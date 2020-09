Karanteeniin vai ei? Kansalaisten on vaikea ymmärtää matkustusrajoituksia, kun viranomaisten liikennevalot vilkkuvat eri tahtia

Liikennevalomallin tarkoituksena on auttaa arvioimaan, millainen koronavirustartunnan riski on eri maissa. Jos viranomaisetkaan eivät saa taulukoitaan täsmäämään, ei ole ihme, jos matkaanlähdön riskejä pohtivat kansalaiset ovat niistä ihmeissään, kirjoittaa HS:n datadeskin tuottaja Päivi Ala-Risku.

THL:n liikennevalomalli kertoo, millainen koronavirustartunnan riski eri maissa on Suomeen verrattuna.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi viime viikolla ulkomaille suuntaaville matkustajille suunnatun liikennevalomallin koronavirustartuntariskin arvioimiseksi. Hallituksen tekemiä rajavalvontapäätöksiä malli ei korvaa.

Tiedonkulku eri viranomaisten välillä näyttää kangertelevan. THL:n ja Rajavartiolaitoksen nettisivuilla annetaan ristiriitaista tietoa siitä, mitä maita omaehtoinen karanteeni koskee.

THL:n liikennevalot kertovat, millainen riski kohdemaassa on saada koronavirustartunta Suomeen verrattuna.

Vihreissä maissa riski ei ole merkittävästi korkeampi kuin Suomessa, oransseissa maissa riski on kohonnut ja punaisissa maissa riski on huomattavasti Suomea korkeampi tai riskiä ei voi luotettavasti arvioida.

Liikennevalomalli on THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan tarkoitettu avuksi tavalliselle kansalaiselle, jonka on syystä tai toisesta pakko matkustaa.

”Hallituksen suositus on yhä, että matkustamista ilman erityistä syytä pitäisi harkita useampaan kertaan”, Salminen totesi mallin julkistustilaisuudessa.

Riskiarvion lisäksi THL:n malli kertoo, suositellaanko palatessa omaehtoista karanteenia vai ei. Oransseista ja punaisista maista saapuvilla suositellaan kahden viikon omaehtoista karanteenia.

Hämmentävää sen sijaan on, että Rajavartiolaitoksen nettisivuilla esitellään toista, liikennevalomallia muistuttavaa maalistausta. Punaiset, keltaiset ja vihreät värit kertovat hallituksen rajavalvontaa koskevista päätöksistä, mutta seassa on myös omaehtoista karanteenia koskevia suosituksia.

Vielä maanantaina suositukset olivat monien maiden osalta ristiriidassa THL:n suositusten kanssa. HS:n yhteydenoton jälkeen Italiaa ja Liettuaa koskevat karanteenisuositukset täsmentyivät THL:n linjauksen mukaiseksi.

Sen sijaan esimerkiksi Slovakiasta ja Ruandasta voi rajavartiolaitoksen nettisivujen mukaan yhä matkustaa Suomeen ilman omaehtoista karanteenia. THL:n mukaan näistäkin maista saapuville karanteenia suositellaan.

Sinänsä marssijärjestys on selvä niin THL:lle kuin Rajavartiolaitokselle. Molemmat kertovat, että omaehtoisen karanteenin suosituksista päättää THL. Kyse on siis tiedonkulun ongelmista.

Ei ihme, jos tavallinen, matkaanlähdön riskejä pohtiva kansalainen on ihmeissään, kun viranomaisetkaan eivät saa taulukoitaan täsmäämään.

Kokonaan toinen asia on se, miksi THL on viime viikon liikennevalomallissa sijoittanut esimerkiksi Georgian oranssin maiden ryhmään ja Valko-Venäjän punaisiin maihin.

THL pohjaa riskiarvionsa koronavirustartuntojen ilmaantuvuuteen. Vihreäksi maaksi pääsee, jos uusia koronavirustartuntoja on alle 8–10 tapausta per 100 000 asukasta viimeisen kahden viikon aikana. Oransseilla mailla ilmaantuvuusluku on 10–25, punaisilla mailla yli 25.

Lisäksi THL on kertonut ottavansa huomioon sen, kuinka luotettavana kunkin maan ilmaantuvuuslukua voi pitää.

