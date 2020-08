Jämsä

Jämsäläiset kiittelivät perjantaina vuolaasti ministerikolmikkoa, joka tuli kriisikaupunkiin lohduttamaan ja luomaan uskoa parempaan. Kaupungissa sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan on määrä sulkeutua vuodenvaihteen jälkeen.

Paikan päällä kävivät pääministeri Sanna Marin (sd), työministeri Tuula Haatainen (sd) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd).

Samalla jämsäläisillä oli antaa ministereille ja valtiolle kokonainen hahmottamaton toiveiden ryöppy, jonka voi tiivistää pyyntöön saada alueelle kaikki mahdollinen apu, kuten esimerkiksi työpaikkoja, koulutusta ja muita elämän mahdollisuuksia.

”Täällä ei varmaan koskaan ole ollut kolmea ministeriä kerralla. Hyvä kun tulivat ja vielä kun saisivat jotain aikaiseksikin”, kommentoi Jämsän torilla Tuula Leskinen.

Jämsäläinen Tuula Leskinen oli huolissaan kaupungin verotuloista Kaipolan tehtaan lopettamisen jälkeen.

”Mutta voiko siihen enää mitään auttaa, kun isommat herrat ovat tehtaan jo päättäneet sulkea. Tehtaan tilalle pitäisi löytää jotain, mutta en tiedä, mitä se olisi.”

Monella oli huoli kaupungin verotuloista. Siitä mitä tapahtuu, jos kaupungissa on talvella jopa 850 uutta työtöntä. Yksi toivoi heti lisähenkilökuntaa työttömyystoimistoon.

”Juuso kääntyisi nyt haudassaan, kun tällaista tapahtuu. Hän loi tänne imperiumin ja hyvinvoinnin”, Leskinen sanoo viitaten teollisuuspatruuna Juuso Waldeniin (1907–1972)

Toinen jämsäläinen, Jari Pesonen toivoi tukea myös EU:lta.

Jämsäläinen Jari Pesonen pohti, mistä esimerkiksi 60-vuotiaat paperimiehet enää löytävät töitä.

”Valtiolta pitää nyt jotakin löytyä, jos sellainen määrä eli 850 työtöntä tulee tänne. Tämä on muutenkin hyvin huonosti työllistävä alue”, Pesonen sanoi. Kyseisessä luvussa on mukana oletettuja kerrannaisvaikutuksia tehtaan lopettamisesta.

”Ainakin lisäkoulutusta pitäisi saada paperimiehille. Jos on koko ikänsä tehnyt paperia, niin ei välttämättä osaa muuta kuin tehdä paperia. Siinä valtion pitää tukea. Helkkarin hyvä, että ministerit tulivat”, hän pohti.

Jämsäläinen Eila Kantala muistutti, että Jämsä on aina rakentunut kahden paperitehtaan varaan ja ollut siksi vakavarainen. Kun nyt toinen lähtee, se näkyy nopeasti kunnan taloudessa.

Hänkin toivoi, että paperityöläisiä jätetä yksin, vaan heille järjestetään kaikki mahdollinen lisäkoulutus ja ohjaus.

”Näyttää siltä, että ministerit yrittävät ainakin jotain eivätkä jätä heitä tyhjän päälle”, Kantala sanoi.

Juuri näillä sanoilla pääministeri Sanna Marin tiedotustilaisuudessa tilannetta kommentoikin

Hän sekä työministeri Tuula Haatainen ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari tapasivat päivällä suljettujen ovien takana kaupungin, tehtaan ja työntekijöiden edustajia.

Molemmat tehtaan luottamusmiehet poikkeuksellisesti eivät kommentoineet tilannetta perjantaina mitenkään.

”Ette ole yksin emmekä jätä teitä yksin”, Marin kertoi vanhan vastikään remontoidun puukoulun pihalla auringonpaisteessa. Hän sanoi, että tilanne on erittäin vaikea työntekijöille, perheille ja koko seudulle, mutta samalla hän kertoi valtion olevan sitoutunut etsimään korvaavia työpaikkoja. UPM:ltä hän peräsi myös yhteiskuntavastuuta.

”Kun katsomme teollisuuden tulevaisuutta, on selvää, ettei paikoilleen voi jäädä. Tämä on myös viestini UPM:lle ja muille teollisuuden toimijoille: me tarvitsemme investointeja tulevaisuuteen. Valtio on valmis tekemään työtä yritysten kanssa. Nyt tarvitsemme myös yritykset mukaan.”

Jämsän kaupunginjohtajan Hanna Helasteen mukaan Kaipolan tehtaan sulkeminen aiheuttaa Jämsälle noin 25–30 miljoonaa euroa tappiota vuodessa.

Jämsän nuorisosta tilaisuudessa muistuttivat koululta kotiin lähteneet oppilaat, joiden mopojen repivä ääni peitti ajoittain ministerien puheet kokonaan.