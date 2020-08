Entinen rikollispomo Keijo Vilhunen ja syyttäjät olivat eri mieltä siitä, onko oikeudessa mahdollista hyödyntää näyttönä vanhoilta puhelintallenteilta kerättyä tietoa. Poliisin olisi pitänyt hävittää tallenteet jo vuosia sitten.

Helsingin käräjäoikeus ratkaisi maanantaina syyttäjien vaatimuksen mukaisesti ensimmäisen kiistan, joka tuli oikeuden arvioitavaksi Jari Aarnion murha­oikeudenkäynnissä.

Syyttäjien ja entisen rikollispomon Keijo Vilhusen erimielisyys koski sitä, voiko vanhoilta puhelintallenteilta kerättyä näyttöä hyödyntää oikeudenkäynnissä.

Vilhunen ja Aarnio ovat syytteessä ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin palkkamurhasta, vaikka kumpikaan ei ollut murhapaikalla lokakuussa 2003. Syyttäjien mukaan Vilhunen osallistui murhan järjestelyihin ja Aarnio puolestaan jätti poliisina teon estämättä, vaikka tiesi salajuonesta.

Ünsal oli todistajan­suojelusta irrottautunut rikollinen, jonka murhan tilasi Ruotsista yksi hänen lapsuuden­ystävistään. Oikeus on tuominnut aiemmin Ünsalin palkkamurhasta kolme suomalaisrikollista ja teon ruotsalaisen tilaajan. Aarnio ja Vilhunen kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Keijo Vilhusen puolustuksen ja syyttäjien näkemykset erosivat siinä, voiko oikeudessa hyödyntää näyttönä vanhoja puhelinkuunteluita 2000-luvun alkupuolelta.

Poliisin olisi pitänyt hävittää tallenteet jo vuosia sitten, mutta ne löytyivät uudessa tutkinnassa. Vilhusen puolustuksen mukaan aineiston hyödyntäminen vaarantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Vilhusen asianajaja Markku Fredman avaa puolustuksen näkemystä Vilhusen kirjallisessa vastauksessa, joka tuli julkiseksi kesäkuussa.

Vilhusen puolustus tulkitsi, että telekuuntelu­aineisto on hankittu laittomalla tavalla. Näin siksi, että keskusrikospoliisilla ei ollut toimivaltaa säilyttää vanhoja kuuntelutallenteita. Puolustuksen mukaan aineisto ei myöskään ole kattava ja eheä, minkä takia puolustus pitää aineistoa epäluotettavana.

Käräjäoikeus puolestaan lähtee maanantaina annetussa päätöksessään siitä, että todisteet on hankittu laillisesti. Syy on se, että alkujaan todisteet on kerätty asiallisesti, vaikka ne olisi pitänyt jo hävittää.

Puhelinkuunteluista käy ilmi Vilhusen ja jo tuomittujen yhteydenpitoa lähellä murhan tekoaikaa, mutta suoraa puhetta murhasuunnitelmasta nauhoitteilta ei ole löytynyt.

Vilhunen oli myös sitä mieltä, että tietoa ei saisi käyttää niin sanottuna ylimääräisenä tietona. Toisin sanoen kyse on siitä, että tieto on kerätty oikeuden luvalla toista käyttötarkoitusta varten. Alkujaan lupa puhelinkuunteluihin ja teletietoihin oli kerätty törkeään huumerikosjuttuun.

Sekään ei johtanut näytön hyllyttämiseen. Oikeus perusteli ratkaisua muun muassa sillä, kuinka vakavan rikoksen selvittämisestä murhajutussa on kyse.

Oikeus myös katsoi, että materiaalia voi hyödyntää näyttönä sen puutteellisuudesta huolimatta. Materiaalin puutteellisuudella voi olla vaikutuksia materiaalin näyttöarvoon. Oikeus kuitenkin tulkitsi, että poliisi tai syyttäjä ei ole esimerkiksi tietoisesti pyrkinyt hävittämään jotain tiettyä osaa materiaalista.

Oikeus siis tuli siihen tulokseen, että vanhojen puhelintallenteiden hyödyntäminen ei vaaranna oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

”Keijo Kauko Olavi Vilhusen vaatimukset hylätään”, oikeus toteaa päätöslauselmassa.

Syyttäjät perustelivat kantaansa puhelintallenteiden hyödyntämiseen haastehakemuksessa, joka tuli julkiseksi kesäkuussa. Syyttäjät ovat sitä mieltä, että todisteet juttuun on hankittu laillisesti.

Lisäksi kuunteluista kertynyttä materiaalia pitää voida heidän mukaansa hyödyntää näyttönä, vaikka oikeus tulkitsisi asiaa toisin.

”Erityisesti asian vakava laatu, oikeuden­loukkauksen vähäisyys, todisteiden hankkimistavan merkityksettömyys todisteen luotettavuudelle ja todisteiden merkitys asian ratkaisemisen kannalta puoltavat hyödynnettävyyttä.”

Syyttäjä on ollut lisäksi sitä mieltä, että murhajutun vakavuuden takia tietoa on voitava hyödyntää siitä huolimatta, että lupaa kuunteluihin ja teletietoihin ei ole saatu kyseistä murhajuttua varten.

Uudessa murhatutkinnassa poliisi pyrki selvittämään muun muassa sitä, jättikö Aarnion johtama huumepoliisi alkuperäisen henkirikostutkinnan yhteydessä toimittamatta Vilhusta koskevaa materiaalia väkivaltatutkijoille.

Uuden tutkinnan jälkeen syyttäjä päätti, että poliiseista ainoastaan Aarniota vastaan voi nostaa syytteet.

Syyttäjän mukaan Aarnio tiesi murhasuunnitelmasta ja jopa määräsi tekijöitä tarkkailtaviksi ennen henkirikosta. Aarnio itse kiistää, että poliisilla olisi ollut suunnitelmasta huhupuhetta kummempia tietoja.

Vilhusen puolustus lähtee siitä, että Vilhunen toimi poliisin tietolähteenä ja pyrki estämään teon. Aarnion ja Vilhusen versiot ovat siis huomattavassa ristiriidassa.

Aarnion murhajutun pääkäsittely alkaa ensi viikon maanantaina.