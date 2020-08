Örön saaren yrittäjä Nina Liski-Tirkkonen muutti saarelle helmikuussa ja on ehtinyt pitää vain yhden vapaapäivän. Seuraavana vapaana päivänään hän suunnittelee tulevansa rannalle lukemaan kirjaa.

Sateen ropina rytmittää matkaamme kohti Kasnäsin satamaa Kemiönsaaren eteläkärjessä, Saaristomeren kansallispuiston laitamilla.

Satamassa hyppäämme yhteysaluksen kyytiin. Valitsemme paikan tavarakannelta: alus on niin täynnä saaristomatkailijoita kuin koronavirustilanne antaa myöten, vaikka päivä on sateinen ja olemme liikkeellä tavanomaisen lomasesongin ulkopuolisena maanantaiaamupäivänä.

Saaristoon matkaavan ei kuitenkaan kannata välittää sateesta. Kesäsateet pysyvät mantereen puolella, kertovat saarelaiset.

Oikeassa he ovatkin. Kohteessamme Örön satamassa meitä on vastassa kesäinen auringonpaiste ja Örön linnakesaaren yrittäjä Nina Liski-Tirkkonen.

Hänen kaulakorussaan on kaksi hopeista saaren pienoismallia. Toinen kuvastaa Örötä ja toinen Bodötä, jossa Liski-Tirkkonen ja hänen miehensä Janne Tirkkonen pyörittävät vierasvenesatamaa.

Siinä ne ovat sydämen lähellä, Liski-Tirkkonen sanoo.

Kaulakoruun ripustettuna Örö ja Bodö pysyvät aina lähellä Örön saaren yrittäjän Nina Liski-Tirkkosen sydäntä.

Liski-Tirkkonen on asunut Örön saarella maaliskuusta lähtien, jolloin hän otti miehensä kanssa ohjat Örön saaren matkailuyrityksestä. Janne Tirkkonen on kotoisin Suomenlinnasta, joten sotahistoriastaan tuttu Örö oli looginen jatkumo saaristoyrittäjyydelle.

Örön saari ei kuitenkaan ole ensimmäinen paikka, jossa pariskunta toimii saaristoyrittäjinä.

”Olemme aina veneilleet. Päätimme, että sitten kun olemme eläkkeellä, perustamme kahvilan saaristoon”, Liski-Tirkkonen kertoo.

Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat. Saareen muutto tuli ajankohtaiseksi paljon ennen eläkeikää, kun Liski-Tirkkonen päätti seitsemän vuotta sitten, että oli aika vaihtaa uraa.

”Se oravanpyörä jatkuvissa palavereissa, aina strategiaa, korkokenkiä ja jakkupukuja, se oli niin nähty usealla tasolla. Makasin sohvalla ja ajattelin, että nyt on keksittävä jotain muuta elämälle, kun mies sanoi, että Nötöboden etsii kauppiasta. Se oli sen vuoden helmikuussa, ja toukokuun lopussa olin yrittäjä.”

Sen jälkeen saaristossa olemisesta on tullut pariskunnalle elämäntapa. Yrityksien pyörittämiseen ovat osallistuneet myös perheen lapset, jotka ovat päässeet kokemaan sen, että saaristoyrittäjän päiviin mahtuu mitä erilaisimpia työtehtäviä.

Kolmen päivän aikana perheen poika auttoi kaatunutta veneilijää hädässä, kyyditti sydänkohtauksen saanutta vierailijaa mönkijällä ambulanssihelikopteriin ja siirteli hukkuneiden lampaiden ruhoja rannalla.

”On surullista ja iloista, mutta se on saaristoelämää, että millekään ei voi ummistaa silmiään”, Liski-Tirkkonen sanoo.

Hienoimmaksi asiaksi saaristossa ja yrittämisessä Liski-Tirkkonen mainitsee yhteisöllisyyden ja ihmisten vilpittömän halun auttaa toisiaan.

Saaristoelämä on usein askeettista: kauppakassin saa kerran viikossa, ja toisaalta täytyy olla valmis yhteiseloon punkkien ja käärmeiden kanssa. Paluu yksinkertaisempaan elämään vetää silti ihmisiä saarille.

Yrittäjänä Liski-Tirkkosella on aina aikaa auttaa saaressa vierailevia ja pysähtyä keskustelemaan ihmisten kanssa. Hän kertoo, että avun pyytäminen oli asia, jota Helsingistä kotoisin olevan pariskunnan kesti hieman harjoitella.

