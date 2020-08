Oikeudenkäynnit

Pappien rikossyytteet ja -tuomiot ovat jääneet piiloon tuomioistuinten arkistoihin kolmesta syystä, ilmenee Tuomioistuinviraston alustavasta selvittelystä. Tuomioistuinten toiminnasta huolehtiva virasto keskusteli syistä tuomioistuinten päälliköiden eli laamannien ja hallintopäälliköiden kanssa torstaina.

Helsingin Sanomat kertoi viime sunnuntaina, että pappien raskaitakin rikoksia on jäänyt käsittelemättä kirkon tuomiokapituleissa. Yli 80 prosenttia pappien ja kirkon lehtorien rikostuomioista on ohittanut tuomiokapitulit, jotka toimivat kirkon kurinpitokoneistona ja pappien laadun valvojina.

Lain mukaan kaikki pappien ja kirkon virassa olevien lehtorien rikokset pitäisi käsitellä tuomiokapituleissa. Kirkkolaki määrää, että tuomioistuimen pitää ilmoittaa jo papin syytteestä ja lähettää vielä valmis tuomio kirkon tuomiokapituliin, joita on yhdeksän.

Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola kertoo, että ensimmäinen syy tietokatkoksiin näyttää olleen se, että tuomioistuin ei saa tietoa syytetyn pappisvihkimyksestä. Suomessa pappi on jokainen pappisvihkimyksen saanut henkilö, vaikka hän ei olisi vaikkapa seurakunnan virassa.

”Papin ammattia tai pappisvihkimystä ei ehkä ole merkitty esitutkintapöytäkirjaan. Jos tuomioistuinkäsittely on suullinen, niin silloin ammattia tai tutkintoa on voitu kysyä, mutta ei aina”, ylijohtaja Jaakkola kertoo alustavan selvittelyn tuloksista.

Jos tuomioistuin on käsitellyt papin syytteen kirjallisessa menettelyssä, tämän ammatin ilmitulo on suullistakin käsittelyä epävarmempaa.

Toinen selkeä syy on alustavan arvion mukaan se, että kirkkolain muutos 1.1.2016 jäi merkitsemättä tuomioistuinten tietojärjestelmään. Tuolloin tuomioistuinten velvollisuudeksi tuli ilmoittaa tuomiokapitulille kaikista muistakin papin tuomioista kuin vankeusrangaistuksista ja virkarikoksista.

Kolmas ja tuomioistuinlaitoksen kannalta kiusallisin syy on se, että ne eivät ole tunteneet kirkkolain määräyksiä.

”Laki pitää tuntea ja ilmoitusvelvollisuudet pitää tuntea. Asiaa on tosin mutkistanut se, että pappien rikosten ilmoittamisvelvollisuus on eri laissa kuin muut ilmoittamisvelvollisuudet”, ylijohtaja Jaakkola kertoo.

Suuri osa ilmoittamisvelvollisuuksista on koottu lakiin, jonka nimi on ”laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan”. Tuomarit ovat siis saattaneet luulla, että tässä laissa on kaikki ilmoittamisvelvollisuudet ja unohtaneet katsoa kirkkolakia.

”Nämä ilmoittamisvelvollisuudet olisi nyt hyvä koota samaan lakiin, kun kirkkolakiakin parhaillaan uudistetaan”, Jaakkola sanoo.

Papit pukeutuvat liturgisissa tehtävissä valkoiseen albaan, joka symboloi Jeesuksen viattomuutta ja oikeamielisyyttä.

Täydellisenä yllätyksenä käräjäoikeuden ja tuomioistuinten huono tiedonkulku ei ole tullut. Oikeuskansleri muistutti kymmenisen vuotta sitten yhtä käräjäoikeutta siitä, että papin tuomiosta on ilmoitettava heti tuomiokapitulille.

Tuolloin pappien tuomiot piti käsitellä tuomiokapitulissa kolmen kuukauden kuluessa lainvoimaisesta tuomiosta. Huolimaton käräjätuomari myöhästyi tästä aikarajasta, ja oikeuskansleri kiinnitti huomiota lain noudattamiseen.

Tuomioistuinvirasto aikoo selvittää perusteellisesti tiedonkulun ongelmat, jotta kirkkolain ilmoittamispykälät tulisivat aina osaksi pappien rikosprosessia. Aluksi virasto aikoo koota kaikki ilmoittamissäännökset yhteen paperiin ja lähettää ne tiedoksi tuomioistuimille.

Syitä tiedonkulun virheisiin siis saattaa olla muitakin. Yksi mahdollisuus on, että tuomioistuin on ilmoittanut papin rikossyytteestä ja tuomiosta kirkon tuomiokapituliin, jota asia ei ole kiinnostanut. Helsingin Sanomien selvityksessä kävi ilmi yksi tällainen tapaus kaikista 18 tuomiokapitulien tietoon tulleesta papin rikostuomiosta.

Viimeksi ilmoitus tuomiokapitulille oli jäädä tekemättä, kun Helsingin käräjäoikeus valmistautui käsittelemään syytettä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä viime viikolla. Kun ilmoittamisvelvollisuus nousi esiin HS:n kirjoittelussa, ilmoitti käräjäoikeus asiasta tuomiokapitulille puhelimitse.

Suomen arkkipiispa Tapio Luoma ja tuomioistuinvirasto neuvottelevat alkavalla viikolla siitä, miten pappien rikokset saataisiin nykyistä varmemmin kirkon kurikoneiston ja laadunvalvonnan käsittelyyn.

Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Luoma kehotti viime sunnuntaina rikoksista tuomittuja pappeja ja kirkon lehtoreita olemaan yhteydessä oman hiippakuntansa piispaan ja tuomiokapituliin. Kyse on niistä noin 60 papista tai kirkon lehtorista, joiden tekemät rikokset eivät ole tulleet kirkon tietoon eikä tuomiokapitulien käsittelyyn.

Kanttorien, pappien ja teologien ammattiliitto Kirkon akateemiset hermostui arkkipiispan ehdotuksesta tällä viikolla. Ammattiliiton tulkitsi arkkipiispan kehotusta niin, että tämä toivoo pappien luopuvan itsekriminointisuojastaan.