Vanhentuneita karanteeniohjeita on jaettu Helsinki-Vantaan lentoasemalla vielä viime viikonloppuna.

HS kertoi keskiviikkona, että lentoaseman passintarkastuksessa on jaettu parin viikon ajan vanhentunutta tietoa sisältäviä ohjeita.

Finavia kertoi aiemmin, että uusittuja ohjeita alettiin jakaa matkustajille viime viikon perjantaina. Matkustajat saivat vanhentuneita ohjeita vielä kuitenkin kaksi päivää myöhemmin.

Niitä jaettiin passintarkastuksen yhteydessä ainakin Lontoosta Helsinki-Vantaalle saapuneille matkustajille sunnuntaina iltapäivällä.

Helsinki-Vantaalle saapuu päivittäin tuhansia matkustajia, joten vanhentunutta ohjetta jaettiin parin viikon aikana jopa kymmenille tuhansille ihmisille.

Helsinki-Vantaan koronaviruksen torjuntatoimet ovat nousseet keskusteluun ja arvostelun kohteeksi, sillä tällä hetkellä noin puolet Suomen koronatartunnoista on peräisin suoraan ulkomailta. Elokuun aikana tartuntoja on tullut Suomeen matkailijoiden mukana jopa 20 maasta.

Lue lisää: Uhkaako viranomaisten jahkailu jälleen vaarantaa Suomen koronatilanteen?

Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Simola vahvistaa, että Rajavartiolaitos sai uudet ohjeet perjantaina, ja ne jaettiin rajatarkastuspisteille.

HS:n yhteydenoton jälkeen Rajavartiolaitos tarkasti Lontoon-lennot porttitarkastuspaikat. Simolan mukaan tarkastuspaikoissa oli ainoastaan tuoreita ohjeita.

”Jaamme ohjeita parhaamme mukaan omien ydintehtäviemme eli rajaturvallisuustehtäviemme ohella sovitusti. Jos näin on käynyt, että joku on saanut vanhentuneen ohjeen, siinä on tapahtunut inhimillinen virhe. Jossain nipussa on ollut vanhentuneita ohjeita, tai vanhoja oli jäänyt poistamatta” Simola arvioi.

Hän korostaa, että passintarkastuksessa jaettava ohje ei ole matkustajien ainoa tiedonlähde. Lentoasemalla on näkyvillä runsaasti erilaisia covid-19-varomääräyksiä.

”Näitä ohjeita ei mielestäni voi olla näkemättä. Toki paikkansapitävää ja ajankohtaista materiaalia on jaettava”, Simola sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antama karanteeniohjeistus muuttui 8. elokuuta. Omaehtoisen karanteenin suosituksia kiristettiin, sillä karanteenia ei ollut noudatettu riittävän hyvin.

Kiristyneen ohjeen mukaan työssä käyntiä ei nyt suositella. Vanhentuneessa ohjeessa ilmoitettiin, että työssä käynti on mahdollista karanteeniaikana.

THL:n mukaan ohjeistuksen viivästyminen johtui siitä, että samaan ohjeeseen haluttiin saada myös 13. päivä annettu maskisuositus. Uusittu karanteeniohjeistus päivitettiin THL:n sivuille 8. päivä, mutta paperiohjeet saatiin valmiiksi vasta 18. elokuuta.

Myös muut koronavirukseen liittyvät paperit ovat herättäneet Helsinki-Vantaalla hämmennystä. HS:n valokuvaaja Kalle Koponen kertoi kommentissaan englanninkielisestä lomakkeesta, jonka hän sai palatessaan Valko-Venäjän Minskistä.

Lomakkeessa kyseltiin oireista ja annettiin omaehtoisen karanteenin ohjeet. Terminaalissa kyselyä ei kuitenkaan otettu vastaan.

Lomakkeen alkuperä on selvinnyt, eikä lomake ollutkaan Belavia-lentoyhtiön tekemä.

Kyseessä on muokattu versio Valtioneuvoston johdolla suunnitellusta oirekyselystä ja karanteenisitoumuksesta, jota jaettiin rajanylityspaikoilla keväällä. Sillä haluttiin minimoida matkustuksesta aiheutuva tartuntojen leviäminen.

”Lomake tehtiin nopealla aikataululla toimenpiteenä, jolla saataisiin hallittua matkustajavirtaa. Sillä pyrittiin kartoittamaan, minne ihmiset ovat menossa, millä he menevät ja onko heillä oireita”, ylilääkäri Soila Karreinen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

Karreinen kertoo, että lomakkeen avulla ei juurikaan saatu kiinni koronaviruskantajia, joten se poistettiin käytöstä toukokuussa.

Toinen syy lomakkeen käytön lopettamiseen liittyi oirekyselyn laillisuuteen. Lomakkeessa kyseltiin henkilökohtaisia terveystietoja, ja vastaajan oli allekirjoitettava vakuutus siitä, että hän menee omaehtoiseen karanteeniin.

Helsinki-Vantaan viranomaisten toiminnasta on vireillä kuusi kantelua oikeuskanslerinvirastossa. Osassa kanteluista viitataan oirekyselyihin.

”Täytetyistä lomakkeista muodostui tartuntatautilain mukainen tapauskohtainen rekisteri. Lain mukaan rekisteri on hävitettävä heti, kun se ei ole tartuntataudin kannalta välttämätön, joten kuntia on jo kehotettu hävittämään tiedot”, Karreinen sanoo.

Helsinkiläinen Daniel Federley kertoo täyttäneensä samaisen lomakkeen jo keväällä Helsinki-Vantaalla.

”Suureksi hämmästyksekseni sain tässä kuussa saman lomakkeen täytettäväkseni Belavian koneessa”, Federley sanoo.

Hänen mukaansa lomake oli täsmälleen sama kuin keväällä. Lomake oli vain pienennetty A5-kokoon.

”Ei se näytä viralliselta, eikä näyttänyt silloin keväälläkään”, Federley toteaa.

Vantaan kaupungin viestinnästä kerrotaan, että oirekyselyä jaettiin matkustajien lisäksi myös lentoyhtiöille, jotta matkustajat saisivat lomakkeen täytettäväkseen ennen laskeutumista.

”Lomake oli matkustajilla täytettynä heidän saapuessaan terminaaliin ja silloiseen terveysneuvontaan. Enää lomakkeen ei pitäisi olla jaossa”, vs. viestintäpäällikkö Pekko-Joonas Rantamäki kertoo.

Miksi lomakkeita sitten on jaettu koneissa? Kysymyksen selvittäminen osoittautui haastavaksi, sillä Vantaan kaupungin mukaan Finavia oli vastuussa lomakkeiden jakamisesta lentoyhtiöille.

Finavian mukaan vastuutaho on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Traficomin mukaan vastuutaho oli sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

”Luultavasti yhtiö on muokannut kyselyn omaan käyttöönsä. Lomake saa ihmiset ajattelemaan hiukan tarkemmin omaa toimintaansa, mutta sen täyttämiseen ei Suomen viranomaisten puolelta ole tällä hetkellä mitään velvoitetta”, Karreinen sanoo.