Monet koronaviruksen vuoksi lentomatkansa peruneet ovat odottaneet rahojen palautuksia tänä keväänä ja kesänä kuukausia.

Jo huhtikuun puolivälissä yksin Finnairilla oli jonossa yli 100 000 korvaushakemusta perutuista lennoista.

Heinäkuun lopussa yhtiö tiedotti puolivuosikatsauksessaan maksaneensa helmi–kesäkuun aikana palautuksia yli 270 miljoonan euron arvosta, ja vielä noin 100 miljoonaa euroa oli maksamatta. Palautuspyyntöjä Finnair kertoi saaneensa huhti–kesäkuussa saman verran kuin normaalisti kolmen vuoden aikana.

Nyt Finnair kertoo Helsingin Sanomille sähköpostitse, että maksettujen palautusten summa on noussut 330 miljoonaan euroon ja 80 prosenttia vuoden aikana tulleista rahanpalautushakemuksista on käsitelty.

Yhtiöstä kerrotaan, että lentoja joudutaan yhä perumaan vähentyneen kysynnän vuoksi. Tällä hetkellä Finnair lentää noin 30 prosenttia niistä lennoista, mitä se normaalisti lentäisi tähän aikaan vuodesta. Syyskuussa Finnair pyrkii tarjoamaan perutuille lennoille vastaavan lennon samalle päivälle.

Keskimääräinen rahanpalautushakemuksen käsittelyaika on kahdeksan viikkoa, kerrotaan Finnairista. Yhtiöstä kuitenkin myönnetään, että joissain tapauksissa käsittelyajat ovat venyneet pidemmiksi.

”Erityisesti silloin, kun varauksessa on käytetty esimerkiksi monia eri maksutapoja tai kyseessä on codeshare-lento, (Finnairin yhteistyökumppaneiden operoima lento, jolle Finnair tarjoaa paikan ja myy sen Finnairin lentonumerolla) jolloin takaisinmaksu vaatii enemmän manuaalista työtä. Ne hakemukset, jotka voidaan käsitellä robotiikan avulla, pystytään hoitamaan nopeimmin”, kerrotaan Finnairilta.

Yhtiö kertoo lisänneensä henkilökuntaa hakemusten käsittelyyn ja tehostaneensa robottien toimintaa.

”Korvaushakemuksia käsittelee useita kymmeniä henkilöitä. Lisäsimme jo keväällä korvauskäsittelyyn nopeasti henkilökuntaa ja otimme käyttöön ohjelmistorobotiikkaa, ja näin olemme voineet nopeuttaa hakemusmäärän käsittelyä”, yhtiöstä kerrotaan.

Tuin Suomen-viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että Tuissa käsitellään nyt touko–heinäkuun matkojen palautuksia.

Aaltonen kertoo, että Tui on saanut nopeutettua vaatimusten käsittelyä, mutta maksutavasta riippuen joidenkin hakemusten käsittelyssä on saattanut kestää kauemmin.

”Jos on maksanut koko summan kortilla niin palautus on nopeampaa, mutta jos on maksanut vaikka osan vaikka tilisiirtona ja osan kortilla, niissä saattaa kestää kauemmin sillä ne täytyy tehdä manuaalisesti ja pyytää asiakkaalta tilinumero”, kertoo Aaltonen.

”Se [rahanpalautusprosessi] on nopeutunut nyt huomattavasti, mutta siellä on valitettavasti vielä viivettä, 6–8 viikkoa”, Aaltonen arvioi.

Aaltonen kertoo, että Tui on nyt perunut matkat syyskuun puoliväliin saakka.

Jos Tui peruu matkan, on Aaltosen mukaan kaikilla asiakkailla oikeus saada rahansa takaisin. Tuin uusien ehtojen mukaisesti asiakas voi myös itse perua matkan yli 60 päivää ennen matkan alkua ja saada täysimittaisen palautuksen.

”Kesä–heinäkuussa oli valituspiikki Finnairin osalta, joka näyttäisi taittuneen”, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ryhmäpäällikkö Satu Toepfer.

