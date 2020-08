Painettu Helsingin Sanomat ja sitä vastaava näköislehti uudistuvat maltillisesti. Tiistaista 1. syyskuuta alkaen muun muassa lehden pääuutisaukeaman ja pääkirjoitussivujen rakenne muuttuu aiempaa selkeämmäksi.

Lehden nykyinen ulkoasu on pääpiirteissään perua vuodelta 2013, jolloin HS muuttui tabloidimuotoon. Tuosta lähtien lehden pääuutiset on tarjoiltu yhden pääuutissivun sijaan koko aukeaman levyisesti. Tabloidiuudistuksen jälkeen kantalehteen on tehty vain vähäisiä muutoksia, ja kehitystyön paino on ollut HS:n digitaalisissa palveluissa.

Lehden pääaiheille on jatkossakin varattu kokonainen aukeama, joka on kuitenkin jaettu selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. ”Lukija löytää pääuutiset vastedes aukeaman oikealta puolelta. Muut mielenkiintoiset aiheet on tarjoiltu vasemmanpuoleisella sivulla”, kertoo HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

Koti-liitteen kansimalli näyttää jatkossa tältä.

Uudella ratkaisulla on Mukan mukaan tavoiteltu selkeyttä, niin että aamun pääuutiset hahmottuvat yhdellä silmäyksellä. Paperilehden lukijoiden ohella on pyritty ottamaan huomioon myös digitaalisen näköislehden lukijoiden tarpeet. ”Esimerkiksi älypuhelimen ruudulle yhden sivun kokonaisuus kerrallaan soveltuu paremmin”, Mukka muistuttaa.

Saman aukeaman vasemmasta laidasta löytyvät myös lehden tärkeimmät yhteystiedot sekä nimipäivät, auringon liikkeet sekä tiedot ilmanlaadusta.

Pääuutisten rinnalla muuttuu myös pääkirjoitusaukeaman ilme. Varsinaiset pääkirjoitukset ovat jatkossa vasemmanpuoleisella sivulla ja muu tarjonta, kuten vieraskynäkirjoitukset ja kolumnit sijaitsevat oikealla puolella. Tältä sivulta löytyy myös uusi lauantainen pilapiirros, jonka tekijä, sarjakuvapiirtäjänä tunnettu Pertti Jarla esitellään tässä lehdessä (A16–17).

”Pääkirjoitukset ovat tärkeä osa päivälehden pitkää perintöä, ja ne ovat verkossakin lukijoiden arvostamaa sisältöä. Pyrimme nyt siihen, että lukija erottaa lehden kannan aiempaa paremmin muusta mielipiteellisestä aineistosta”, kertoo vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

Muut ulkoasumuutokset ovat pienempiä, kuten lehden osastovärien ja liitteiden kansi-ilmeiden hienosäätöä. Mukan mukaan uudistuksessa on hyödynnetty korona-ajan kokemuksia, kun toimitus on tehnyt lehteä kuukausien ajan poikkeusrakenteella. ”Rakenteen selkeys ja joustavuus ovat tavoitteina korostuneet”, hän toteaa.

Varsinaiset pääkirjoitukset ovat jatkossa pääkirjoitusaukeaman vasemmalla puolella.

Sanomalehti on HS.fi-uutispalvelun ohella on edelleen merkittävä tuote Helsingin Sanomille. HS oli viime vuonna Suomessa ainoa seitsenpäiväinen sanomalehti, joka onnistui kasvattamaan levikkiään. Kokonaislevikkiin lasketaan mukaan sekä painettu lehti että sen digitaaliset versiot.

HS on kasvattanut levikkiään jo kolmena vuonna peräkkäin. Myös lehden lukija- ja asiakasmäärät ovat olleet kasvussa.

Nämä asiat muuttuvat

Lehden pääuutisaukeama sivuilla 2–3 muuttaa muotoaan. Päivän tärkeimmät aiheet esitellään jatkossa sivulla 3 ja lehden muut mielenkiintoiset jutut sivulla 2.

Pääkirjoitus-aukeaman 4–5 juttujärjestys muuttuu. Varsinaiset pääkirjoitukset ovat vasemman puoleisella sivulla. Sisältö sinänsä ei muutu uutta lauantaista pilapiirrosta lukuun ottamatta.

Lehden osastojen väritys muuttuu yksinkertaisemmaksi. Uutisosastot ovat kaikki sinisiä, Urheilu vihreä ja lehden loppuosa turkoosi.

Liitteiden, kuten Torstai, kansi-ilme muuttuu.

Juttujen yläpuolella olevat paksuviivaiset esirivit poistuvat.