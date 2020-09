1970-luvulla syntyneet naiset saavat keskimäärin 1,9 lasta, mutta 1980-luvulla syntyneiden lapsiluku saattaa pienentyä jopa 1,6:een.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisnaisten lopullinen lapsiluku tulee pienenemään voimakkaasti ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Syntyvyys on vähentynyt Suomessa kolmena peräkkäisenä vuonna ennätyksellisesti, 1800-luvun nälkävuosien tasolle. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa syntyi 45 597 lasta.

Aiemmin on todettu, että suomalaisnaiset lykkäävät äidiksi tuloaan yhä myöhäisempään ajankohtaan, usein yli kolmekymppiseksi. Jos näin tapahtuisi, yli 30-vuotiaiden naisten hedelmällisyys paranisi.

Näin ei ole kuitenkaan ole tapahtunut vuoden 2010 jälkeen. Helsingin yliopiston ja Max Planck -instituutin tutkimus osoitti, että myös yli 30-vuotiaat naiset saavat vähemmän lapsia kuin muutama vuosi sitten. Se tarkoittaa, että suomalaisnaisten lopullinen lapsiluku tulee pienenemään voimakkaasti.

”Ensimmäisiä lapsia syntyy nyt selvästi vähemmän kuin ennen. Tämä näkyy myös yli kolmekymppisillä naisilla”, sanoo tohtorikoulutettava Julia Hellstrand Helsingin yliopistosta.

Ensimmäistä kertaa äideiksi tulevien naisten osuus väheni kaikissa ikäryhmissä. Vuosina 2010–2017 erityisen voimakkaasti se väheni 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Alle puolella 30-vuotiaista naisista on lapsia. Parikymppiset suomalaisnaiset tulevat äideiksi yhä harvemmin.

On poikkeuksellista, että ensimmäistä kertaa äideiksi tulevien määrä väheni myös yli 30-vuotiaiden naisten ryhmässä. 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä hedelmällisyys on kasvanut 1970-luvulta lähtien. Esimerkiksi 1970-luvuilla syntyneet naiset saavat keskimäärin 1,9 lasta samoin kuin 1940-luvulla syntyneet naiset.

”Nyt 1980-luvun puolivälissä syntyneiden naisten kohdalla vastaava luku voi jäädä huomattavasti alle 1,75:n. Tämä tarkoittaa sitä, että hedelmällisyys ei ole laskenut ainoastaan siksi, että suomalaisnaiset saisivat lapsia myöhemmin, vaan myös siksi, että heille syntyy vähemmän lapsia”, Hellstrand sanoo.

Eri ennustemalleissa 1980-luvulla syntyneiden naisten keskimääräinen lapsiluku voi jäädä 1,6:een tai jopa pienemmäksi.

”Se riippuu siitä, mitä tapahtuu lähivuosina: jatkuuko lasku vai kääntyykö lastensaanti nousuun”, Hellstrand sanoo.

Syntyneiden lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2010 kaikissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa suuntaus on ollut erityisen voimakas.

Hellstrandin mukaan myös keskimääräinen lapsiluku tulee kuitenkin pienenemään myös muissa Pohjoismaissa, erityisesti Norjassa ja Islannissa.

”Sieltä tullaan kuitenkin alas vähän korkeammalta tasolta. Kun Suomessa lapsiluku on ollut 1,9, Norjassa se on ollut noin 2,1. Siitä tullaan myös jonkin verran alas. Pohjoismaissa naisten kokonaishedelmällisyysluku putoaa keskimäärin kahdesta lapsesta keskimäärin 1,8 lapseen.”

Suomi alkaa siis jo lähestyä kokonaishedelmällisyysluvullaan Etelä-Euroopan vähäisen syntyvyyden maita. Esimerkiksi Espanjassa kokonaishedelmällisyysluku on 1,31 ja Italiassa 1,32.

Syntyvyyden heikkenemisen syitä tunnetaan huonosti. Perinteisesti taloudelliset suhdanteet ovat vaikuttaneet syntyvyyteen, mutta viime vuosina heikkeneminen on jatkunut taloussuhdanteista riippumatta.

Pohjoismaiden suhteellisen suuren hedelmällisyyden on ajateltu johtuvan osittain myös näiden maiden yhteiskuntapolitiikasta. Sukupuolten tasa-arvon niin työmarkkinoilla kuin perheessäkin on ajateltu kannustavan lasten hankintaan.

Julia Hellstrandin mukaan todisteet viittaavat kuitenkin eri suuntiin kuin perhepolitiikan tai sukupuolten tasa-arvon kehitykseen.

”Osoitimme, että lasku johtuu pääasiassa lapsettomuuden yleistymisestä. Perhepolitiikalla voi olla tärkeämpi vaikutus toisen lapsen tai sitä seuraavan lasten hankintaan kuin ensimmäisen lapsen hankintaan”, Hellstrand sanoo.

Hellstrand uskoo, että syitä on monia, koska lapsettomuus on niin yleistä. Syntyvyys on heikentynyt vuodesta 2010 lähtien sekä maaseudulla että kaupungeissa ja kaikissa koulutusryhmissä. Tiedetään, että vapaaehtoinen lapsettomuus on lisääntynyt, mutta samoin on käynyt myös eri syistä johtuvalle tahattomalle lapsettomuudelle.