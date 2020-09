Hävittäjät

HX-hankkeen hävittäjämäärä perustuu arvioon, että yksi suomalaishävittäjä pystyy pudottamaan kymmenen viholliskonetta, kertoo Ilmavoimien operaatiopäällikkö Puolustusvoimien podcastissa.

Ilmavoimat arvioi, että se pystyy taistelemaan hävittäjillään tasapäisesti sellaista vihollista vastaan, joka tuo taisteluun jopa kuusisataa sotakonetta. Näin voi päätellä Puolustusvoimien tuoreesta Radio Kipinä -podcastista.

”Mitä tulee pudotussuhteisiin, niin totta kai me haluamme, kun Brewstereilla oli 32:n suhde 1:een silloin jatkosodan aikana. Sellaisiin me totta kai tähtäämme”, sanoo Ilmavoimien operaatiopäällikkö Juha-Pekka Keränen podcastissa.

”Jos pääsemme 1:n suhde 10:een, niin silloin se on kuusisataa hävittäjää tai pommikonetta tai mitä sieltä nyt tuleekaan sitten, joita pääsemme pudottamaan alas.”

Amerikkalaisvalmisteinen Brewster oli hävittäjä, jota suomalaiset käyttivät erittäin menestyksellisesti varsinkin jatkosodan ensi vuosina.

Suomalaiset pudottivat satoja neuvostohävittäjiä konetyypillä, joka tunnetaan muun muassa lempinimillä Pylly-Valtteri ja Lentävä kaljatynnyri. Menestynein Brewster-ässä oli kaksinkertainen Mannerheim-ristin ritari Hasse Wind.

Hasse Wind ja hänen Brewster-hävittäjänsä.­

Podcastissa mukana ollut strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen vahvistaa lähetyksessä, että hävittäjävalmistajien antamista tiedoista on paljastunut, ettei Suomi tule saamaan kymmenellä miljardilla eurolla alun perin suunniteltuja 64:ää uutta hävittäjää.

”Se paljastui, että kaikkien tarjoukset 64:stä menivät pitkälti yli kymmenen miljardin”, Puranen sanoo.

Ilmavoimat joutuu tinkimään tavoitteistaan, mutta arvoitus on yhä, kuinka paljon.

Pudotussuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka monta viholliskonetta oma hävittäjä ehtii keskimäärin ampua alas ennen tuhoutumistaan.

Podcastin vetäjä kapteeni Tommi Kangasmaa sanookin lähetyksessä, että ”tämä pudotussuhde on sinänsä uusia asia, millä me tulemme ulos”.

Pudotussuhteen esiin nostamisen voikin nähdä Ilmavoimien vastauksena kritiikkiin siitä, että Suomen 60 hävittäjällä olisi vain pieni merkitys konfliktissa, jonka vastapuolena olisi Venäjä. Aiemmin lukumäärää on perusteltu julkisuuteen niin sanotulla parvitaktiikalla.

Eversti Keräsen arvio Hornetien tai niiden seuraajien pudotussuhteesta on hämmästyttävän suuri, jos vastassa on samanveroinen tai materiaalisesti ylivoimainen suurvalta. Keränen onkin myöntänyt tuoreessa STT:n haastattelussa, että pudotussuhde on arvioitu omalta kannalta positiiviseksi.

Suomen ilmavoimien tehokkuutta Keränen perustelee podcastissa kotikenttäedulla. Hänen mukaansa Ilmavoimat saa sodassa edun, koska se pystyy käyttämään omaa johtamisjärjestelmäänsä ja tuntee maaston. Näin voidaan optimoida omaa toimintaa taistelutaktiikassa ja -tekniikassa.

Keränen nostaa esiin myös sään, joka hänen mukaansa suosii suomalaisia.

”Meidän ehkä suurin ero moneen muuhun maahan on, kun meillä on tätä huonoa lentosäätä myös paljon”, hän sanoo.

”Meidän pitää yhtä tehokkaasti pystyä toimimaan siellä pilven sisällä, ja sitä me paljon harjoittelemme.”

Keränen luottaa myös Hornet-hävittäjiin ja suomalaiseen henkilöstöön.

”Suhteellinen suorituskyky tulee kaluston ominaisuuksista ja koulutustasosta. Ne molemmat ovat tosi tärkeitä.”

Suomen hävittäjien suhteellista suorituskykyä verrataan luonnollisesti venäläisiin hävittäjiin ja venäläisten osaamiseen.

”Näitä kaikkia pyrimme tietysti tiedustelemaan ja arvioimaan ja sitä mukaa kehittämään omaa toimintaamme”, Keränen kertoo.

”Hornetin osalta suhteellinen suorituskyky on vielä varsin hyvä, mutta se rupeaa poistumaan, kun tulee uusia, entistä parempia koneita.”

Hornetin suorituskykyä verrataan nykyään vanhoihin venäläisiin Suhoi-27- ja MiG-29-hävittäjiin. Venäjä on kuitenkin korvaamassa niitä uudemmilla Suhoi-35- ja jopa Suhoi-57-hävittäjillä.

Keräsen mukaan maallikko ei välttämättä erota Venäjän uusia koneita vanhoista, mutta venäläishävittäjiä on päivitetty uusilla tutkilla, tietotekniikalla, aseilla ja elektronisen sodankäynnin järjestelmillä.

”Nämä kaikki muodostavat sellaisen kokonaisuuden, että on tehty iso hyppäys vanhasta kalustosta eteenpäin.”

Keränen kertoo myös, että uuden hävittäjän eli HX:n myötä Puolustusvoimat voi saada uudenlaisen aseen Merivoimien avuksi. Kyseessä olisivat lentokoneista laukaistavat meritorjuntaohjukset.

”HX:n osalta on uutena tehtävänä mahdollisesti tulossa kineettinen vaikuttaminen tai elektroninen vaikuttaminen, mikä tukee sitten Merivoimien operaatioita.”

Keräsen mukaan Merivoimien uuden pintatorjuntaohjuksen kanssa voidaan laukaista ilmasta joko tutkasäteilyyn hakeutuvia ohjuksia tai meritorjuntaohjuksia tai suorittaa elektronista häirintää.

”Elektronisen sodankäynnin kyvyt ovat keskeisessä roolissa”, Keränen sanoo tulevasta monitoimihävittäjästä.

Hävittäjiä tarjoavista valmistajista ruotsalainen Saab on tarjonnut Suomelle omaa tutkavalvontakonettaan ja amerikkalainen Boeing elektroniseen sodankäyntiin erikoistunutta hävittäjäänsä. Niiden painoarvoa valintakokonaisuudessa ei ole erityisesti käsitelty kunnolla julkisuudessa.