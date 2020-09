Viikonloppuna alkava Kehä 20 -harjoitus on suurin reserviläisten omien päätelaitteiden testi tähän mennessä.

Puolustusvoimat testaa ensi lauantaina alkavassa Kehä 20 -paikallis­puolustus­harjoituksessa reserviläisten omien älylaitteiden käyttöä johtamisen apuvälineinä.

Kyseessä on tähän mennessä suurin vastaava kokeilu. Tavoitteena on, että Puolustusvoimien omien järjestelmien tukena on harjoituksessa jopa satoja reserviläisten omia älypuhelimia tai päätelaitteita.

Puolustusvoimien omassa militaari­slangissa älylaitteita kutsutaan ”arjen välineiksi”. Reserviläisten omien laitteiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja heiltä saatuun lupaan hyödyntää niitä harjoituksessa.

”Yritämme olla edistyksellisiä ja käyttää hyödyksemme tätä mahdollisuutta. Meillähän on hyvin paljon tietotaitoa tältä alueelta. Yksi puoli onkin reserviläisten osaamisen ja innovoinnin hyödyntäminen”, kertoo viestitarkastaja, eversti Eero Valkola Maavoimien esikunnasta.

”Tavoitteena on lisätä yhteistoiminta­kykyä muiden viranomaisten kanssa ja hyödyntää yhteiskunnan infrastruktuuria ja resursseja.”

Harjoituksessa testataan erilaisia avoimen koodin järjestelmiä eli open source -sovelluksia. Käytännössä kyse on puhepalvelujen lisäksi esimerkiksi pikaviestisovelluksista sekä tiedostojen tallentamisesta ja siirtämisestä.

Valkola ottaa Signalin esimerkiksi tällaisesta sovelluksesta. Signal on tunnettu ja arvostettu avoimen koodin viestintäsovellus, jonka liikenne kulkee salattuna. Muun muassa tietovuotaja Edward Snowden on kertonut käyttäneensä sitä.

Älylaitteiden ja niiden sovellusten ikuinen ongelma on tietoturva.

”Kyllä se on oikea kysymys, että ovatko tiedot turvassa. Ja sitten se, että ratkaisujen pitää olla siten paikallisia ja rakennettuja, jotta tietoturva kyetään takaamaan”, Valkola sanoo.

”Pitää olla huolellinen ja ymmärtää, että jos kanava on julkinen, niin täytyy perinteisin toiminnallisin keinoin peittää paikkaa, puhetta ja toimintaa.”

Puolustusvoimat on testannut aiemminkin erilaisia tapoja hyödyntää reserviläisten älylaitteita.

Yksi tapa on ollut esimerkiksi käyttää laitteissa erityisiä Puolustusvoimien tarjoamia sim-kortteja. Valkolan mukaan Kehä-harjoituksessa kokeillaan useampia tapoja.

Puolustusvoimat on jo pitkään kehittänyt erityisiä taistelijan kannettavia päätelaitteita. Miten ne suhtautuvat nykyisiin älypuhelimiin?

”Teknisinä ratkaisuina ne ovat aika lähellä toisiaan, kun puhutaan käyttöjärjestelmästä tai suorituskyvystä, mutta totta kai niissä, jotka on tuotteistettu taistelijan päätelaitteiksi, on enemmän ympäristön sietoa ja kestävyyttä”, Valkola sanoo.

”Arjen välineiden yksi idea on juuri siinä, että niitä on nopeasti otettavissa paljon käyttöön ja ne ovat korvattavissa.”

Kaartin jääkärirykmentti johtaa Kehä 20 -paikallis­puolustusharjoituksen pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla 5. ja 11. syyskuuta välisenä aikana. Harjoitukseen osallistuu noin 650 varusmiestä, reserviläistä ja Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvaa.

Harjoituksen tavoitteena on valmiuden kehittäminen. Samalla harjoitellaan yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Mukana ovat Espoon kaupunki ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.

Joukot toimivat pääosin Espoossa ja Hangossa, mutta harjoitusalueita on myös Helsingissä, Kirkkonummella, Lohjalla ja Raaseporissa. Harjoitukseen osallistuu noin 170 ajoneuvoa.

Puolustusvoimat varoittaa, että joissain harjoituksissa käytetään harjoitus­ampuma­tarvikkeita, jotka aiheuttavat melua. Tarkemmat tiedot niistä julkaistaan erillisissä melutiedotteissa.