Lausunnoista näkyy suuri huoli maalittamisen vaikutuksesta yhteiskuntarauhalle. Moni toivoo maalittamisesta omaa pykälää rikoslakiin.

Johan Bäckman on tuomittu hovioikeudessa yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen, joka kohdistui toimittaja Jessikka Aroon.­

Laittoman uhkauksen muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi saa poikkeuksellisen vahvaa kannatusta. Laajalla lausuntokierroksella lainmuutosta tukivat kaikki poliiseista tuomioistuimiin ja journalisteista tutkijoihin.

Oikeusministeriön ehdotuksen mukaan laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen, jos uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi.

Nykyisin laiton uhkaus on asianomistajarikos eli syyte voidaan nostaa vain, jos uhri sitä vaatii.

Ehdotuksen tarkoituksena on puuttua maalittamiseen.

Useissa lausunnoissa esitystä pidettiin hyvänä ensiaskeleena, mutta ilmiön suitsimiseen se ei riitä. Moni ehdottikin rikoslakiin omaa pykälää maalittamisesta eli joukkoistetusta häirinnästä.

Monessa lausunnossa tuotiin esille vakava huoli maalittamisen seurauksista. Kyse ei ole vain yksittäisten uhrien jaksamisesta, vaan maalittaminen uhkaa yhteiskuntarauhaa, oikeusvaltion toimintaa ja avointa keskustelua.

Esimerkiksi sisäministeriö painottaa, että maalittaminen on vakavampaa kuin mitä esitysluonnoksesta ilmenee.

”Järjestelmällinen ja systemaattinen, jopa joukkoistettu maalittaminen rapauttaa luottamusta oikeusvaltioon ja sen hyväksyttävyyteen sekä vaarantaa perustavanlaisesti perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien toteutumista. Vahva viranomaisluottamus ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ovat olleet merkittävä kivijalka Suomen sisäisen turvallisuuden turvaajana, ja se tulee voida vastaisuudessakin säilyttää. ”

Poliisihallitus korostaa, että maalittamisella pyritään vaikuttamaan esimerkiksi viranomaisten päätöksentekoon. Tarkoitus on edistää omia intressejä.

”Maalittamisella pyritäänkin erityisesti vaikuttamaan yhteiskunnan keskeiseen pääomaan – luottamukseen – jonka olemassaolo on muun muassa poliisin toiminnan takeena välttämätön ja siten strategisessa keskiössä.”

Vaikuttamista on sekin, että yksittäinen virkamies yritetään saada jääviksi käsittelemään asiaa. Korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen mukaan virkamies on esteellinen käsittelemään asiaa, jos hän on tehnyt asiakkaasta tutkintapyynnön.

”Ongelma on todellinen esimerkiksi tilanteissa, joissa uhkaaja on oikeudenkäynnin asianosainen ja uhkauksen kohteena asiaa käsittelevä syyttäjä tai tuomari”, huomauttaa Lakimiesliitto.

Syyttäjäyhdistyksen mukaan tämä on yksi syy sille, että virkamiehiä suorastaan provosoidaan tekemään rikosilmoitus. Toisaalta tämä on myös syy siihen, että virkamiehet eivät rikosilmoitusta tee.

Tarkoitus ei olisi muuttaa laitonta uhkausta koskevaa pykälää, vaan ainoastaan syyteoikeutta. Helsingin hovioikeus kuitenkin nostaa esille sen, että Ruotsissa ja Tanskassa uhkaussäännös on laajempi.

Suomessa laiton uhkaus on aikoinaan kirjoitettu koskemaan varsin konkreettisia turvallisuuteen tai omaisuuteen liittyviä uhkatilanteita, hovioikeus toteaa. Ruotsissa sen sijaan suojellaan myös kohteen rauhaa ja Tanskassa hyvinvointia.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että lainmuutos voi vaikuttaa asenteisiin. Nykyisin uhkailua ei aina edes mielletä rikokseksi, vaan sen katsotaan kuuluvan työhön.

Syyteoikeuden muutos olisi ministeriön mielestä tärkeä signaali siitä, että uhkauksen kohteeksi joutuminen työtehtävien vuoksi ei kuulu työhön eikä myöskään ole uhrin yksityisasia.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta muistuttaa, että vaikkapa toimittaja toteuttaa myös merkittävää palvelutehtävää.

”Se, että toimittaja saa tehdä työtään rauhassa ja omasta näkökulmastaan ilman että hänen tarvitsee pelätä lukijoiden reaktioita, on hyvin tärkeää yhteiskunnan toiminnan kannalta, kuuluuhan sananvapauteen myös jokaisen oikeus nauttia vapaan ja moniarvoisen median palveluista. Pyrkimykset vaikuttaa median toimintaan sen kentän ulkopuolelta ovat vaarallisia, tuli se pyrkimys sitten miltä suunnalta tahansa.”

Nuotio pitää harkitsemisen arvoisena, että laittomasta uhkauksesta tehtäisiin virallisen syytteen alainen kaikissa olosuhteissa.

Moni pohtiikin sitä, riittääkö ehdotettu rajaus torjumaan kaikkia haitallisia ilmiöitä.

Luottamustehtävissä toimivien uhkaileminen olisi virallisen syytteen alaista, mutta entäpä tilanne, jossa luottamustehtävään vasta pyritään? Tätä kyselee Naisjärjestöjen keskusliitto.