Silloin kuluttajayhteydenottoja, joissa rahojen palautusajat olivat Toepferin mukaan huomattavasti liian pitkiä, tuli enemmän, mutta nyt elokuussa niiden määrä on vähentynyt.Norwegianin palautusviiveitä koskevat yhteydenotot taas ovat loppukesästä hieman kasvaneet.

Toepfer kertoo, että yhteydenottoja tulee myös koskien matkanjärjestäjiä. KKV seuraa matkanjärjestäjien ja lentoyhtiöiden palautusprosessien tilannetta ja on yhteydessä alan toimijoihin.

Toepfer sanoo, että matkan ostamista harkitsevan kannattaa nyt miettiä omia tarpeitaan ja motiivejaan matkustamiselle.

”Kannattaa perehtyä huolellisesti tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja lippujen ehtoihin, saako sitten peruuttaa, jos itselle tulee se tarve.”

Koronavirus­pandemiankaan aikana matkan peruminen, kun sen tekee itse, ei ole välttämättä kulutonta. Toepfer neuvookin asiakkaita odottamaan, jos mahdollista, että matkanjärjestäjä tai lentoyhtiö peruu matkan sen sijaan, että asiakas peruisi sen itse.

Toepferin mukaan osa ongelmaa on ollut se, että matkanjärjestäjät ja lentoyhtiöt eivät ole aina tiedottaneet asiakkaille siitä, mikä palautusten tilanne tai aikataulu on. Välillä asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä.

”Asiakkaille täytyy antaa selkeä tieto siitä, että vaatimus on vastaanotettu, sitä käsitellään ja mikä asian vaihe on ja viivästyykö se”, kertoo Toepfer.

Yksi kuukausia rahanpalautuksiaan odottanut oli tamperelainen opettaja Mika Tukiainen, jonka oli tarkoitus matkustaa perheensä kanssa unelmalomalle Uuteen-Seelantiin. Rahaa tammikuussa ostettuihin lentolippuihin kului yli 10 000 euroa.

Tukiainen kertoi Helsingin Sanomille kesäkuussa, että ei ollut vielä saanut rahojaan takaisin.

Nyt Tukiainen kertoo, että heti seuraavana päivänä haastattelun jälkeen Tukiaisen rahat kuitenkin palautettiin Finnairilta, tosin ei kaikkia yhdessä erässä.

Eniten Tukiaista häiritsi koko prosessin aikana Finnairin heikko tiedotus. Ilmoitetut ja yltiöpositiiviset aikataulut eivät pitäneet, ja niistä luistamisesta ei tiedotettu. Tukiainen mainitsee avoimuuden ja rehellisyyden yhtiön puolelta asioina, jotka olisivat tehneet odottamisesta helpompaa.

Tukiainen kertoo vaatineensa asiassa kuluttajasuojalain mukaisen viivästymiskorvauksen ja myös saaneensa sen. Hän myös kertoo, että ei olisi välttämättä hakenut viivästyskorkoa lainkaan, ellei tilanne palautusten viivästymisen kanssa olisi ollut niin turhauttava.

”Kuluttajan pitää maksaa viivästysmaksu, niin pitää palveluntarjoajankin”, Tukiainen sanoo.

Viivästyskoron selkeine laskelmineen Tukiainen sai alle viikossa.

Tukiainen ja hänen perheensä haaveilevat jo uusista matkoista, mutta kaukomaille perhe ei ainakaan heti ole suuntaamassa.

”Emme lähde lentämään minnekään ennen kuin korona-asia on ohi”, Tukiainen sanoo.

Lisäksi Tukiainen kertoo, että yhteisiä matkoja perhe tuskin enää tekee niin kauas kuin Uuteen-Seelantiin. Matka oli suunniteltu Tukiaisen ja hänen vaimonsa häämatkaksi, mutta tästä lähin perhe matkailee lähempänä Suomea ja ilmastolle ystävällisemmällä tavalla.