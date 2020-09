Porvoon poliisiampumisista syytetyt veljekset eivät vastanneet poliisien kyselyihin siitä, olivatko he yrittäneet hankkia verkosta aseita. Ennen ampumisia miehet asuivat motellissa ja mummonsa yksiössä sekä lainasivat sukulaismieheltä 12 000 euroa vuokraan.

Yhteensä 13 murhan yrityksestä syytetyt ruotsalaisveljekset yrittivät hankkia aseita pimeästä verkosta ennen viime elokuun poliisiampumisia Porvoossa, poliisin esitutkinnassa kerrotaan.

Täysin tyhjentävää vastausta Porvoon poliisiampumisen syihin ei löydy myöskään tiistaina julki tulleesta poliisin esitutkinnasta. Juuri ampumisjutun hämärä motiivi on tehnyt tapauksesta rikosmysteerin.

Teollisuusalueen tapahtumat antavat esitutkintapöytäkirjan mukaan kuitenkin osviittaa siitä, että veljekset olisivat hamunneet poliisien aseistusta ja suojavarustusta. Tätä on esitutkinnassa pidetty motiivina teolle.

Esitutkinnassa poliisi on myös epäillyt, että Tor-verkon Berlusconi-alustalla esiintynyt nimimerkki Mrboohoo liittyisi veljeksiin. Mrboohoo etsiskeli pimeästä verkosta kahta Glock-merkkistä käsiasetta, kahta lipasta ja 200:aa patruunaa, esitutkintapöytäkirjassa kerrotaan.

Kun poliisit puolestaan tekivät etsintöjä veljesten auton löytöpaikalle, he löysivät muistikirjan. Yksi muistiinpano oli käsin kirjoitettu osoite Mrboohoo@protonmail.com. Tästä poliisit päättelivät, että myös aseen etsintä pimeässä verkossa liittyy veljeksiin.

Glock-pistoolit tunnetaan ennen kaikkea poliisien virka-aseena.

Poliisin ja syyttäjien käsityksen mukaan veljekset yrittivät hankkia samalla nimimerkillä Glock-pistoolien lisäksi verkosta myös kahta AK47-rynnäkkökivääriä, viittä yhdeksän millistä asetta ja neljää revolveria.

Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, minkä takia veljekset olisivat halunneet itselleen näin järeän aseistuksen.

Veljekset eivät ole esitutkinnassa juuri avanneet toimintansa taustoja. He eivät myöskään vastanneet poliisin kysymyksiin Mrboohoo-sähköpostin käytöstä.

Veljeskaksikko on kiistänyt, että heidän tarkoituksenaan oli tappaa poliiseja. Sen takia he kiistivät syytteet kolmestatoista murhan yrityksestä tiistaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaneessa valmisteluistunnossa.

Veljekset kuitenkin myöntävät olleensa paikalla ja ampuneensa kohti poliiseja.

Kuulusteluissa miehet sivuuttivat kaikki kysymykset itse tapahtumista. Sen sijaan he suostuivat kertomaan, kummalle poliisin takavarikoima vaatekappale tai esine kuuluu.

Veljekset herättivät Porvoossa huomiota samanlaisella pukeutumisella. Kuulusteluissa vaatteet kuitenkin löysivät helposti omistajansa: toinen veljeksistä on numeroa pienempi, ja toinen heistä leikkaa aina vaatteistaan pesuohjeet irti.

Miehet eivät suostuneet kertomaan, mikä oli samanlaisen vaatetuksen tarkoitus. Poliisi kysyi, halusivatko he näyttää sotilailta.

Kysymyksen taustalla olivat veljesten nettihaut. He olivat etsineet tietoa palkkasotilaista sekä ruotsiksi että englanniksi. Lisäksi he olivat olleet kiinnostuneita panssaroiduista ajoneuvoista.

Tapahtumailtaa varten kaksikko oli varustautunut nippusiteillä, jotka oli kiinnitetty käyttövalmiiksi käsiraudoiksi. He eivät suostuneet kertomaan, oliko ne tarkoitettu poliiseja varten.

Poliisi takavarikoi käsiraudoiksi lenkitettyjä nippusiteitä ja teippiä.­

Muuten vaitonaiset kuulustelut katkaisi välillä isoveljen kiistely kuulustelijan kanssa.

”Kuulostaa siltä, että yritätte epätoivoisesti saada jotain kasaan, että saatte vastauksen siihen, mitä on tapahtunut. Ei kuulosta viisaalta, se on ainoa, mitä minulla on sanottavana”, isoveli puuskahti eräässä kuulustelussa.

Jonkin verran uutta tietoa veljesten taustasta selviää sukulaisten kuulusteluista. Ennen Porvoon tapahtumia veljekset olivat asuneet motellin lisäksi myös isoäitinsä yksiössä. Alkukeväästä miehet asustelivat sukulaistensa kodeissa Porvoossa useamman viikon.

Sukulaisten kertomusten mukaan Tullista otettiin veljesten isoäitiin yhteyttä, koska veljesten nimellä oli isoäidin osoitteeseen osoitettu kirjattu kirje. Tullin virkailijat ovat sukulaisten mukaan tulleet käymään isoäidin asunnolla, jolloin myös veljekset ovat olleet paikalla.

Useampi sukulainen mainitsee kuulusteluissa, että isoäidin asuntoon oli tilattu pieni määrä marihuanaa. Veljekset kiistivät sukulaisten mukaan, että olisivat tilanneet huumeita asuntoon.

Veljekset olivat myös lainanneet 12 000 euroa eräältä sukulaismieheltään vuokraa varten. Lainan antajan mukaan puhe oli ollut maksaa laina takaisin elokuussa 2019, jolloin poliisiampumiset tapahtuivat.