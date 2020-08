Koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut uudelle tasolle mutta jatkuvasti kiihtyvää epidemian kasvua ei ole vielä havaittavissa, kertoivat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajat torstaina tiedotustilaisuudessaan.

Tiedotustilaisuudessa käsiteltiin tartuntatautilain mukaisia viranomaisten toimivaltuuksia sekä yleistä koronavirustilannetta Suomessa ja kansainvälisesti.

Suomessa kahden viikon koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 5,9 tartuntaa 100 000 asukasta kohti, kertoi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hänen mukaansa Suomi on siirtynyt epidemiassa uudelle tasolle, noin 160 uuteen tapaukseen viikossa, mutta taso on vielä eurooppalaisittain matala.

Maan rajat ylittävä matkustaminen korostuu tällä hetkellä uusien tartuntojen lähteenä.

”Myös joukkoaltistumisia on ollut, mutta meidän tietoomme ei toistaiseksi ole tullut useita isoja tartuntaryppäitä”, Voipio-Pulkki sanoi.

Hänen mukaansa tartuntojen alkuperän jäljitettävyys on useimmilla alueilla hyvä. Poikkeuksena on kuitenkin Uusimaa, jossa jopa vain alle puolet tartunnoista saattaa olla jäljitettävissä.

”Tilanne on hyvä niin kauan, kunnes koronavirus alkaa leviämään väestössä laajemmin siten, ettei tartuntaketjuja tiedetä”, Voipio-Pulkki sanoi.

Tartuntatapausten määrän kasvu Suomessa johtuu sekä syksyn myötä kasvaneista testausmääristä että lentokenttätestauksista, kertoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

”Tartuntamäärät ovat yleisesti ottaen pysyneet hyvin matalana viime kuukausina, ei siis ole merkkejä siitä, että viime kevään tilanne olisi toistumassa.”

Hänen mukaansa Turkuun Pohjois-Makedonian Skopjesta tulleilla matkustajilla on tähän mennessä todettu yhteensä 62 tautitapausta. Helsinki-Vantaan testauksissa on puolestaan löydetty kymmenkunta tartuntaa.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoi HS:n aiemmassa haastattelussa, että julkisuuteenkin nousseet lentoaseman koronavirustoimien ongelmat juontuvat paljolti viranomaisten, eli sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintoviraston sekä kaupungin yhteistyön haasteista.

Tähän ongelmaan on STM:n johtajan Jaska Siikavirran mukaan vastattu siten, että kesän mittaan on perustettu useita kokoonpanoja, joiden tarkoituksena on koota kaikki asiankuuluvat viranomaiset ja selventää niiden roolit eri tilanteissa.

”Tämä vaatii edelleenkin työtä. Tälläkin viikolla on ollut useampi kokoontuminen viranomaisten kesken, viimeksi eilen myös Vantaan kaupungin kanssa”, Siikavirta kertoi torstain tiedotustilaisuudessa.

Hän kertasi lisäksi eri viranomaistoimijoiden eli STM:n, THL:n, aluehallintovirastojen, sairaanhoitopiirien ja kuntien rooleja.

Ylilääkäri Puumalainen otti torstaina kantaa myös keskustelua herättäneisiin lieväoireisten lasten koronatesteihin.

Hänen mukaansa laboratoriotutkimuksia tehdään parhaillaan noin 10 000 päivää kohden ja näistä vain noin neljäs- tai viidesosa alueesta riippuen tehdään lapsille.

”Ei siis voi sanoa, että testimäärän nousu selittyisi lasten testauksen määrän lisääntymisellä vaan sitä on lisätty kaikissa ryhmissä”, Puumalainen sanoi.

THL:n kanta on hänen mukaansa yhä se, että jos lapsella on uusi hengitystieinfektio tai koronainfektioon sopivia oireita, on aiheellista hakeutua testiin. Parhaillaan positiivisten testien osuus on kokonaisuutena noin 0,2 prosenttia testatuista näytteistä.

Puumalainen uskoo, että hallituksen tavoittelema 20 000 koronatestiä vuorokaudessa tullaan saavuttamaan ja myös antigeenitestit ovat tulossa lähiaikoina laajempaan käyttöön.

STM:n Voipio-Pulkki muistutti tiedotustilaisuudessa kansalaisia hygieniaohjeiden noudattamisen tärkeydestä.

”Taistelua pitää jatkaa erittäin ponnekkaasti. Mahdollisuus onnistua on olemassa”, hän sanoi.