Infektiotautien ylilääkärin Markku Broasin mukaan nyt ei ole meneillään edes epidemian kiihtymisvaihetta. Koronaviruksen uhka ei ole kuitenkaan poistunut, sillä virusta on maailmalla hyvin runsaasti.

Suomen koronavirustilanne on seuraava: uusia koronavirustartuntoja on todettu kahden viime viikon aikana päivittäin keskimäärin 24. Samaan aikaan testejä on tehty jopa yli 14 000 päivässä. Testituloksista siis vain äärimmäisen pieni osa on positiivisia.

Sairaalahoidossa oli tiistaina kymmenen ihmistä, joista yksi tehohoidossa. Kahden viikon aikana koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu kaksi.

Tiistaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti, että uusia koronavirustapauksia on raportoitu 56. Tapaukset on todettu kahden viime viikon aikana.

Elokuussa päivittäiset vahvistetut tautitapaukset vaihtelivat alle kymmenestä 46:een.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Suomessa ja Latviassa on muita Euroopan maita parempi koronavirustilanne.

Lukujen valossa voi kysyä: onko Suomessa tällä hetkellä koronavirusepidemiaa?

THL:n mukaan ei ole.

”Voin vahvistaa, että Suomessa ei ole laajaa kotoperäistä epidemiaa käynnissä. Meillä on toki kotoperäisiä tapauksia jonkin verran, mutta niitä ei ole joka puolella. Niiden määrä on myös pysynyt kohtuullisen pienenä”, terveysturvallisuusosaston johtaja ja tutkimusprofessori Mika Salminen THL:stä sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas totesi maanantaina Ykkösaamussa, että Suomessa ei ole pääsääntöisesti tällä hetkellä koronavirusepidemiaa.

Broas korostaa, että epidemia on vaikea käsite, eikä sen määritelmää ole kiveen kirjoitettu. Käsite liittyy tapausten jatkuvaan lisääntymiseen. Epidemia voi olla alueellinen tai se voi koskea koko maata.

”Epidemiasta puhutaan silloin, kun tautimäärä alkaa koko ajan lisääntyä ja viikko viikolta mennään ylöspäin. Silloin tartunnat eivät ole yksittäisiä ryvästymiä vaan merkittävä osa on sellaisia, joita emme tunnista”, Broas sanoo.

Hänen mukaansa epidemiassa suuri osa tartunnoista on yhteisön sisäisiä, eivätkä ne tule enää ulkomailta. Viime aikoina noin puolet uusista tartunnoista on tullut ulkomailta.

Entä miten tiistaina ilmoitetut 56 uutta tautitapausta vaikuttavat epidemia-arvioon? Salminen korostaa, että tiistaisin ilmoitetaan paljon viikonlopun tapauksia.

”Emme ole vielä hermostuneet. Nämäkin osuvat usealle edeltävälle päivälle”, Salminen sanoo.

Broas korostaa, että yksittäinen päiväluku ei kerro sitä, että trendi olisi ylöspäin.

”Tilanne on pääosin rauhallinen. Meillä on muutamia yksittäisiä tartuntaryvästymiä, jotka muuttavat päivälukua merkittävällä tavalla. Sen lisäksi pääkaupunkiseudulla on aktiviteettia. Lähitulevaisuus kertoo siitä, millä tavalla tilanne etenee”, Broas sanoo.

Lue lisää: Miksei Helsinki-Vantaalla toimita samoin kuin Turun lentoasemalla? ”Homma olisi pitänyt laittaa kuntoon jo ennen kuin matkailu avattiin”, Husin diagnostiikkajohtaja sanoo

THL:n Mika Salminen painottaa, että nyt voidaan puhua myös koronavirusepidemian suvantovaiheesta. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruksen leviämisen pandemiaksi maaliskuussa. Pandemia-määritelmä on edelleen voimassa, myös Suomessa.

Vaikka Suomessa ei ole varsinaisesti epidemiaa käynnissä, se ei poista koronaviruksen uhkaa.

