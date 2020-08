Kainuun sote tiedotti perjantaina suosittelevansa kasvomaskien käyttöä välittömästi koko Kainuun alueella tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Tiedotteen mukaan Kuhmossa on todettu kolme tartuntaa ja useita altistuneita. Altistusten suurin lähde on tiedotteen mukaan Tuupalan alakoulu ja tarkemmin sanottuna puukoulun puoli.

Myös Kuhmon lukion perjantaiksi suunnitellut ylioppilasjuhlien harjoitukset sekä lauantaille sovittu ylioppilasjuhla peruttiin altistumisten vuoksi.

Kainuun sote on kertonut ryhtyvänsä tavoittelemaan altistuneita. Hengitystieoireita saaneita ihmisiä pyydetään hakeutumaan koronavirustestiin ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin testituloksen saamiseen asti. Kainuun soten mukaan Kuhmossa järjestetään ilmaisten kasvomaskien jakelua perjantain lisäksi lauantaina.

Kainuun soten hoivayksiköihin astuu tästä päivästä lähtien voimaan vierailukielto.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedotti perjantaina, että alueella on todettu useisiin joukkoaltistumisiin johtanut koronavirustartunta. Lähikontakteja on tavoitettu kymmenen, ja heidät on asetettu karanteeniin. Muiden altistuneiden tavoittelua jatketaan.

Koronavirustartunnan saanut on tiedotteen mukaan matkustanut Eckerö Linen Helsingin ja Tallinnan välillä kulkevalla risteilyaluksella viime viikolla 19.–21. elokuuta sekä ollut Lahdessa sijaitsevassa Old Irish Pub -nimisessä ravintolassa 22. elokuuta noin puolenyön ja aamuneljän välillä. Tänä aikana kyseisissä tiloissa olleita kehotetaan tarkkailemaan terveydentilaansa ja hakeutumaan tarvittaessa matalalla kynnyksellä koronavirustestiin, mikäli saa koronavirusinfektioon sopivia oireita. Karanteeniin heitä ei ole välttämätöntä asettaa.

Tapauksesta ei tiedotteen mukaan tiedoteta tarkemmin sairastuneen yksityisyyden suojaamiseksi.

Suomessa ei ole todettu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia, tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Sairaalahoidossa on koronavirusinfektion takia tällä hetkellä 11 ihmistä, mikä on kuusi enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa ei ole nyt yhtäkään ihmistä.

THL myös tiedotti, että Suomessa on todettu 23 uutta koronavirustartuntaa.

Koko Suomessa on nyt todettu yhteensä 8 042 koronavirustartuntaa.