Kotimaa | Koronavirus

THL julkisti ”liikenne­valomallin” maat: valtaosa maailmasta on punainen, mutta Euroopassa Viro, Latvia ja Unkari saivat vihreän värin

Mallista herää kysymys, miten paikkansapitävä kunkin maan väri kulloinkin on. Yksi harvoista vihreän värin saaneista maista on Unkari, jossa riippumattoman median vapaus on ollut jo pitkään vaakalaudalla.