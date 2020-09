Lyijyhaulit kiellettiin Suomessa vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996. Tuleva lyijyhaulirajoitus on kuitenkin nykyistä kansallista säädöstä laajempi, sillä se koskee kaikkea ampumista ja hallussapitoa kosteikkoalueilla. Rajoitus tulee voimaan vuoden 2023 alkupuolella.

EU:n jäsenmaat ovat torstaina hyväksyneet komission ehdotuksen lyijypitoisten haulien käytön ja hallussapidon rajoittamiseksi kosteikkoalueilla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan.

Ehdotus hyväksyttiin selvällä enemmistöllä EU:n kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavassa Reach-komiteassa. Rajoitus tulee voimaan vuoden 2023 alkupuolella.

Suomi äänesti komission ehdotusta vastaan, sillä rajoituksen valvonta olisi Suomessa vaikeaa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen.

Lyijyhaulien kielto koskisi myös soita ja turvemaita, joita on Suomessa paljon.

”Kosteikon määritelmä tarkoittaa, että meillä on hirveän suuri maapinta-ala valvottavana. Suomi on iso maa, joten meidän on aika vaikea kohdentaa valvontaa järkevästi”, Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan metsästäjän on myös hankala tietää, onko hän juuri kosteikkoja suojelevan Ramsar-sopimuksen määrittelemällä alueella.

”Ne voivat olla Suomessa paikoitellen hyvinkin kuivanoloista turvemetsää, vaikka tämän määritelmän mukaan ovat kosteikkoja.”

Korhonen ei osaa vielä tarkemmin avata, mitä päätös käytännössä tarkoittaa Suomen kannalta. Vaihtoehtoja on kaksi: joko Suomi noudattaa tämänpäiväistä rajoitusta tai sitten lyijyhaulit kielletään Suomessa täysin.

”Jälkimmäisen vaihtoehdon valvominen on paljon helpompaa, kun voisimme valvoa vain haulien saamista myyntipisteistä. Emme kuitenkaan ole keskustelleet tästä vaihtoehdosta vielä lainkaan”, Korhonen sanoo.

Korhonen korostaa, ettei Suomi vastusta sekä terveydelle että ympäristölle vaarallisen lyijyn käyttöä itsessään.

”Suomi on sitoutunut lyijyn käytön vähentämiseen siellä, missä se on mahdollista ja tarpeen. Lyijyhaulien käyttö on jo osin Suomessa kielletty, joten ihan uusi asia tämä ei ole”, Korhonen sanoo.

Lyijyhaulit kiellettiin Suomessa vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996. Tuleva lyijyhaulirajoitus on kuitenkin nykyistä kansallista säädöstä laajempi, sillä se koskee kaikkea ampumista ja hallussapitoa kosteikkoalueilla.

Suomessa metsästyksessä käytetään jo paljon korvaavia materiaaleja lyijylle. Korhosen mukaan lyijyä puolletaan usein siksi, että se on halvempaa, mutta esimerkiksi teräshaulit ovat lähes samanhintaisia.

”Kun olemme puhuneet asiasta Metsästäjäliiton kanssa, he ovat todenneet, että terähauleja voi käyttää useissa vanhoissakin haulikoissa. On marginaalinen ongelma, että metsästäjä joutuisi uusimaan koko kalustonsa.”