Kasvomaskien hinnat ovat laskeneet ja saatavuus parantunut, kertovat maskien jälleenmyyjät. Maskien kysyntään tuli Suomessa piikki, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi virallisen kasvomaskisuosituksen 13. elokuuta. Tuolloin maskit loppuivat kaupoista esimerkiksi Helsingin keskustassa.

S-ryhmästä ja K-ryhmästä kerrotaan, että suurin kysyntäpiikki oli elokuun alussa jo ennen maskisuositusta, mutta nyt myynti on rauhoittunut.

”Kevät oli hiljainen, mutta elokuussa myynti monikymmenkertaistui”, kertoo K-ryhmän tavarakaupan johtaja Harri Hovi.

Elokuun alun jälkeen maskien saatavuus on parantunut, kun markkinoille on tullut uusia toimijoita, tuotantokapasiteetti on kasvanut ja jälleenmyyjät voivat ostaa maskeja suuremmissa erissä.

Tämä on mahdollistanut myös sen, että maskien hinnat ovat laskeneet.

S-ryhmän valikoimajohtaja Janne Paananen kertoo, että S-ryhmässä maskien hinta laski asteittain. Ensin 50 kappaleen pakkaus kertakäyttömaskeja maksoi 59,90 euroa, sitten alle 40 euroa, ja nyt sen saa 19,90 eurolla. Kertakäyttöisistä maskeista suurin osa tulee Kiinasta, mutta valikoimassa on myös kotimaisia suojaimia.

”Toivomme, että saisimme lisää suomalaisia maskeja valikoimaan”, Paananen toteaa.

Hänen mukaansa maskeja saa nyt hyvin kaiken kokoisista S-ryhmän myymälöistä.

Myös K-ryhmän Hovi kertoo, että maskien saatavuus on tällä hetkellä hyvä ja paranee koko ajan. Yksittäisistä kaupoista maskit voivat kuitenkin loppua väliaikaisesti.

K-ryhmän päätuote on kotimainen kertakäyttöinen kasvosuojain, jota saa 15 kappaleen pakkauksissa, Hovi kertoo. Yksi pakkaus maksaa 15,90 euroa. Hänen mukaansa suomalaisen valmistajan etuna on, että varastoja pääsee täydentämään nopeammin kuin ulkomaisten valmistajien kanssa.

”Lisäksi huomasimme, että ihmiset haluavat suurempia pakkauksia ja halvemmalla. Siksi otimme valikoimiimme myös 50 ja 25 kappaleen pakkauksia”, Hovi kertoo.

Suurempien pakkausten maskit tulevat pääosin Kiinasta. Kertakäyttömaskien lisäksi valikoimaan kuuluu pestäviä kangasmaskeja.

Päivittäistavarakauppojen lisäksi maskien hinnat ovat laskeneet myös apteekeissa. Yliopiston apteekissa, jolla on verkkokauppa ja 17 myymälää ympäri Suomea, maskien hintoja laskettiin maanantaina.

”Ennen 25 kappaleen pakkaus kertakäyttöisiä suusuojaimiamme maksoi 24,90 euroa, mutta nyt hinta on laskenut 18,90 euroon. Yhden suojaimen hinnaksi tulee siis noin 76 senttiä”, apteekkiketjun viestintäjohtaja Jenni Tyrni kertoo.

Ketjun kertakäyttömaskit tulevat Kiinasta. Tyrnin mukaan sekä maskien myynti- että saatavuustilanne ovat nyt aivan erilaiset kuin keväällä. Elokuussa maskien myynti kymmenkertaistui.