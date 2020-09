Ilmavoimien uhoamisessa on pohjimmiltaan kyse puolustustahdon kommunikoinnista mahdolliselle viholliselle, kirjoittaa puolustuspolitiikkaan erikoistunut toimittaja Jarmo Huhtanen.

Onko runsaat 60 hävittäjää riittävä määrä tuomaan Suomeen uskottava ilmapuolustus?

Kysymys esitettiin Puolustusvoimien viime viikolla julkistamassa tiedotteessa, jolla mainostettiin Puolustusvoimien Radio Kipinän podcast-lähetystä.

Kysymys on erittäin kiinnostava ja tiedotteessa siihen annettu vastaus suorastaan hämmästyttävä:

”Määrän perusteena on arvioitu pudotussuhde. Kun kotikenttäetu ja suhteellinen suorituskyky huomioidaan, Ilmavoimien arvion mukaan pudotussuhde olisi noin yhden suhde kymmeneen. Se tarkoittaa, että yksi Hornet voisi pudottaa noin kymmenen vastustajan konetta. 60 monitoimihävittäjällä voisi siis uskottavasti taistella 600:aa hävittäjää vastaan.”

Vähemmästäkin on maanpuolustuspiireissä kulmakarvoja nosteltu. Mutta tiedotetta lienee uskottava, sillä linkki siihen oli vielä tätä torstaina kirjoitettaessa Puolustusvoimien internetsivujen paalupaikalla.

Podcastissa kerrotaankin, että pudotussuhde on uusi asia, jolla Puolustusvoimat tulee nyt julkisuuteen.

Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen sanoo podcastissa, että tavoite on jatkosodan aikaisissa pudotussuhteissa. Hän huomauttaa, että legendaarisilla Brewster-hävittäjillä pudotussuhde oli 32:n suhde 1:een.

Keräsellä on kuitenkin jalat maassa, joten hän laskee, että jos pudotussuhde olisi kymmenen suhde yhteen, suomalaiset pystyisivät pudottamaan noin 600 viholliskonetta.

Keränen on tuleva kenraali: hänet on nimitetty Ilmavoimien esikuntapäälliköksi ensi vuodesta alusta alkaen.

HS:n uutisoinnin jälkeen Ilmavoimien komentaja Pasi Jokinen kiirehti kommentoimaan asiaa yhteisöpalvelu Twitterissä.

Kenraalimajuri Jokinen kirjoittaa, että ”Ilmavoimat ei käy kulutussotaa. Tehokkuuteen pyritään kaikissa tehtävätyypeissä. Jälkikäteen voi analyysissä käyttää erilaisia tilastoja”.

Voidaan tosin kysyä, onko kulutussotaan osallistuminen sota-aikana Suomen ilmavoimien päätettävissä? Esimerkiksi Ukrainassa on käyty jo vuosia sotaa, jota on kutsuttu perinteiseksi kulutussodaksi, eikä Ukraina mahda sille mitään.

Jokinen ei kiistä julkistettua pudotussuhdetta, mutta hänen mukaansa tiedotteessa ”ainakin on oikaistu. Pudotussuhde on eräs suorituskyvyn laatumittari. Määrään vaikuttavat muutkin muuttujat”.

Näinhän se tietysti on. Varmasti konemäärään vaikuttavat muutkin tekijät. Yksi näistä on Ilmavoimien käyttämä neljän hävittäjän parvitaktiikka, jota on Hornetin seuraajan valinnan eli HX-hankkeen aikana esitelty julkisuudessa. Muita ei-julkisia syitäkin varmasti on.

On helppo ymmärtää, miksi HX-hankkeen kärkimiehet eli strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen ja eversti Keränen toivat pudotussuhteen nyt julkisuuteen.

Kyse on uskottavuudesta. Pitkä valintaprosessi on lähestymässä loppuaan, mikä tarkoittaa myös kritiikin koventumista.

Yhä useammin kysytään, mitä merkitystä sota-aikana on 60 hävittäjällä, kun ainoalla mahdollisella uhalla, Venäjällä, on moninkertainen ylivoima?

Näin siinäkin tapauksessa, että Venäjä ei voisi keskittää läheskään kaikkia koneitaan yhdelle alueelle. Suurella maalla kun on intressejä valvottavanaan monissa paikoissa pitkin pitkää rajaansa ja sen ulkopuolellakin.

Totta kai Ilmavoimissa on laskeskeltu sitä, millainen suhteellinen etu sillä olisi mahdolliseen hyökkääjään nähden. HX-hankkeen johto toi nyt yhden laskelman julki. Olisi aika outoa, jos se ei olisi kunnianhimoinen.

Onko etu todellisuudessa kymmenen suhde yhteen, sitä ei tiedä kukaan. Tasaveroisella itä- ja länsikalustolla ei ole viime vuosikymmeninä juuri otettu yhteen.

Keräsen mukaan suomalaisten ylivoiman etuina olisivat johtamisjärjestelmä ja tuttu maasto. Nämä ovat yleensäkin kotikontuja puolustavan etuja.

Esimerkiksi ilmasodassa puolustajan lentomatkat ovat vastustajaa lyhyempiä, jolloin voidaan ottaa mukaan enemmän aseita tai vaihtoehtoisesti polttoainetta. Lisäksi johtamista ja ilmapuolustusta on voitu valmistella ja rakentaa jopa kymmeniä vuosia erilaisten skenaarioiden varalle. Ja niin edelleen.

Tällaiset pienet edut kasaantuvat sodassa isoiksi.

Suurin etu lienee kuitenkin Ilmavoimien käytössä oleva länsimainen huipputekniikka. Suomeksi sanottuna paremmat hävittäjät. Tästä Puolustusvoimilla lienee vertailutietoa, jota ei kerrota julkisuuteen.

Kansalaiset ihmettelevät usein sitä, miksi Puolustusvoimat ylipäätään kertoo julkisuuteen hankinnoistaan ja suunnitelmistaan? Eikö olisi parempi pitää ne salassa?

Julkisuus on suunniteltua hyökkäyskynnyksen nostamista. Kyse on emeritusprofessori Vesa Kanniaisen sanoin ”puolustustahdon kommunikoinnista viholliselle”: niin sanotun deterrenssin luomisesta.

Tätä maanpuolustustahdon viestittämistä Puolustusvoimat on tehnyt viime aikoina hyvin näkyvästi. Esimerkiksi alkuvuonna Maavoimien komentaja Petri Hulkko kehui viestimille avoimesti, että ”Maavoimat on itsenäisen Suomen historiansa parhaassa kunnossa, suhteutettuna myös turvallisuusympäristöön”.

Ilmavoimatkaan ei ole vuosiin salannut tiedotustilaisuuksissaan, että se kokee olevansa ainakin yhtenä kukkona tunkiolla kiekumassa Pohjolan taivaalle.

Viimeksi Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Ilmavoimat lähetti taivaalle kahdeksan neljän Hornetin parvea.

Niiden kutsut muodostivat englanninkielisen viestin ”Fdf defends whole nation happy flag day june04”, jossa kerrotaan Puolustusvoimien puolustavan koko kansakuntaa ja toivotettiin iloista lippujuhlan päivää.

Ilmavoimien julkistama kartta Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta.­

Ilmavoimat jakoi Suomen kartalle asetettua viestiä sosiaalisessa mediassa, jossa se herätti tavoiteltua huomiota.