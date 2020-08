Suomi ei ole vielä toipunut kevään poikkeusoloista. Niistä päivistä, kun uuden uhan pelossa ja viranomaisten kehotuksesta sulkeuduimme koteihimme ja luovuimme normaalista arjestamme. Asioista, joita olimme pitäneet siihen asti itsestäänselvyyksinä.

Tartuntamäärät ovat viime aikoina hieman kasvaneet mutta ovat vielä maltillisia. Olemme vielä kaukana kevään virallisista luvuista, jotka menivät alakanttiin, sillä ihmisiä testattiin vielä vähän. Syksyn pikkuhiljaa hiipiessä alkaa pelko kevään tilanteen toistumisesta ahdistaa: onko normaali arki pian jälleen vaakalaudalla?

Viranomaiset ovat pitkin kesää vakuutelleet, että kevään virheet eivät pääse toistumaan. Keväällä koronavirus valui Suomeen matkustajien mukana ja lentokenttä otettiin viranomaisluuppiin aivan liian myöhään. Keväällä viranomaiset kiistelivät siitä, kenen vastuulla lentokentän tiedotus ja valvonta oli.

Kuluneen viikon uutiset ovat saaneet huolestumaan, ovatko Suomen viranomaiset sittenkään täysin kartalla ilmeisistä riskipaikoista. Tai jos ovat, herää kysymys, ovatko he syystä tai toisesta kyvyttömiä toimimaan.

” Ovatko Suomen viranomaiset sittenkään täysin kartalla ilmeisistä riskipaikoista.

Viime aikoina Suomen koronatartunnoista noin puolet on ollut peräisin suoraan ulkomailta. Sitä, kuinka moni kotoperäisiksi merkityistä jatkotartunnoista on myös näistä lähtöisin, ei tiedetä.

Elokuun aikana tartuntoja on tullut Suomeen matkailijoiden mukana tiettävästi jopa 20 maasta. Ja toki on hienoa, että nämä tapaukset on saatu testeillä kiinni.

Lentokentältä on kuitenkin taas kuulunut huolestuttavia uutisia: esimerkiksi vielä viime viikolla matkustajille jaettiin vanhentuneita karanteeniohjeita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore ohje on, että lähes kaikista maista Suomeen saapuvien pitäisi jäädä kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin. Eli esimerkiksi kouluun, töihin, päiväkotiin, harrastuksiin tai joukkoliikenteeseen ei pitäisi mennä.

On jotenkin oireellista, että viranomaiset epäonnistuvat tällaisen asian viestimisessä juuri niille, joita asia eniten koskee – eli lentomatkustajille. THL:n verkkosivuilla 8. elokuuta päivitetyt ohjeet olivat olleet näkyvillä jo hyvän tovin.

Jossain lentokentän kolkassa olisi varmaankin ollut printteri. Kafkamaiseen sotkuun toki kuuluisi, että viranomaiset alkaisivat kiistellä keskenään siitä, kenen printteriä käytetään, kuka maksaa musteet, paperin ja kenen logolla varustettua paperia käytetään.

Virallisen selityksen mukaan paperiviestiminen lentokentällä viipyi, koska kaksi viikkoa aikaisemmin päivitetty THL:n karanteeniohjeistus haluttiin samaan lappuseen maskisuosituksen kanssa.

Kun käsissä on yritykset torjua maailman sekoittavan pandemian uutta rantautumista Suomeen, paperi on siihen suhteutettuna verrattuna halpa keino saada päivitetyt ohjeet nopeasti eteenpäin. Matkustajat todennäköisesti luottavat siihen lappuseen, jonka viranomainen lentokentällä ojentaa.

Kukaan ei myöskään valvo, noudattavatko matkustajat kehotusta välttää julkista liikennettä. Matkustajan oma arvio terveydestään ei riitä perusteeksi käyttää julkisia kulkuneuvoja tai jättää karanteeni väliin, sillä koronavirusta voi kantaa oireettomana ja tietämättään ja silti tartuttaa muita.

Suomen epidemiatilannetta ei myöskään edistä se, että julkisuudessa esimerkiksi urheilija tai poliitikko ilmoittaa, ettei jää terveysviranomaisten suosittelemaan karanteeniin.

Näyttää valitettavan vahvasti taas siltä, että viruksen ilmeistä porttia Suomeen ei kevään virheistä huolimatta saada tukittua.

Lentokenttä on kuin tuubi, jonka kautta ihmiset saapuvat maahan alueilta, joissa riski tartunnan saamiseen on suurempi kuin Suomessa. Tällöin kannattaisi turvautua vanhaan kunnon panos–tuotos-ajatteluun: tuon tuubin suulle pitäisi nyt asettaa siivilä, johon koronavirustartunnat jäävät kiinni. Tämä on niin sanottu no-brainer, itsestäänselvyys.

Jos esimerkiksi yhden riskialueelta lentävän koneen sadasta matkustajasta kolme saa testeissä positiivisen tuloksen, panos–tuotos-suhde on testauksessa kohdallaan. Nuhakuumeisten testauksessa samaan määrään positiivisia tuloksia kun tarvitaan noin tuhat testiä.

