Kuhmon kaupunki sopi sunnuntaina Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (sote) kanssa uusien rajoitusten käyttöönotosta korona­virustartuntojen torjumiseksi.

Maanantaista 31. elokuuta lähtien kaupungissa suljetaan viikon ajaksi esimerkiksi kirjaston lukusali, nuorisotyön nuorisotila sekä liikuntapalveluista uimahalli ja kuntosalit. Myös Kuhmon musiikkiopiston ja Sotkamon kansalaisopiston lähi­opetus laitetaan tauolle.

Suurin osa rajoituksista on voimassa ensin viikon ajan. Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän mukaan kaupunki päättää viimeistään perjantaina rajoitustoimenpiteiden jatkamisesta tai lopettamisesta.

Lisäksi kaikki Kuhmon lukion opiskelijat siirtyvät syyskuun ajaksi etäopetukseen.

Kuhmossa todettiin perjantaina koronavirusaltistus, jossa oli sunnuntaihin mennessä löytynyt 14 tartuntaa ja 130 altistumista.

Tartunnan saaneista 13 on kuhmolaisia ja yksi Kajaanista.

Myös Järvenpään jäähallissa junioriturnaukseen 22. elokuuta osallistuneella pelaajalla on todettu koronavirustartunta. Tartunnan saanut on hyväkuntoinen ja kotihoidossa, kertoo Keski-Uudenmaan sote tiedotteessa. Turnauksessa 18 pelaajaa ja neljä toimihenkilöä on asetettu karanteeniin, joka päättyy 5. syyskuuta.