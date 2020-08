Yksipaikkainen Boeing F/A-18E Super Hornet Ilmavoimien HX Challenge -testaustapahtumassa Satakunnan lennoston tukikohdassa Pirkkalassa 19. helmikuuta 2020. Ilmavoimat testasi tapahtumassa Super Hornet -hävittäjää, joka on viides HX-hankkeen hävittäjäehdokkaista.

Suomi keskittyy ilmavoimiensa suorituskyvyssä määrän sijasta laatuun, sanoo Hornetien seuraajahankkeen (HX) johtaja, eversti Juha-Pekka Keränen. Hänen mukaansa hyvä kalusto ja koulutus tuottavat viholliseen verrattuna paremman suhteellisen suorituskyvyn, minkä seurauksena Suomen hävittäjien pudotussuhde arvioidaan myös positiiviseksi.

Positiivinen pudotussuhde tarkoittaa sitä, että yhden oman koneen arvioidaan kykenevän tuhoamaan useampia viholliskoneita. Esimerkiksi pudotussuhteella 1:2 Suomen nykyiset 62 hävittäjää olisivat riittävä vastus noin 120:lle, suhteella 1:10 taas runsaalle 600 viholliskoneelle.

”Meillä on eri arvoilla tehtyjä laskelmia, minkä pitäisi olla pudotussuhteessa minimi tai mitä pitäisi tavoitella, mutta ei niitä lähdetä julkisuudessa käymään läpi”, Ilmavoimien operaatiopäällikkö Keränen sanoo.

Hän kuitenkin vahvistaa, että pudotussuhde on arvioitu omalta kannalta selvästi positiiviseksi. Tämä pätee Horneteihin, ja samaa tavoitellaan myös uusien hävittäjien osalta.

”Suhteellinen suorituskyky ja sen myötä arvioimamme pudotussuhde pysyvät hyvällä tasolla, jos siirtyminen Horneteista uuteen kalustoon toteutuu suunnitellussa aikataulussa”, Keränen sanoo.

Hankejohtaja myöntää, että laskelmat ovat aina laskelmia. Jos kaikki maat arvioivat pudotussuhteen omalta kannalta positiiviseksi, joku erehtyy. Arvioiden pitää siksi olla realistisella pohjalla, että myös mahdollinen vastustaja pitää niitä uskottavina. Muuten ei toteudu Puolustusvoimien päätehtävä eli sellaisen tilanteen luominen, että sota kyetään ehkäisemään jo ennakolta.

”Siksi pyrimme omassa toiminnassa mallintamaan vastustajan mahdollisimman hyvin, että myös meillä itsellä on realistinen näkemys”, Keränen lisää.

Hänen mukaansa ilmavoimien suorituskyvyt ovat kehityksessä kaikkialla Suomen lähialueella. Ruotsi, Norja ja Tanska siirtyvät parhaillaan uusiin hävittäjiin.

”Myös Venäjällä on tapahtunut muutosta, ja arvioimme, että uusia koneita tulee siellä käyttöön edelleen”, Keränen sanoo.

Puolustusvoimat on joutunut toistuvasti perustelemaan, miksi osapuilleen nykyisen suuruinen hävittäjämäärä on yhä tarpeen koko maan ilmatilan puolustamiseen. Samalla joissain kommenteissa on epäilty koko hävittäjähankinnan mielekkyyttä sanomalla, ettei muutamasta kymmenestä koneesta olisi kuitenkaan vastusta Venäjän sadoille hävittäjille.

Keräsen mukaan Suomen kokoisen maan ilmavoimissa ymmärretään, ettei se voi koskaan taistella määrällä vaan laadulla.

”Kulutussodankäyntiin ei ole mitään järkeä lähteä, vaan meidän pitää tuottaa tappioita eli saavuttaa ilmavoittoja mahdollisimman paljon”, Keränen tiivistää.

Suuriin konemääriin turvautuminen alkaa olla Keräsen mukaan mennyttä maailmaa muuallakin. Kylmän sodan aikana neuvostovalmisteisen Migin ”elinajaksi” saatettiin laskea sata tuntia, mutta sittenpä koneita valmistettiinkin tuhansittain. Nykyään kaikkialla, myös Venäjällä, mietitään tarkkaan, milloin kallis kone kannattaa asettaa vaaralle alttiiksi.

Hornetien seuraajaksi ovat ehdolla yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, yhdysvaltalaiset Lockheed Martin F-35A ja Boeing F/A-18 Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale sekä ruotsalainen Saab Gripen E. Valmistajat esittäytyvät tänä viikonloppuna Suomessa, ilmailunäytöksessä Kauhavalla.