Örö tunnetaan sotahistoriastaan, mutta sekä Nina Liski-Tirkkonen että Örössä asuva ja työskentelevä opas Jenni Hiltunen kertovat Örön luonnon vetävän heitä puoleensa historiaakin enemmän.

Huoli Itämeren kohtalosta yhdistää koko saaristoa.

”Itämeri on meille valtavan tärkeä elementti. Kaikki toiminta lähtee vastuullisuudesta – siitä, ettemme kuormittaisi merta omalla toiminnallamme”, Liski-Tirkkonen arvioi.

Hän esittelee Örön näyttelytilan, jossa kerrotaan saaren historiasta ja luonnosta. Saarella asuvat taiteilijat ovat keränneet tilaan taideteoksiaan.

Eräs teos kiinnittää huomiomme. Se on tehty täysin muoviroskasta, joka on ajautunut saareen rantaan.

”Päivittäisessä työssä keräämme roskia rannoilta. Se on hirveän surullista.”

Tunnelin päässä näkyy kuitenkin valoa.

”Kun olin pieni 1970-luvulla ja etsittiin rannoilta aarteita, roskaa oli paljon enemmän”, kertoo meidät saarelle kyydinneen Wilson Charterin yrittäjä Daniel Wilson, joka varttui Örön viereisellä Rosalan saarella.

Wilson on huomannut veneilijöiden keskuudessa asennemuutoksen. Hänen nuoruudessaan roskia heitettiin surutta mereen, mutta nykyään roskaamisesta on tullut vahvasti tuomittavaa. Myös yritykset ovat tietoisia oman toimintansa vaikutuksesta Itämereen.

Wilson Charterin yrittäjä Daniel Wilson M/S Minandran ruorissa. Wilson on kotoisin Örön naapurisaarelta Rosalasta.

Liski-Tirkkonen kertoo, että saaristoyrittäjänä hän pitää tärkeänä, että vierailijoita ja kävijöitä ohjataan käyttäytymään vastuullisesti.

Suurin osa Örön matkailijoista osaakin käyttäytyä Itämerta ja saaristoa kunnioittaen. Örön satama kuuluu Roope-satama-nimiseen ohjelmaan, josta vastaa Pidä saaristo siistinä -yhdistys. Se on veneilijöiden ja vesillä liikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö, johon voivat liittyä kaikki merenkävijät. Roope-satamilta edellytetään aktiivista toimintaa Itämeren suojelemiseksi ja puhtaana pitämiseksi.

Liski-Tirkkonen kertoo, että erityisesti tänä vuonna Saaristomerelle on kuitenkin suunnannut joukko kokemattomia merenkulkijoita.

”Juuri kansallispuiston alueella pari päivää sitten sattui tapaus, jossa uusi veneilykansa teki nuotion rannalle, mikä ei ole sallittua. On metsäpalovaroitus ja ollaan kansallispuistossa – siinä kaikki meni pieleen.”

Uusia kävijöitä onkin saapunut tänä vuonna ennätysmäärät niin Öröhön kuin muuallekin saaristoon.

Vaikka koronavirus on kurittanut matkailualaa, se on virkistänyt kotimaanmatkailua ennätyksellisellä tavalla. Monet suomalaiset, jotka ovat tottuneet viettämään kesälomiaan ulkomailla, ovat tänä vuonna valinneet kotimaisen matkailukohteen.

”Matkailijat palaavat mantereelle normaalisti elokuun alussa. Tänä vuonna ihmeteltiin, mistä näitä ihmisiä oikein tulee, kun sesonkihenkilökuntakin lähti jo pois.”

Liski-Tirkkonen toivoo, että kotimaanmatkailu pysyisi ihmisten mielessä koronaviruksen jälkeenkin. Vaikka muutamilla matkailijoilla onkin vielä oppimista meren ja luonnon kunnioittamisesta, matkailu lähiseudulla tukee paikallista yrittäjyyttä ja pienentää itse kunkin hiilijalanjälkeä.

Liski-Tirkkosen pitää hoitaa saaristoyrittäjyyteen kuuluvia kiireellisiä tehtäviä, joten lähdemme pyöräilemään lainaamillamme polkupyörillä ympäri saarta.

Saaren eteläkärjessä, kuuden tuuman kasarmin alueella, tapaamme kaarinalaiset Jouni ja Anu Kiimamaan. Pariskunta on saapunut Öröhön päiväretkelle juhlistamaan Jouni Kiimamaan 50-vuotissyntymäpäiviä.

Pariskunta on vuokrannut käyttöönsä polkupyörät, joilla he ovat kierrelleet linnakesaarta.

