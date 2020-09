Poliisi pääsi mökkivarkauksien- ja tuhopolttojen rikossarjan jäljille henkirikostutkinnan kautta.

Poliisi on saanut valmiiksi Pohjois-Savossa Tervossa toukokuussa tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan.

30-vuotias iisalmelaismies katosi toukokuussa Iisalmen keskustassa. Runsas viikko katoamisilmoituksen jälkeen poliisi löysi hänen ruumiinsa metsään piilotettuna Tervosta, joka sijaitsee noin 70 kilometrin päässä Iisalmesta.

Tekoa on tutkittu murhana, ja siitä epäiltynä on vangittu kaksi tervolaista henkilöä. Vuonna 1985 syntynyttä naista ja 1990 syntynyttä miestä epäillään myös törkeästä ryöstöstä, törkeästä varkaudesta ja hautarauhan rikkomisesta.

Uhri oli teosta epäiltynä vangitun naisen entinen seurustelukumppani. Poliisi uskoo henkirikoksen olleen suunniteltu, mutta ei halua kommentoida mahdollista motiivia tarkemmin.

Tutkinnassa on selvinnyt, että entinen kumppani oli lähettänyt uhrille viestin, jossa hän on pyytänyt tätä saapumaan tapaamispaikalle.

”Meillä tuli esiin epäilys, että uhri olisi varta vasten kutsuttu Tervoon, mistä hänet myöhemmin löydettiin”, kertoo rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisista.

Uhrin auto löydettiin myöhemmin kätkettynä epäiltyjen kiinteistön pihasta.

Toinen epäillystä on poliisin mukaan paljastanut, mihin ruumis on kätketty. Poliisin mukaan ruumiiseen on tekopaikalla kohdistettu erittäin raakaa ja julmaa väkivaltaa. Poliisi epäilee, että ruumis on tämän jälkeen kuljetettu lyhyen matkaa ja piilotettu metsään.

Esitutkinnan aikana tuli myös ilmi viitteitä siitä, että henkirikoksesta epäillyt ovat yhteydessä Sisä-Savon alueella tapahtuneeseen mökkimurtojen ja tuhopolttojen sarjaan.

Alkuvuodesta alueella oli poltettu useita kesämökkejä. Useisiin mökkeihin oli murtauduttu, ja niistä oli anastettu tavaraa. Poliisi löysi epäiltyjen asunnosta mökkimurtoihin liittyvää omaisuutta.

Poliisi epäilee murhasta epäiltyä kaksikkoa myös seitsemän kesämökin tuhopoltosta, ja useista varkauksista sekä varkauden yrityksistä. Juttukokonaisuus siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan, ja alustavan tiedon mukaan juttua istutaan käräjillä lokakuussa.