”Jos ihan pelkästään lukujen mukaan mentäisiin, kartta näyttäisi vähän erilaiselta. Mutta tiedämme, että kaikilla alueilla maailmassa seurantajärjestelmä ja testauskapasiteetti ei ole samanarvoista”, Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ilmaantuvuusluvun lisäksi tarkastellaan THL:n johtavan asiantuntijan Jari Jalavan mukaan esimerkiksi maassa tehtyjen testien määrää ja sitä, miten maa on pärjännyt Maailman terveysjärjestö WHO:n terveysturvallisuusarvioinnissa.

Jos tehtyjä testejä on vähän, epidemian todellista laajuutta maassa on vaikea arvioida.

Niinpä esimerkiksi Georgia luokiteltiin viime viikolla oranssiksi maaksi huolimatta siitä, että maa raportoi Suomeakin alhaisemman 4,2:n ilmaantuvuusluvun. Valko-Venäjä taas päätyi punaiseksi maaksi, vaikka sen raportoima ilmaantuvuusluku 17,9 sopisi oranssillekin maalle.

”Georgian testimäärät ovat olleet suhteellisen vähäisiä”, Jalava kertoo HS:lle puhelimitse.

Suomessa huomiota on herättänyt erityisesti Unkarin keskieurooppalaisittain alhainen ilmaantuvuusluku 4,7 ja siten sijoittuminen vihreäksi maaksi viime viikon mallissa. Tosin Unkarissakin tartunnat ovat nyt noususuunnassa.

”Unkari on testannut koko epidemian alusta alkaen kuten muutkin maat. Ei meillä ole mitään erityistä syytä sanoa, että Unkarin luvut eivät olisi luotettavia”, Jalava sanoo.

THL on arvioinut EU- ja ETA-maat samoin luotettavuuskriteerein kuin muutkin maat ja päätynyt siihen, että niiden osalta maan värikategorian voi päättää suoraan ilmaantuvuusluvun perusteella.

Eniten ongelmia tuottaa Afrikan maiden todellisen tautitilanteen selvittäminen. Niinpä suurin osa Afrikan maista on merkitty punaisiksi riippumatta niiden ilmaantuvuusluvusta.

THL on kertonut päivittävänsä karttaa kerran viikossa, joten uusi liikennevalomalli julkaistaneen lähipäivinä.

Tarkkaa maakohtaista listausta siitä, kuinka luotettavana mittarina THL pitää kunkin maan ilmaantuvuuslukua, THL ei julkaise.

Tavallisen matkaajan kannattaa Jalavan mukaan muistaa, että epidemiatilanteet muuttuvat nopeasti. Jos nyt suunnittelee matkaa nykyisen liikennevalomallin mukaan, matkan toteutuessa tai matkan aikana tilanne voi olla jo ihan toinen.

”Malli myös arvioi maata kokonaisuutena, eikä se tiedä tietyn turistikohteen tilannetta. Meillä on maaliskuulta kokemusta siitä, että tilanne tietyissä Itävallan alppikylissä oli ihan toinen kuin koko maassa.”

Lopuksi on vielä syytä kerrata, mikä THL liikennevalomalli oikein on, ja ennen kaikkea mikä se ei ole.

THL:n Salmisen sanoin se on tarkoitettu ihmisille, joilla on välttämätön tarve matkustaa. Heille se kertoo, millainen kohdemaan riski on ja mitkä toimenpiteet, kuten terveystarkastukset tai virallinen karanteeni, saattaisivat Suomeen palatessa olla vastassa.

Varmuudella malli ei kuitenkaan niistäkään kerro. Malli antaa suosituksia omaehtoisesta karanteenista, mutta virallisesta karanteenista päättää tartuntatautiviranomainen tapauskohtaisesti.

Näin moniulotteisesti Salminen kommentoi tiedotustilaisuudessa liikennevalomallin ja lääkärin määräämän karanteenin suhdetta:

”[Lääkärin määrämä karanteeni] on täysin mahdollinen punaiselta alueelta tullessa, tai vaikka oranssiltakin alueelta. Ehkä vähän epätodennäköisempää silloin, jos vihreältä alueelta tulee, mutta tietysti jos olisi oireinen, tilanne voi olla toisin”, Salminen sanoi.

Punainen, oranssi, vihreä. Ehkä karanteenia, ehkä ei. Omaehtoista nyt varmaankin. Ohjeiden sekavuus ja tilannekohtaisuus tuntuu alleviivaavan viestiä, jonka sekä hallitus että THL tuntuvat nyt haluavan antaa:

Harkitse kahdesti, kannattaako juuri nyt matkustaa yhtään minnekään. Kukaan ei tiedä, miten maailma makaa, kun olet tulossa takaisin.