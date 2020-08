Päättöarvioinnissa arvioidaan oppilasta sen osaamisen perusteella, jota hän on osoittanut vuosiluokilla 7–9.

Opetushallitus on valmistellut luonnokset kriteereistä, joissa kuvataan, mitä oppilaan tulee osata saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan 5, 7, 8 tai 9 eri oppiaineissa.

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit on aiemmin määritelty vain arvosanalle 8.

Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut kullekin oppiaineelle asetetut tavoitteet peruskoulun aikana. Oppilasta arvioidaan sen osaamisen perusteella, jota hän on osoittanut vuosiluokilla 7–9.

Aiemmin Opetushallitus täsmensi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointilinjauksia, joissa kuvailtiin arvioinnin eri tehtävien ja osa-alueiden määrittelyä ja niitä koskevia periaatteita. Uudet linjaukset otettiin käyttöön kouluissa elokuun alussa.

Nyt valmistelluissa kriteereissä eritellään jokainen arvosana kunkin oppiaineen tavoitteiden mukaisesti.

Esimerkiksi äidinkielen tekstien tulkitsemisessa arvosanan kahdeksan voi saada, mikäli osaa valita, käyttää ja tulkita erilajisia tekstejä. Yhdeksikköön vaaditaan, että oppilas osaa sen lisäksi valita, käyttää, tulkita ja arvioida myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien luonnoksia voi kommentoida opetushallituksen verkkosivuilla ja lausunnot.fi-palvelussa 25. syyskuuta asti.

Opetushallitus julkaisee päättöarvioinnin kriteerit tammikuun 2021 alussa. Kriteerit tulevat voimaan 1.8.2021, ja niiden mukaiset päättöarvosanat annetaan keväällä 2022.

Vastaavat osaamisen kuvaukset eli arviointikriteerit laaditaan myöhemmin myös 6. vuosiluokan päätteeksi arvosanoille 5, 7 ja 9 jo olemassa olevan arvosanan 8 lisäksi.

Oppilaiden arviointi on ollut yksi opettajien keskuudessa eniten keskustelua herättäneistä asioista.

Opetushallituksen selvityksen mukaan päättöarviointi ei ole ollut täysin yhdenvertaista, sillä samantasoista osaamista osoittavien oppilaiden perusopetuksen päättöarvosanat ovat vaihdelleet.