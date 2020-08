Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan Itämeren kunnosta on huolehdittava riippumatta siitä, mitä se maksaa. Helsinki puhuu -tapahtumassa Mikkosta haastatteli Baba Lybeck.

Tärkein asia Itämeren tilan parantamiseksi on maatalouden rehevöittävien päästöjen vähentäminen, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) Helsinki puhuu -tapahtumassa torstaiaamuna.

Keinona Lounais-Suomen rannikkovesien ja Saaristomeren tilan parantamiseksi Mikkonen nosti esiin maatalouden lantakeskittymiin perustettavat isot biokaasulaitokset.

”Siinä on päästävä nopeasti vauhtiin”, Mikkonen sanoi.

Toinen merkittävä keino maatalouden ravinnevalumien vähentämiseksi on Mikkosen mukaan kipsinlevitys, jonka on todettu vähentävän tehokkaasti rehevöittäviä fosforivalumia pelloilta. Heikossa kunnossa olevan Saaristomeren valuma-alueella aloitettu laaja kipsinlevityshanke on Mikkosen mukaan yksi ympäristöministeriön painopistealueista.

Hintalappua monimuotoiselle Itämerelle ei Mikkosen mukaan voi laskea. ”Itämeren kunnosta on huolehdittava riippumatta siitä, mitä se maksaa”, hän sanoi.

Mikkonen muistutti, että biokaasu voi olla mahdollisuus: ”Biokaasusta voi tulla myös bisnestä, ei vain kuluja.”

Maatalouden kohdalla pitää Mikkosen mukaan puuttua myös juurisyihin. Viljelytekniikkaa on kehitettävä, jotta valumat ovat mahdollisimman vähäisiä, suojavyöhykkeistä on huolehdittava ja pellot saatava kasvipeitteisiksi myös talvella”, Mikkonen luetteli.

Talviaikainen kasvipeitteisyys on entistä tärkeämpää, sillä ilmastonmuutos lisää talvisateita ja siten ravinteiden huuhtoutumisriskiä.

Kolmepäiväinen Helsinki puhuu -keskustelutapahtuma huipentuu tänään torstaina keskusteluihin Itämerestä.

Espan lavan keskusteluissa käsitellään muun muassa Itämeren historiaa sekä luonnon ja kulttuurin monimuotoisuutta.

Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Itämerestä on tänä kesänä tullut helsinkiläisille entistäkin tärkeämpää lähiluontoa.

Itämeripäivän avasivat torstaiaamuna Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja John Nurmisen säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.

Vapaavuori kuvasi Itämerta Helsingin sieluksi, joka on kaupungille myös tärkeä menestystekijä. Itämeri on helsinkiläisille myös lähiluontoa, saaristoa, joka on tänä kesänä tullut tärkeämmäksi kuin koskaan.

”Itämeren tila on kuitenkin edelleen liian huono. Itämeri on kaunotar, joka on joutunut monisairauskierteeseen”, Vapaavuori sanoi ja kertoi Helsingin tekevän kaikkensa Itämeren hyvinvoinnin eteen.

”Helsingissä jokainen päivä on Itämeripäivä”, Vapaavuori sanoi.

Itämeripäivä on John Nurmisen säätiön ideoima tapahtuma, jonka aikana järjestetään tapahtumia eri puolilla Itämerta. Mukana on yli 150 toimijaa kaupungeista museoihin sekä yrityksistä yhdistyksiin. Tapahtumia on Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä.

Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt toivoi, että Itämeripäivä vauhdittaa suuriin kansainvälisiin toimiin Itämeren pelastamiseksi sekä ripeisiin poliittisiin päätöksiin myös Suomessa.

”Suomella on jo toimia, joilla pelastamme omat rannikkovetemme ja Saaristomeren. Tämä vaatii poliittisia päätöksiä nyt, sillä Itämeri ei odota”, Arrakoski-Engardt sanoi.

Myös Arrakoski-Engardt korosti, että ennen kaikkea maatalouden ravinnevalumat on saatava kuriin muun muassa kipsikäsittelyn avulla.

John Nurmisen säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt toivoo, että Itämeripäivä vauhdittaa suuriin kansainvälisiin toimiin Itämeren pelastamiseksi.

Helsinki puhuu -tapahtuman pääjärjestäjä on Helsingin kaupungin Savoy-teatteri, ja sen yhteistyökumppaneihin kuuluvat esimerkiksi Helsingin Sanomat, John Nurmisen säätiö, Taiteen edistämiskeskus sekä Suomen arvostelijoiden liitto.

Maksuttomassa ja kaikille avoimessa tapahtumassa eri alojen asiantuntijat puhuvat esimerkiksi ympäristönsuojelusta, sananvapaudesta ja kulttuurista.