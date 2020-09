Oikeudenkäynnit

Yhdelle poliisille ja kahdelle vartijalle vaadittiin rangaistusta törkeästä pahoinpitelystä. Vartijoiden syytteet hylättiin.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi poliisin vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kyse oli putkapahoinpitelystä Lahden pääpoliisiaseman putkatiloissa viime vuoden helmikuun alussa.

Syytteessä 30-vuotiaan ja käsiraudoitetun miehen törkeästä pahoinpitelystä ja virkarikoksesta oli myös kaksi vartijaa, mutta oikeus hylkäsi nuo syytteet.

Putkaan päätynyt mies oli viettänyt yötä Lahdessa ja riehunut ravintolassa. Hänet otettiin kiinni ja tuotiin poliisiasemalle.

Syytteen mukaan vanhempi konstaapeli löi miestä putkatiloissa kolmesti kasvoihin. Lisäksi poliisimies ja kaksi vartijaa painoivat miestä maahan polvillaan.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että vastaajana ollut poliisimies nojasi asianomistajan yläselkään polvellaan voimakkaasti niin, että tämän hengitys estyi. Painaminen jatkui kauan, eikä poliisimies ollut seurannut vaikutuksia.

Valvontakameran tallenteella näkyy, kuinka käsiraudoitettu mies kannetaan käsistä ja jaloista putkaan. Mies lasketaan keltaiselle patjalle, ja useat poliisit ja vartijat menevät heti hänen päälleen.

Videon perusteella vanhempi konstaapeli näyttää tällöin lyövän miestä kolmesti. Tallenteelta ei näy selvästi, mihin epäillyt lyönnit osuvat.

Pian tapahtumien jälkeen vanhempi konstaapeli nostaa päänsä ylös ja katsoo kohti valvontakameraa katon rajassa.

Myös oikeus totesi tallenteelta näkyvän selvästi, että poliisi löi miestä. Sen sijaan oikeus ei päässyt selvyyteen siitä, löikö poliisi miestä nyrkillä päähän vai esimerkiksi avokämmenellä kylkeen.

"Näyttämättä on siten jäänyt, että lyönnit olisi tehty nyrkillä ja että ne olisivat kohdistuneet [uhrin] kasvojen seutuun", oikeus katsoi.

Putkassa ja sen ovella on tapahtumahetkellä yhteensä kymmenkunta poliisia ja vartijaa. Osa heistä seurasi tapahtumia vierestä.

Poliisit ja vartijat olivat videotallenteen mukaan useita minuutteja miehen päällä. Hänet sidottiin tällöin myös bodycuff-välineellä. Sen avulla sidotaan käsien lisäksi myös nilkat.

Videotallenteelta näkyy myös, kuinka mies lakkasi liikkumasta. Tämän jälkeen viranomaiset kääntävät hänet kylkiasentoon.

Poliisit näyttävät tutkivan nauhoitteella miehen kuntoa. Tallenteella ei ole ääniä, joten siitä ei selviä, mitä putkassa puhutaan.

Patjalla miehen pään kohdalla näkyy verijälkiä.

Videolla näkyy myös, kuinka mieheltä otetaan käsiraudat pois, hänet käännetään selälleen ja paikallaolijat alkavat elvyttää häntä.

Lääkärinlausunnon mukaan 30-vuotiaan miehen hapenpuute ja elottomuus aiheutuivat siitä, kun miestä painettiin putkatiloissa voimakkaasti patjaa kohti.

Lausunnossa sanotaan, että ei ole ilmennyt mitään muuta syytä, joka olisi voinut pysäyttää miehen hengityksen. Nenämurtuman syntyhetki on lääkärin mukaan epäselvä. Lausunnon mukaan oli mahdollista, että nenäluu murtui putkatiloissa.

Myöskään oikeus ei päässyt selvyyteen siitä, mistä osa vammoista syntyi.

"[S]aman illan aikana on ollut muitakin tilanteita, joissa nämä vammat ovat saattaneet kokonaan tai osittain syntyä: ravintolassa tapahtuneessa yhteenotossa, kuljetuksen aikana, purkutilassa ja lopulta säilytystilassa patjalle laskettaessa", oikeus katsoi.

Oikeus katsoi, että poliisilla oli lähtökohtaiset edellytykset käyttää voimaa tilanteessa, jossa 30-vuotias mies oli ilmeisesti toiminut aggressiivisesti.

Sen sijaan poliisin olisi pitänyt seurata, miten polvella nojaaminen vaikuttaa raudoitettuun mieheen.

”[Poliisin] on katsottava virkansa sekä koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta olevan tietoinen niistä riskeistä, joita voimankäyttöön liittyy. [Poliisin] on näissä oloissa täytynyt ymmärtää, että hänen toimintansa varsin todennäköinen seuraus on ollut [uhrin] hengityksen estyminen, joten hän on menetellyt tahallisesti.”