Valkoposkihanhityöryhmän selvityksessä esitetään, että hanhia voidaan ampua jo nopealla aikataululla. Kyse ei ole kuitenkaan metsästämisestä, vaan ”poikkeusperusteisesta ampumisesta”.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr) kesäkuussa asettama valkoposkihanhityöryhmä luovutti tiistaina selvityksensä ministereille. Hanhinyrkiksi kutsutun työryhmän tehtävänä oli pohtia, miten valkoposkihanhien aiheuttamia vahinkoja ja haittoja voitaisiin vähentää.

Työryhmän puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen kertoi tiistain tiedotustilaisuudessa, että hanhinyrkki esittää ratkaisua, joka koostuu kolmesta kohdasta.

Kolmen keskeisen ratkaisukohdan lisäksi työryhmä esittää, että valkoposkihanhi saataisiin EU:n lintudirektiivin toiseen liitteeseen. Tämä tarkoittaa, että valkoposkihanhista tulisi EU:n alueella metsästettävä riistalaji.

”Tämä ei ole ensisijainen ratkaisu, eikä siitä ole tälle syksylle eikä ensi vuodelle apua”, Niiranen sanoi.

Maa-ja metsätalousministeri Leppä totesi tiedotustilaisuudessa, että hanhien nykyiset karkotuskeinot ovat osoittautuneet tehottomiksi. Leppä myös sanoi, että hallituksen on huomioitava työryhmän ehdotus valkoposkihanhen saamiseksi EU:n lintudirektiivin toiseen liitteeseen.

”Tavoitteenamme on oltava, että valkoposkihanhesta tulee normaalisti metsästettävä riistalaji. Hanhikanta on elinvoimainen ja kestää sen varmasti”, Leppä sanoi.

Hanhinyrkin esityksen ensimmäiset kohdat on tarkoitus toimeenpanna syksyn 2020 aikana. Lintuja pyritään karkottamaan alueilta, joilla ne aiheuttavat eniten tuhoja.

Karkottaminen sisältää myös lintujen ampumisen muutenkin kuin vain pelästystarkoituksessa. Niiranen kuitenkin korosti, ettei kyseessä ole varsinainen metsästäminen, vaan ”poikkeusperusteinen ampuminen”.

Karkottaminen tapahtuu poikkeusluvalla, ja työryhmä esittää, että viljelijöitä on tiedotettava mahdollisuudesta hakea poikkeuslupia.

”Yleinen käsitys on ollut, että poikkeuslupia ei ole voinut saada, mutta tässä tilanteessa perusteet vakavien vahinkojen estämiseksi ovat ilmeisemmät”, Niiranen sanoi.

Työryhmä esitti myös keinoja, jotka ulottuvat vuosille 2021–2022. Niitä ovat muun muassa sähköisen järjestelmän kehittäminen, jotta poikkeuslupien hakeminen onnistuu vaivattomasti. Lisäksi työryhmän mukaan poikkeuslupakäsittelyyn on varmistettava tarvittavat resurssit.

Lisäksi linnuilla tulee olla paikkoja, johon ne voivat mennä karkottamisen jälkeen. Nämä ovat niin sanottuja lintupeltoja, joita on tällä hetkellä noin 850 hehtaarin verran. Valkoposkihanhien tarve pelloille on työryhmän mukaan 3 000–5 000 hehtaaria. Tämä esitys on tarkoitus ottaa käyttöön vuodesta 2023 alkaen.

Valkoposkihanhikanta kasvoi tänä vuonna räjähdysmäisesti. Suomeen tuli keväällä yli puoli miljoonaa valkoposkihanhea, jotka aiheuttivat aiempaa mittavammat tuhot etenkin Pohjois-Karjalassa.

Aiemmin kesällä ympäristöministeriö ja ely-keskukset kertoivat, että valkoposkihanhien pelloilla aiheuttamat vahingot korvataan nopeutetusti jo elo- ja syyskuun aikana. Korvauksia oli haettu heinäkuun loppuun mennessä ely-keskuksista yhteensä 2,7 miljoonan euron edestä.

Valkoposkihanhi on tällä hetkellä rauhoitettu laji, jota ei saa vahingoittaa.