”Siinä mielessä voidaan puhua suvantovaiheesta. Uhka ei ole poistunut, sillä virusta on maailmalla hyvin runsaasti”, Salminen sanoo.

WHO:n mukaan maailmalla todetaan päivittäin yli 250 000 uutta tartuntatapausta. Yhteensä tapauksia on ollut yli 25 miljoonaa. Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 840 000 ihmistä.

Suomen hyvään nykytilanteeseen ovat Salmisen mukaan vaikuttaneet kevään jälkeen tehdyt kehittämistoimet.

”Kaikki ne tähtäsivät siihen, että kaikkien uusien tapausten kohdalla pystytään niin kattavasti kuin mahdollista jäljittämään kontaktit ja sitä kautta katkaisemaan tartuntaketjuja”, Salminen sanoo.

”Toistaiseksi näyttää siltä, että tässä on onnistuttu kohtuullisen hyvin. Ei ehkä sataprosenttisesti, mutta kohtuullisen hyvin.”

Yksi koronavirustartuntarypäs todettiin viime päivinä Kuhmossa. Siellä tartuntaketjun selvittäminen on toiminut tarkasti, ja kaikkien tartunnan saaneiden ketju on pystytty selvittämään.

Lue lisää: Kuhmon alle 30-vuotiaiden tartuntaryppäässä on jo 16 sairastunutta, Kainuussa varaudutaan laajentamaan sulkutoimia

Yksi tapa mitata tartuntatilannetta on seurata tartuntojen ilmaantuvuutta. Se tarkoittaa tartuntatapausten määrän vertaamista alueen väestöön.

Suomi on käyttänyt ilmaantuvuutta määritellessään matkustusrajoituksia. Jos valtiossa on 8–10 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon seurantajaksolla, tartuntatilanne on niin paha, että matkustusrajoitukset ovat voimassa.

Suomessa on tällä hetkellä 18 kuntaa, joissa ilmaantuvuus on ollut yli 8/100 000 kahden viime viikon aikana. Mukana ovat kaikki suurimmat kaupungit.

”Tuo ilmaantuvuuden taso ei välttämättä riitä epidemiaksi asti”, Broas sanoo.

Koronavirusepidemia hiipui kesän aikana, ja silloin ryhdyttiin puhumaan epidemian suvantovaiheesta.

Nyt on pelätty epidemian toista aaltoa, jolloin tautitapausten määrä lähtee kasvuun. Termi toinen aalto viittaa tilastokäyrän uuteen nousuun.

”Suvannon ja epidemian välissä on kiihtymisvaihe. Olemmeko me nyt kiihtymisvaiheessa?” Broas puntaroi.

Sen arvioimisessa hän neuvoo seuraamaan ilmaantuvuuden vaihtelua kahden viikon seurantajaksoilla.

Tuoreiden seurantajaksojen mukaan ilmaantuvuus on laskenut koko maan tasolla. Koko maassa ilmaantuvuus oli uusimmalla seurantajaksolla (22.–28.8.) 1,6 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Sitä edellisellä seurantajaksolla ilmaantuvuus oli 3,9 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tuoreiden seurantajaksojen ilmaantuvuus voi vielä muuttua, jos kaikkia tautitapauksia ei ole saatu rekisteröityä.

Ilmaantuvuus on noussut ainoastaan yhdessä sairaanhoitopiirissä eli Kainuussa. Siellä kasvu liittyy Kuhmon tartuntaryppääseen.

Puolet sairaanhoitopiireistä ei ilmoittanut yhtään uutta tartuntatapausta edellisellä seurantajaksolla.

”Ei siis voi sanoa, että epidemia olisi kiihtymisvaiheessa. Covid-19 on pandemia, mutta Suomi tekee poikkeuksen. Nämä ovat hyviä uutisia siinä mielessä, että tällä hetkellä Suomessa voidaan olla tietyllä tavalla rauhassa”, Broas sanoo.