”Tarjoaako säännös sellaisenaan riittävää suojaa henkilöille, jotka vasta pyrkivät julkisiin luottamustehtäviin ja altistuvat esimerkiksi vaalikampanjansa aikana laittomille uhkauksille?”

Ehdotus ei myöskään toisi suojaa esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä toimiville vapaaehtoisille, huomautetaan useassa lausunnossa. Myös heitä uhkaillaan kuitenkin yhä enemmän, arvioi ammattiliittojen keskusjärjestö SAK.

Toisen näkökulman tarjoaa rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta. Hän pohdiskelee, ovatko ehdotuksen määritelmät työlle ja työtehtävälle liian laajoja.

”Muutosehdotuksen kimmokkeena on ollut pyrkimys turvata demokraattisen oikeusvaltion toteutuminen varmistamalla, että esimerkiksi poliitikot, toimittajat ja tuomioistuimet voivat tehdä työnsä ilman epäasiallisia vaikutuspyrkimyksiä. Samalla muutosehdotus on kuitenkin laajentunut koskemaan kaikenlaisia työtehtäviä ja työntekemisen muotoja, mitä ei voida pitää aivan ongelmattomana.”

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pohtii, madaltaisiko syyteoikeuden muutos kynnystä ilmoittaa rikoksista.

”Mikäli rikosvastuun toteutumisen todennäköisyyttä halutaan lisätä, syyteoikeuden järjestelyjä suurempi merkitys saattaisikin olla sillä, että työnantajalle tai muulle vastuutaholle asetettaisiin velvollisuus ilmoittaa poliisille tietoonsa tulleesta työntekijään kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta.”

Jääskeläisen muistuttaa, että työnantajalla on jo nyt velvollisuus ilmoittaa viranomaisille vakavasta työtapaturmasta.

Sananvapaus ei kenenkään mielestä estä uudistusta. Tuomariliitto painottaa, että uhkailu ja maalittaminen eivät kuulu sananvapauden piiriin, vaan ne ovat pikemmin sananvapauden nimissä tapahtuvaa oikeuksien väärinkäyttöä.

Media-alan yritysten etujärjestö Medialiitto huomauttaa, että esityksellä on sekä sananvapautta edistäviä että sitä rajoittavia vaikutuksia. Liiton mielestä kokonaisuus parantaa sananvapauden tilaa, sillä maalittamisella pyritään vaientamaan ihmisiä.

”Mediayritysten kokemusten mukaan nimenomaan vaientamisvaikutuksen voidaan arvioida nykyisellään sulkevan useita näkökulmia julkisen keskustelun ulkopuolelle ja siten haittaavan jo merkittävästi avointa keskustelua yhteiskunnassa.”

Saman toteaa Tieteentekijöiden liitto. Se korostaa, että tutkijoiden on voitava rohkeasti osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun joutumatta pelkäämään, että heille aiheutuu tästä asiattomia ja lainvastaisia seuraamuksia.

”On huolestuttavaa, että korkeakoulukentässä on raportoitu tutkijoiden haluavan välttää julkisia esiintymisiä tai keskusteluun osallistumista siksi, että he ovat huolissaan omasta turvallisuudestaan.”

Vaikka kaikki kannattavat ehdotusta, sitä pidetään yleisesti täysin riittämättömänä. Moni vaatii maalittamisen kriminalisointia.

Syyttäjäyhdistys painottaa, että maalittamiseen ei pystytä puuttumaan nykyisellä rikoslailla. Yksittäisen ihmisen teot eivät välttämättä täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä, koska jokainen vastaa vain omasta viestistään.

”Varsinkin somessa tapahtuneiden uhkausten ja epäasiallisten viestien kohdalla viestien kokonaisvaikutus on ratkaisevaa. [...] Tähän kokonaisvaikutukseen oma rikosnimike vaikuttaisi parhaiten”, yhdistys esittää.

Maalittaminen onkin jo selvitettävänä. Valtioneuvosto asetti toukokuussa käräjätuomari Mika Illmanin selvittämään muun muassa sitä, miten rikoslaki soveltuu järjestelmälliseen maalittamiseen.

Illmanilta toivotaan ongelmien kartoitusta ja kehitysehdotuksia. Hänen työnsä on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Syyttäjäyhdistys ja moni muu lausunnonantaja ehdottaa, että myös kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ja viestintärauhan rikkominen muutetaan virallisen syytteen alaisiksi.

Nämä ovat maalittamisessa tyypillisiä rikosnimikkeitä, kun kohde yritetään mustamaalata levittämällä julkisuuteen perätöntä tai yksityiselämää loukkaavaa tietoa.

Lakiluonnoksessa arvellaan, että uudistus toisi poliisin tutkittavaksi noin 1 200 uutta rikosta vuodessa.

Sisäministeriön mielestä ilmiön laajuus voi selvitä vasta lainuudistuksen jälkeen. Näin kävi esimerkiksi, kun vainoaminen kriminalisointiin. Silloin tuli esille, kuinka yleisestä ilmiöstä oli kyse.

Moni toivookin poliisille resursseja näiden rikosten tutkimiseen. Amnesty International huomauttaa, että juttuja saatetaan jättää tutkimatta resurssien puuttumisen takia tai siksi, että viranomaiset pitävät rikoksia niin vähäisinä.

”Viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjänlaitoksen sekä tuomioistuinten resursseja tulisikin lisätä, jotta häirintään ja uhkailuun voidaan puuttua tehokkaasti.”