”Örössä olemme ensimmäistä kertaa”, Anu Kiimamaa kertoo.

Muuten pariskunta on kyllä matkaillut saaristossa. Turun vieressä sijaitsevasta Kaarinasta on helppo lähteä retkeilemään Itämerelle niin omalla veneellä kuin saariston yhteysaluksillakin, ja pariskunnan tytär on jopa asunut saaristossa.

Jouni ja Anu Kiimamaa tulivat Kaarinasta Öröhön päiväretkelle juhlistamaan Jouni Kiimamaan 50-vuotissyntymäpäivää.

Vakituisesti Örön saarella asuu kuusi ihmistä. Liski-Tirkkonen ei kuitenkaan pelkää yksinäisyyttä saarella sen jälkeen kun kesäkauden viimeisetkin turistit palaavat mantereelle ja syysmyrskyt pääsevät vauhtiin myös saaristossa.

Yrittäjän arkeen ei liiemmin mahdu vapaapäiviä, joten Liski-Tirkkonen odottaa päivää, jolloin voi viettää päivän lukien kirjaa tuulisella Itämeren rannalla.

Vapaapäivä tarjoaa myös Liski-Tirkkoselle viimein mahdollisuuden kierrellä saarta ja nähdä se matkailijan silmin. Örön historiaa värittävät sodat ja taistelut, ja saaren menneisyys on tuntuvasti läsnä myös saaren nykypäivässä.

Kävellessämme vesirajassa poimimme rantahiekasta esineen, joka on selvästi tullut saarelle armeijan mukana. Sen tarkempi alkuperä jää meille mysteeriksi.

Sotahistoriaa vahvemmin Örön saarta leimaa sen poikkeuksellinen ja uskomaton luonto.

”Suomessa on 2 600 perhoslajia, ja täällä Örössä on niistä 1 700”, kertoo saaren opas Jenni Hiltunen, joka rientää vapaapäivänään kertomaan meille saaren erityisestä historiasta.

Hiltunen on kotoisin Kemiönsaarelta. Hän on yksi niistä kuudesta, jotka asuvat Örössä.

Hiltunen kertoo päätyneensä saarelle sattumalta. ”Halusin aina tänne, ja nyt tähdet osuivat kohdilleen.”

Hiltunen kertoo, että ennen kuin venäläiset rakensivat alueella sotilastukikohdan, Örössä liikkui huhu, että saaressa kummittelee.

Vaikka Örö on saareksi suuri, siellä ei ollut ennen 1900-lukua lainkaan asukkaita. Itämeri velloo saaren ympärillä usein petollisesti, ja niin alue sai maineen eräänlaisena Bermudan kolmiona.

”Örön ympärillä oleva merialue on todella karikkoista. Monet merimiehet hukkuivat”, Hiltunen kertoo.

Kemiönsaarelta kotoisin oleva Jenni Hiltunen on haaveillut Öröhön muuttamisesta jo kauan. Nyt hän toimii Örön oppaana.

Vaikka Itämeren tila huolettaa saaristossa asuvia, Örössä on merkkejä luonnon puhdistumisesta.

Liski-Tirkkonen kertoo, että juuri viime viikolla saarelta löytyi kaksi uutta perhoslajia. Merivedessä ui matkailijoiden seassa meduusoja, rantakäärmeitä ja uhanalaisia pyöriäisiä.

Rannalla kävellessämme huomaamme hiekkaan pystytettyjä merkkipaaluja, joilla ohjataan retkeilijöitä varomaan uhanalaisia lajeja. Kierrämme kaukaa rannassa kasvavan merikaalin, jota esiintyy Suomessa vain Itämeren syleilyssä.

Daniel Wilson luonnehtii saaristoa hyvin elinvoimaiseksi. Hänen kotisaarellaan Rosalassa on vielä toimiva koulu ja viereisessä Hiittisen kylässä kauppa ja kirkko.

”1970-luvun alkupuolella saaristossa oli notkahdus, kun porukka muutti Ruotsiin.”

Nyt saaristossa on työtä ja ihmiset haluavat muuttaa saarille ollakseen keskellä upeaa luontoa. Lisäksi Wilson muistuttaa, että ihmisen toiminnan ei tarvitse olla Itämeren kannalta tuhoisaa.

Liski-Tirkkonen kertoo, että vaikka saaristoelämä on välillä vaikeaa, Öröhön riittäisi edelleen halukkaita muuttajia.

”Kauneus täällä on niin poikkeuksellista.”