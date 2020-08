Osa varusmiehistä kokee, että varuskuntien korona-ajasta johtuvat poikkeusjärjestelyt ruokahuollossa aiheuttavat heille tunnetta nälästä, kun ruokaa ei välttämättä aina saa riittävästi.

Asiasta on tullut yhteydenottoja Varusmiesliittoon, samoin Helsingin Sanomiin. Ongelmaa on liiton mukaan ollut nimenomaan maastoruokailussa eli pakkiruokailussa.

”On koettu, että maastoruokailussa ruokaa ei ole aina ollut riittävästi tarjolla ja erityisruokavaliot ovat välillä jopa unohtuneet kokonaan”, sanoo puheenjohtaja Topi Korpinen Varusmiesliitosta.

Erityisruokavaliolla tarkoitetaan esimerkiksi laktoositonta tai vegaanista ruokavaliota.

”Mutta silloin kun on päästy syömään varuskunnan muonituskeskukseen, ruoka on meidän tietojemme mukaan riittänyt. Vaikeudet ovat olleet maastoruokailussa.”

Korpisen mukaan asia pitäisi saada kuntoon.

”En osaa sanoa, missä kohtaa menee vikaan. Leijona Catering on ilmoittanut, että heillä kyllä ravintoa riittää, jos vain vahvuudet ovat kohdillaan.”

Yksi Panssariprikaatin varusmies esimerkiksi kertoo, että hän on laihtunut tammikuussa alkaneen palveluksensa aikana yli kymmenen kiloa.

”En usko, että kukaan voisi sanoa, että Panssariprikaatissa varusmiehet elävät nälässä, mutta koronaviruksen aiheuttamat muutokset ruokailuun ovat vaikuttaneet huomattavasti ruoan laatuun, ruokailuun ja ruoan ravintoarvoon”, hän kertoo.

Hän ei halua nimeään julki, ettei asia vaikeuta varusmiespalvelusta.

Hänen yksikkönsä söi pelkästään pakista noin neljä kuukautta, mutta nyttemmin se on päässyt taas ajoittain ruokailemaan myös muonituskeskukseen.

”Pakkiruokaa syö metsässä ollessa ihan mielellään muutaman päivän ajan, ja esimerkiksi alokaskaudella, kun sotaharjoitukset kestävät vain muutamia päiviä, tämä on tarpeeksi hyvä”, varusmies kertoo.

”Ongelma kuitenkin tulee, kun se toimii ainoana energianlähteenä neljän viikon ajan. Viikkojen edetessä huomaa, että energiataso laskee, ja lopulta suurin osa on jo täydessä unessa tuvassa tuntia ennen hiljaisuuden alkua.”

Korona-aika on tuonut monenlaista muutosta varuskuntiin, kun Puolustusvoimien tavoitteena on estää virustartuntojen leviäminen.

Varusmiehiä on esimerkiksi jaettu eri osastoihin, jotka ovat jatkuvasti erossa toisistaan. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kaikki eivät voi ruokailla samassa ruokalassa samaan aikaan, vaan osa saa ruokansa maastossa, siis pakista tai kertakäyttölautasilta.

Sotilaskoditkaan eivät ole normaalisti auki, vaan ne ovat joutuneet rajoittamaan palveluaan ja tarjontaansa. Varsinaisia sotilaskoteja korvaavat sotilaskotiautot, ja jonot niihin saattavat olla iltaisin pitkät.

Eräs heinäkuussa asepalveluksensa Santahaminassa aloittanut varusmies kokee hänkin, että ruokaa ei aina ole riittävästi. Hänenkin yksikkönsä syö pääosin maastossa ja pakista.

Ruoka on muhennostyyppistä ruokaa, joka lätkäistään pakkiin. Salaattia ei ole. Joskus leivän päälle saa tomaattia ja kurkkua. Ruoka on yksipuolista ja nälkä ei lähde, varusmies sanoo.

Ongelma koskee nimenomaan maastoruokailua. Kun he ajoittain pääsevät ruokalaan, tilanne on parempi ja ruoka monipuolisempaa.

”Osasin olettaa, että ruokaa ei aina saa tarpeeksi, mutta isoin yllätys oli, että ruoka ei olekaan terveellistä ja monipuolista”, hän kertoo. Hän aikoo viedä kotoaan mukanaan eväitä varuskuntaan, jotta jaksaa.

Puolustusvoimat ja sen ruokahuollosta vastaava Leijona Catering kertovat, että tilanne jatkuu niin kauan kuin epidemia­tilannekin.

”Leijona Catering valmistaa ruokatoimituksen maastoon siten, että jokaiselle aterialle tarkoitettu kalorimäärä toteutuu. Varusmiehen tulee syödä kaikki ateriaan koostettu ruoka, mukaan lukien esimerkiksi mehukeitto, leipä ja hedelmä, jotka on maastoon tilauksen perusteella toimitettu. Ruokaa riittää varmasti kaikille”, kertoo sähköpostitse viestintäpäällikkö Suvi Pitkänen.

”Annoskokoja on mahdollista suurentaa tilauksen perusteella vastaamaan eri koulutustilanteiden tarpeita. Olemme korostaneet ruokailutapahtuman valvontaa sekä tiedonkulkua joukkojen ja varuskuntaravintolan välillä”, hän jatkaa.

Maastoruokalistoja ei ole hänen mukaansa alun perin suunniteltu pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön. Leijona Catering on kerännyt palautetta varusmiehiltä vuoden 2020 keväällä ja sen perusteella muokannut maastoruokaa monipuolisemmaksi.

”Maastoaterioiden oheen lisättiin tuoreiden vihannesten ja hedelmien osuutta. Ruuanvalmistuksen raaka-aineena on kasviksia, ja jälkiruuissa käytetään usein marjoja. Varuskunnissa on myös kuunneltu asiakkaan toiveita ja ruokahuoltoa on toteutettu asiakkaan tilausten mukaan”, Pitkänen sanoo.