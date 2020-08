Suomalainen kodintekstiilien valmistaja Finlayson toimittaa Huoltovarmuuskeskukselle yli 60 miljoonaa kirurgista suu-nenäsuojainta. Huoltovarmuuskeskus ja Finlayson allekirjoittivat sopimuksen torstaina.

Sopimuksen mukaan Finlayson toimittaa kertakäyttöisiä kirurgisia suu-nenäsuojaimia, jotka täyttävät terveydenhuollon laatuvaatimukset. Finlayson hankkii suojaimet Kiinasta ja kuljettaa ne Suomeen. Finlaysonin tiedotteen mukaan kiinalainen valmistaja valikoitui sillä perusteella, että se pystyy tuottamaan tarpeeksi nopeasti tarkat laatukriteerit täyttäviä suu-nenäsuojaimia.

Finlayson toimittaa suojaimet Suomeen yhteistyössä ensihoitotuotteiden tavarantoimittajan MedKit Finlandin kanssa, joka toimii suojaintilauksen maahantuojana.

Suojavarusteiden hankintayksikön johtaja Rain Mutka Huoltovarmuuskeskuksesta ei kerro sopimuksen tarkkaa arvoa, mutta hänen mukaansa kyse on miljoonista euroista.

Finlayson kertoo tiedotteessaan, että suomalaisyritykset toteuttavat kaupan ilman rahallista voiton tavoittelua ja kantavat näin yhteiskuntavastuuta koronaviruksen vastaisessa työssä.

”Suomen ja Finlaysoninkin kannalta tärkeintä on pitää toinen aalto kurissa, jotta koulut, päiväkodit ja koko yhteiskunta pysyvät auki”, sanoo Finlaysonin myyntijohtaja Mikko Koponen yhtiön tiedotteessa.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan hankinnasta tehtiin ennen sopimuksen tekoa perusteelliset taustaselvitykset ja kaupallinen arvio Huoltovarmuuskeskuksen normaalin hankintakäytännön mukaisesti.

”Meidän puolestamme olemme tehneet sen [sopimuksen] normaalein kaupallisin prosessein. He ovat ilmoittaneet, että he tekevät sen ilman voiton tavoittelua ja hinta on se, minkä he ovat maksaneet. Hinta oli sillä tasolla, että meidän oli helppo hyväksyä heidän yhteistyötarjouksensa”, Rain Mutka sanoo.

”Kauppahinta maksetaan vasta, kun tavara on Suomeen kuljetettuna. Sehän on meille suuri helpotus ja kädenojennus, että Finlayson ottaa tällä tavoin riskiä kuljetuksesta, rahoituksesta ja hankinnasta.”

Yli 60 miljoonaa suojainta on Huoltovarmuuskeskukselle merkittävä määrä. Mutkan mukaan Huoltovarmuuskeskus pyrkii hankkimaan Kiinasta kerralla vähintään 50 miljoonan suojaimen eriä.

Mutkan mukaan Huoltovarmuuskeskus on tehnyt keväästä saakka yhteistyötä Kiinassa toimivien suomalaisten suuryritysten kanssa. Yritykset ovat olleet eri tavoin mukana etsimässä suojaimien valmistamiseen pystyviä tehtaita, neuvottelemassa hankinnoista, rakentamassa logistiikkaketjuja ja auttamassa kuljetusasioissa.

Mutkan mukaan suomalaisyritysten kanssa tehty yhteistyö on ollut Huoltovarmuuskeskuksen ja Suomen kannalta hyödyllistä.

”Yritykset ovat antaneet resursseja tähän käyttöön, ja se on meidän mielestämme arvokasta. Se tulee suoraan Suomen hyödyksi ja avuksi. Se on tuonut Kiinan markkinoihin sellaista näkymää, jota ei olisi välttämättä tässä aikataulussa ja tässä laajuudessa saatu”, Mutka sanoo.

Ensimmäinen Finlaysonin toimittama suojainerä saapuu Suomeen lentorahtina lähiviikkoina. Loput kuljetetaan meriteitse myöhemmin syksyllä.

Suojaimet menevät Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoon, josta ne jossain vaiheessa jaetaan terveydenhuollon henkilöstön käyttöön.

Huoltovarmuuskeskus kertoo siirtyvänsä syksyn aikana suojavarusteiden hankinnassa suorahankinnoista kilpailutuksiin.