Oikeudenkäynnit

”Yleisöllä on oikeus saada tietää myös järkyttävistä tapahtumista”– oikeusasiamies moittii käräjäoikeutta liiallisesta tietojen salailusta

Oikeustoimittajien yhdistys kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksestä salata merkittäviä tietoja henkirikostuomion tiedottamisen yhteydessä.

Eduskunnan oikeusasiamies moittii Itä-Uudenmaan käräjäoikeutta henkirikosjutun liiallisesta salaamisesta.

Päätös koski Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden syyskuussa 2019 antamaa tuomiota rikosasiassa, jossa isäpuolta syytettiin alaikäisen lapsen murhasta.

Syytteen mukaan henkirikos tapahtui yksityisasunnossa Nurmijärvellä marraskuussa 2018. Uhri oli alaikäinen tyttö, jolla oli poliisin mukaan vakava sairaus. Isäpuolta syytettiin murhan lisäksi huumausaineen käyttörikoksesta sekä kahdesta maksuvälinepetoksesta, joiden osalta käsittely oli julkista.

Kantelun tehnyt Oikeustoimittajat ry epäili, että käräjäoikeus oli rikkonut yleisille tuomioistuimille oikeudenkäynnin julkisuudesta säädettyä lakia.

Käräjäoikeus oli salannut tuomion tietoja, laatinut yhdistyksen mukaan hyvin niukkasanaisen tiedotteen tuomiosta ja salannut tuomion lopputulokseen kuuluvia tietoja tiedotusvälineille lähetetystä tuomiolauselmasta.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen moittii päätöksessään käräjäoikeuden linjaa julkisuuteen annettavista tiedoista.

”Suppea tiedottaminen, jota ei myöhemminkään täydennetä, saattaa rikosasioissa prosessin edetessä johtaa osittain vääriin johtopäätöksiin ja sosiaalisen median kuohuntaan”, Pölönen kirjoittaa päätöksessään.

”Tällaisessa tilanteessa tuomioistuimella, kuten poliisilla ja syyttäjälläkin, on mielestäni erityisen hyvä syy tiedottaa avoimesti ja tarvittaessa täydentää aikaisemmin julkisuuteen annettuja tietoja.”

Viranomaisten toiminnan laillisuutta tutkiva oikeusasiamies lähti ratkaisussaan siitä, että julkisuutta koskevien säännösten tulkinnassa tuomioistuimilla olevaa harkintavaltaa tulee käyttää julkisuusmyönteisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että tiedon tulee lähtökohtaisesti olla julkista, ellei kyse ole erityisen arkaluontoisesta tiedosta.

Arkaluontoisina voidaan pitää esimerkiksi tietoja mielenterveyden ongelmista ja -sairauksista tai intiimialueiden vammoista. Myös sairauden luonne tai vakavuus voi olla arkaluonteinen tieto. Perustusvaliokunta on kuitenkin painottanut, ettei yksityiselämän ja henkilötietojen suojalla ole etusijaa muihin perusoikeuksiin nähden.

”Yksityisyyden suojan ja julkisuuden välisen oikeantasapainon arvioinnissa on kyse tavanomaisesta kahden perusoikeussäännöksen yhteensovittamisesta ja punninnasta”, Pölönen kirjoittaa.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on aiemmassa päätöksessään todennut, että oikeudenkäynnissä julkisuusperiaatteen painoarvoon vaikuttaa käsiteltävän asian laatu. Henkirikoksissa tai muissa erityisen vakavissa rikoksissa julkisuuden yleensä katsottiin olevan yksityiselämän suojaamisen intressiä vahvempi.

Pölönen perustelee tätä kantaa omassa päätöksessään muun muassa yleisen keskustelun kautta.

”Oikeudenkäynnissä käsiteltävät kysymykset voivat joka tapauksessa antaa myös aiheen vakavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esimerkiksi rikoksiin tai epäselvyyksiin johtaneiden syiden ja epäkohtien korjaamiseen jutun lopputuloksesta ja riippumatta.”

Esimerkiksi lapseen kohdistunut henkirikos ja sen käsittely voi herättää keskustelun lastensuojeluun ja lasten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.

Pölösen mukaan tuomioistuinten olisi välituomiota tai tuomiota laatiessaan pyrittävä kirjoittamaan ratkaisu niin, että se voi olla ainakin pääosin julkinen.

Näin pitäisi tehdä myös niissä tapauksissa, joissa itse tuomion julkisuutta on syystä tai toisesta jouduttu rajaamaan. Hänen mukaansa on tärkeää, ettei tuomion julkisuudesta päätetä ennen kuin tuomio on laadittu.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tapauksessa näin oli kuitenkin tehty. Tuomio oli määrätty salaiseksi jo viisi kuukautta ennen tuomion antamista. Tämä selviää pääkäsittelyn pöytäkirjoista.

Erityisesti tiedonvälittämisen tärkeys korostuu tuomiosta laadittavassa julkisessa selosteessa. Oikeustoimittajien mukaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden selosteessa ei kerrottu edes perusasioita siitä, millä perusteella syyttäjä oli arvioinut teon murhaksi eikä tapoksi. Selosteesta puuttui myös muita merkittäviä tietoja.

Pölösen päätöksen mukaan selosteen laatimisen keskeisenä tarkoituksena on julkisista lähteistä saatavilla olevan tiedon täydentäminen ja tuomion salaamisesta aiheutuvan tiedon puutteen korvaaminen.

”Ottaen huomioon tapauksen poikkeuksellisuus selosteessa olisi voitu edes jonkin verran kuvata teon vaikuttimia sen ymmärtämiseksi, mitkä seikat käräjäoikeuden ratkaisun mukaan olivat johtaneet poikkeukselliseen tekoon. Keskeistä olisi ollut myös sen kertominen, oliko tuomittu vastaaja tunnustanut menettelyn vai kiistänyt sen.”

Hän peräänkuuluttaa päätöksessään avoimempaa tiedottamista. Pahimmillaan suppea tiedottaminen voi hänen mukaansa edetä vääriin johtopäätöksiin.

”Yleisöllä on lähtökohtaisesti oikeus saada tietää myös järkyttävistä tapahtumista ja vastenmielisistä teoista eikä tuomarin tehtävänä tällaisissakaan tapauksissa ole esimerkiksi moraalikäsityksiin liittyvillä perusteilla rajoittaa julkisuutta enempää kuin on lain mukaan välttämätöntä.”

Pölösen mukaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei ole toiminut asiassa niin julkisuusmyönteisesti kuin olisi lain mukaan ollut perusteltua. Käräjäoikeuden julkisuuteen antamien tietojen perusteella on Pölösen mukaan ollut mahdotonta muodostaa tosiseikkoihin perustuvaa mielikuvaa.

Oikeusasiamiehen päätös toimitetaan asianomaisen käräjätuomarin ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tietoon. Kantelu ei aiheuta muita toimenpiteitä.