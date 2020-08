Lapin lentokentille kaavaillaan koronaviruksen massatestauksia. Joukkotestaus mahdollistaisi osaltaan kansainvälisten turistien tilauslentojen saapumisen Lapin talveen.

”Massatestaukset ovat se mitä chartereiden osalta tavoitellaan”, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmiusjohtaja Pekka Tulokas.

Ministeriön pohdinnassa on vielä, tarvitaanko ennakkotestiä lähtömaassa.

”Lähdemme kuitenkin siitä, että massatestaus meidän kentällä on se, mihin panostetaan”, sanoo Tulokas.

Tulokkaan mukaan valtioneuvoston asettamassa rajaryhmässä on lähdetty siitä, että charter- eli tilauslennot Lappiin saadaan toteutumaan.

”Siitä on lähdetty, että lentokentillä saadaan homma hoitumaan. Pyrkimys on löytää ratkaisuja, joilla otetaan korkean riskin juttuja pois ja pystytään toimintaa ylläpitämään. Suomi tarvitsee sitä.”

Tulokas muistuttaa, että samanlaisia massatestauksia on tehty onnistuneesti Turun ja Helsinki-Vantaan lentokentillä, joissa on testattu esimerkiksi kaikki Romaniasta tai Pohjois-Makedoniasta saapuneet.

Koronaviruksen torjuntatoimia Helsinki-Vantaalla on kritisoitu tällä viikolla, sillä massatestausta ei ole tehty järjestelmällisesti, matkustajille on jaettu vanhoja karanteeniohjeita, eikä riskialueilta saapuvia matkustajia ole asetettu pakkokaranteeniin.

Tällä hetkellä noin puolet Suomen tartunnoista tulee ulkomailta, ja elokuussa niitä tuli lähes 20 maasta. Eniten tartuntoja tuli Kosovosta ja Serbiasta.

Vain hyvin harva maa täyttää Suomeen matkustamisen ehdot ilman karanteeneja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ”liikennevalomallin” mukaan koronaviruksen tartuntariski on suurempi lähes kaikissa maissa kuin Suomessa.

Kansainvälisten matkailijoiden palaaminen Lappiin odottaa poliittisia päätöksiä.

”Charter-lentojen onnistuminen kuitenkin suunnitellaan rajaryhmässä niin, että se ei jää meistä kiinni”, Tulokas sanoo.

Rajaryhmä on STM:n asettama rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden yhteistyöryhmä, johon kuuluu eri viranomaisten edustajia.

Päätöksillä on kiire, koska Lapin matkailussa eletään nyt herkintä vaihetta.

Ennen koronakriisiä tehtyjä kansainvälisten matkailijoiden ennakkovarauksia on paljon sisässä, ja niiden vahvistamista odotetaan lähiviikkoina.

”Siellä mietitään parhaillaan, painetaanko enteriä vai ei”, kuvaa Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Jos Suomi suosittelee edelleen omaehtoista kahden viikon karanteenia kaikista Lapin matkailun kohdemaista, on Kärkkäisen mielestä selvää, että matkustaminen Lappiin ei onnistu.

”Matkanjärjestäjien pitäisi lähettää laskut asiakkailleen nyt ja tehdä vuokrakoneista sitoumukset nyt. Jos tilanne on näin tiukka kuin Suomessa on yhä, kuinka pitkään heitä kiinnostaa odottaa Suomen linjaa”, Kärkkäinen sanoo.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen uskoo, että Suomi voisi onnistua matkustajien luottamuksen palauttamisessa.

Matkailun toimijoiden ja viranomaisten yhteistyössä suunnittelema matkailijan polku -konsepti on valmiina otettavaksi käyttöön.

Siinä matkailijan terveysturvallisuudesta huolehditaan tarkoin varotoimin ja suojataan matkailijat ”kuplaan”, jossa lähikontaktit paikalliseen väestöön ja matkailun henkilökuntaan ovat vähäisiä.

Lapin matkailuelinkeinon liiton (LME) puheenjohtaja ja muun muassa Lapland Hotels -ketjun sekä Lapin Safarien omistaja Pertti Yliniemi sanoo, että jokainen vaihe on matkailukuplassa mietitty tarkkaan.

”Tietoa on enemmän, testaaminen on edennyt ja kapasiteettia sekä suojavarusteita on saatavilla. Tilanne on täysin eri kuin kuin viime talvena, jolloin itse laitoin hotellit ja ravintolat ensimmäisenä kiinni.”

Lapin matkailun isoihin omistajiin kuuluva Pertti Yliniemi pelkää, että poliitikot uhraavat Lapin rajoituksillaan.

Yliniemen mielestä nyt on kyse enää siitä, halutaanko Suomi pitää kiinni vai saavatko ihmiset tehdä töitä.

”Jos kiinnipano jatkuu näin massiivisena, Suomen hyvinvoinnille ja ihmisille aiheutuu tästä paljon enemmän sosiaalista ja terveydellistä vahinkoa kuin koronasta koskaan”, Yliniemi sanoo.

Suomen viennistä viisi prosenttia tulee matkailusta. Viimeiset kolme vuotta Lapin kansainvälisessä matkailussa mentiin harppauksin eteenpäin, ja viime joulukuussa Lapin ja Kuusamon kentille saapui peräti 724 tilauslentoa.

Jos Suomi antaa matkanjärjestäjille viestin, että tänne voi tänäkin talvena tulla, chartereita saapunee vain pieni osa aiemmasta määrästä.

Todennäköisimmin tilauslentoja voisi tulla Britanniasta ja joistakin muista Euroopan maista.

Kärkkäinen uskoo, että pitkällä aikavälillä tilanne kääntyy Suomen eduksi.

”Kun ihmiset haluavat vältellä metropoleja, Suomen valtit nousevat esille. Lapissa jos missään on mahdollista järjestää matkailu turvallisesti. Meillä on tilaa ja matkailijamäärät ovat vähäisiä.”

Kärkkäisen mukaan menee kuitenkin muutama vuosi ennen kuin matkailijamäärät palaavat edes lähelle vuoden 2019 tasoa.

Kotimaan matkailun eteen tehdään Lapissa nyt paljon töitä ja sen uskotaan ensi talvena paikkaavan jonkin verran ulkomaisen matkailun synnyttämää aukkoa.

Yliniemi muistuttaa, että suurin kansainvälinen matkustajamäärä Lappiin on tullut Finnairilla.

”Kansallisuuksista puolet tulee muualta kuin Euroopan päämarkkina-alueelta, josta charterit tulevat. Tämä osuus on jo jäänyt pois ja hävitty.”

Yliniemi pelkää, että rajoituksilla tapetaan koko elinkeinoelämä.

”On vastuutonta toimia näin, että uhkana on työttömyysaalto. Jos puhutaan viidestä tuhannesta uudesta työttömästä Lapissa, se näkyy kaikessa, kuten kuntataloudessa. Sillä on myös vakavia inhimillisiä seurauksia.”