Mittaluokkaa tartuntojen määrälle antaa se, että kesä–heinäkuun vaihteessa koko maassa todettiin päivittäin viitisen tartuntaa.

Testi ei ole vaihtoehto kotona pysymiselle, sillä ihminen saattaa kantaa virusta, mutta esimerkiksi tuore tartunta ei vielä näy testissä. Mutta jokainen ajoissa kiinni saatu tartunta auttaa epidemian hallinnassa.

Keskiviikkona lentokentällä toteutettiin onneksi jälleen massatestausta. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa torstaina viranomaiset totesivat, että testien määrää on tarkoitus lisätä myös lentokentillä.

” Suomi on uuden edessä.

Suomi, kuten muukin maailma, on uuden edessä. Pitkin matkaa on toisteltu mantraa, että kukaan ei olisi voinut kuvitellakaan tällaista. Tuo mantra ei kuitenkaan enää päde. Ensimmäisen aallon alkamisesta Suomessa on nyt puoli vuotta, eli aikaa on ollut harjoitella ja valmistautua.

Saman kohtalokkaan virheen toistaminen lentokentällä voi helposti pyyhkiä pois sen, missä Suomi ja suomalaiset ovat viime kuukausina onnistuneet ja miksi tilanne on pysynyt niin hyvänä. Ja millä on ollut kova hinta niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin.

Mitkään selitykset eivät nyt päde siihen, että ilmeistä tartuntaputkea ei pystytä tukkimaan viranomaissekoilun takia.

Lentokentän tilanteen ongelmat johtuvat viranomaisten eli sosiaali- ja terveysviranomaisten, aluehallintoviranomaisten ja kaupungin haasteista, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kuvasi HS:lle keskiviikkona.

”Vantaan kaupunki on jäänyt odottamaan valtiovallan ohjauskirjettä, jossa sanottaisiin, miten asia hoidetaan”, totesi puolestaan Lasse Lehtonen HS:lle keskiviikkona samassa jutussa.

”Kyllähän me testaamme ja teemme, kunhan saamme tarpeeksi laajan määräyksen”, Aronkytö totesi HS:n jutussa.

Kun HS kysyi viranomaisyhteistyön ja vastuunjaon ongelmista STM:n ja THL:n viikoittaisessa tilannekatsauksessa, kiertelevä vastaus ei tilannetta juuri selkeyttänyt. STM:n johtaja Jaska Siikavirta totesi, että keväästä asti on ollut ”hyvin aktiivista vuorovaikutusta kaikkien viranomaisten kesken siitä, mitä kenenkin vastuualueelle kuuluu”.

Koska tämä asia ei ilmeisesti vieläkään ole selvä, palavereja jatketaan, Siikavirta totesi.

Kyseessä eivät kuitenkaan ole tuleviin vuosiin ulottuvat strategiapalaverit. Jos yleisvaarallisen tartuntataudin uhatessa Suomea jollakin asianosaisella on vielä epäselvyys komentoketjusta, vastuut ja toimintatavat täytyy saada kristallinkirkkaaksi – mielellään yhdessä palaverissa.

Viranomaisten edustajat ja oikeusoppinut pitää saada palaveeraamaan niin, että lopuksi kaikille on selvää, kuka tekee ja mitä. Kuten keväältä opittiin, koronavirus ei odota.

Jos esimerkiksi karanteeniin määräämisen tai pakkotestaamisen esteenä olisi vanha laki, lakia pitäisi tilanteen ratkaisemiseksi muuttaa.

Laissa ei ole kuitenkaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtajan ja terveysoikeuden professorin Lasse Lehtosen mukaan mitään epäselvää: ”Turun tartuntatautiviranomaisten yhteinen toimintamalli vastaa aivan tasan tarkkaan sitä, mitä tartuntatautilaki edellyttää”, hän sanoi HS:lle.

Tartuntatautilaissa todetaan, että ”päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille”.

Riskialueilta tulevilla tuo epäily altistumisesta lienee perusteltu: yhden Pohjois-Makedoniasta saapuneen koneen 157 matkustajasta tartunta todettiin 26:lla.

Moni normaalista arjesta haaveileva ja siitä kynsin hampain kiinni pitävä suomalainen kokee tehneensä jo tarpeeksi.

Torstain viikkokatsauksessa viranomaiset totesivat, että epidemian jatkuvaa kiihtymistä ei ole nähtävissä. Suomi sai kesän aikana loistavan mahdollisuuden teroittaa sapelinsa uuteen erään koronan vastaisessa taistelussa. Sitä ei saa nyt töpeksiä viranomaisten tietokatkosten tai minkään muunkaan takia. Hinta olisi liian kova.

Suomen koronastrategiassa on paljon hyvää. Mutta hyväkin strategia toimii vain, jos se laitetaan toteutukseen käytännössä.

Se, että joudumme kaikki jälleen pelkäämään arjen murentumista viranomaisten kyvyttömyyden ja matkustajien piittaamattomuuden takia, on kohtuutonta.