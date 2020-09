Yhteishaku

Kevään yhteishaussa valintakoemenettelyjä jouduttiin koronavirusepidemian takia muuttamaan pikavauhdilla

Lääketieteelliseen hakee vuosittain enemmän oppilaita, kuin mitä aloituspaikkoja on tarjolla. Moni satsaa pääsykokeisiin käymällä valmentavilla kursseilla.­

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskiviikkona alkaneessa syksyn yhteishaussa on jaossa ennätysmäärä aloituspaikkoja ja koulutuksia.

Aloituspaikkojen määrää on lisätty, sillä tavoitteena on, että vähintään puolet 25–34-vuotiaista suorittaisi korkeakoulututkinnon vuonna 2030.

Yhteishaussa on kaikkiaan tarjolla lähes 8 000 opiskelupaikkaa noin 300 koulutuksessa.

Valtaosa syksyn yhteishaun tarjonnasta on ammattikorkeakoulujen koulutuksia.

Ammattikorkeakouluissa on tarjolla lähes 900 aloituspaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan tarjolla on noin 260 eri hakukohdetta. Suurin osa koulutuspaikoista on suomenkielisessä koulutuksessa.

Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Aloituspaikoista enemmistö on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Korkeakoulujen valintaperusteet muuttuivat keväällä pika-aikataululla koronaviruksen vuoksi.

Ammattikorkeakoulujen kevään toisen yhteishaun valintakoe järjestettiin kaksivaiheisena poikkeusolojen takia.

Etänä järjestetyllä ensimmäisen vaiheen valintakokeella karsittiin hakijajoukkoa toisen vaiheen kokeeseen.

Nyt syksyn valintakokeet järjestetään kuitenkin suunnitellusti yksivaiheisena 26.–29. lokakuuta pääosin ammattikorkeakoulujen omilla kampuksilla.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempisen mukaan syksyn hakijamäärät ovat sen verran pienemmät kuin keväällä, ettei kaksivaiheiselle haulle ei ole epidemian vuoksi tarvetta.

Laurea ammattikorkean koulu aikoo kuitenkin järjestää valintakokeen Helsingin messukeskuksessa, kertoo rehtori Jouni Koski. Valintakokeisiin osallistuu Kosken mukaan noin 5 300 hakijaa.

”Pystymme toteuttamaan kokeen järjestelyt messukeskuksessa helpommin kuin meidän omilla kampuksilla niin, ettei ruuhkia syntyisi”, Koski kertoo.

Sitä, edellytetäänkö hakijoita käyttämään kokeessa esimerkiksi maskia, ei Kosken mukaan ole vielä päätetty. Kevään haun toisessa osassa valintakokeeseen osallistujille suositeltiin maskia, mutta sen käyttö ei ollut pakollista.

Myös yliopistoissa tehtiin kevään valintakokeissa monilla aloilla muutoksia valintakoemenettelyyn.

Ylioppilastodistuksen perusteella valittavien hakijoiden osuuksia kasvatettiin monilla aloilla kesken hakuprosessin, minkä moni hakijoista koki epäreiluna.

Pääsykokeita järjestettiin etänä, jolloin osallistujat kärsivät teknisistä ongelmista.

Korkeakoulut saivat muutosten ja epäselvyyksien johdosta opiskelijavalinnoista runsaasti oikaisupyyntöjä.

Syksyn yhteishaussa on haettavana viidessä yliopistossa yhteensä 30 yliopistokoulutusta.

Valtaosa näistä on joko maisterikoulutuksia tai suunnattu avoimen korkeakoulun opintoja suorittaneille.

”Nämä ovat kevääseen verrattuna niin pieniä hakuja, että niiden valintakokeet pystyttäneen syksyllä helposti järjestämään turvallisesti”, Opetusneuvos Ilmari Hyvönen opetus- ja kulttuuriministeriöstä arvioi.

Hyvönen kertoo, että kevään valintakokeiden sujumisesta tehdään parhaillaan korkeakouluissa itsearviointia.

”Sellainen havainto on tehty, että etenkin yliopistojen moninaiset valintamenettelyt monine erillisine kokeineen kestävät aika huonosti tällaisia kriisitilanteita”, Hyvönen sanoo.

Korkeakoulut julkaisevat ensi kevään valintakoekriteerinsä tavallisesti marraskuussa.

”Varmasti ensi keväänäkin joudutaan epidemiatilanne ottamaan jollain tavalla huomioon”, Hyvönen sanoo.