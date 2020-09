Sovellukseen on kirjattu ensimmäiset koronavirustartunnan saaneet.

Koronavilkku-sovellukseen on kirjattu torstain ja perjantain aikana ensimmäisiä koronavirustartunnan saaneiden avauskoodeja.

Koodeja on kirjattu parisenkymmentä, mutta Ilta-Sanomien mukaan koodien lukumäärästä ei voi arvioida tartunnan saaneiden määrää.

Kirjausten määrä kasvanee lähiviikkoina huomattavasti, sillä sovellusta on ladattu jo yli 1,5 miljoonaan suomalaispuhelimeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 1,6 miljoonan latauksen raja ylitetään perjantaina.

THL ei vielä kokoa avauskoodien määrästä tilastoa.

Mahdollisesta altistuksesta ilmoittavia hälytyksiä taas ei pysty edes tilastoimaan.

”Meille ei tule tietoa siitä, ketkä ovat saaneet altistumisilmoituksen. Vertailu tapahtuu kunkin käyttäjän puhelimessa”, THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo.

Koronavilkun on tarkoitus helpottaa altistuksen saaneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Sovellus tunnistaa lähellä olevat puhelimet, joissa myös on sovellus ja pitää kirjaa kohtaamisista tunnuskoodien avulla.

Sovellus ei hälytä saman tien, jos lähistöllä on virustartunnan saanut, vaan sovellus ilmoittaa myöhemmin, jos joku lähellä ollut on saanut positiivisen testituloksen. Altistusilmoitus hälyttää käyttäjää sen jälkeen, kun positiivisen testituloksen saanut on kirjannut sovellukseen terveydenhuollolta saamansa avauskoodin.

Altistusilmoituksen saavat pääsääntöisesti ne käyttäjät, joiden kohtaaminen tartunnan saaneen kanssa kesti yli 15 minuuttia, ja puhelimet olivat kohtaamisen aikana alle kahden metrin etäisyydellä.

Koronavilkku ei kerro sitä, keneltä mahdollinen altistus on peräisin. Sovellus ei myöskään kerro, milloin mahdollinen altistuminen on tapahtunut. Yrttiahon mukaan tällä suojellaan tartunnan saaneiden henkilöiden yksityisyydensuojaa.

Mitä käyttäjän pitää sitten tehdä, jos hänen puhelimensa hälyttää mahdollisen altistuksen takia?

Yrttiaho neuvoo ensiksi pysähtymään ja lukemaan sovelluksen toimintaohjeet.

”Sovelluksen käyttäjän voi olla hyvä pysähtyä hetkeksi ja käydä toimintaohjeet läpi. Jos käyttäjällä on oireita, hänen on hyvä suunnata Omaolo-palveluun ja täyttää oirearvio”, Yrttiaho neuvoo.

Ensimmäisenä ei siis kannata lähteä jonottamaan koronavirustestiin, vaan Omaolo-palvelun kautta voi ottaa yhteyden terveydenhuoltoon.

Sovelluksessa tarjotaan kuntakohtaiset yhteystiedot altistumisilmoituksen saaneelle. Oireettomille voidaan tarjota eri palvelukanavaa.

”Omaolo-oirearvion tai yhteydenoton kautta saa jo yksilöllisempiä ohjeita siitä, miten toimia”, Yrttiaho kertoo.

Koronavilkun ohjeissa neuvotaan altistusviestin saanutta henkilöä välttämään ihmiskontakteja ja seuraamaan vointiaan kahden viikon ajan sekä huolehtimaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Ihmiskontaktien välttäminen tarkoittaa tiukasti tulkittuna kahden viikon omaehtoista karanteenia.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok) jätti kirjallisen kysymyksen Koronavilkun ohjeista ja erityisesti ihmiskontaktien välittämisohjeesta.

”Tarkoittaako se sitä, että esimerkiksi sairaanhoitajan tai opettajan olisi jäätävä töistä kotiin, jos ihmiskontaktien välttäminen ei töissä onnistu ja etätyö ei ole mahdollista”, Laiho ihmetteli tiedotteessa.

Turun Sanomien mukaan sovellus voi antaa myös vääriä altistumisilmoituksia. Väärä hälytys voi tulla, jos sovelluksen käyttäjät ovat vierekkäisissä autoissa.

Ihmiskontaktit voi pitää minimissä turvaväleillä ja tarvittaessa etätyöhön siirtymisellä. Yrttiaho korostaa, että sovelluksen ohjeissa toistetaan THL:n yleisiä ohjeita, joilla viruksen leviämistä voidaan estää.

”Yksi näistä on lähikontaktien välttäminen esimerkiksi pitämällä turvavälit entistä huolellisemmin ja keskustelemalla työnantajan kanssa etätyömahdollisuuksista. Etätyön mahdollisuudet vaativat yksilöllistä arviointia.”

Viranomaispäätöksellä annettavaan karanteeniin sovelluksen ohje ei rinnastu.

”Pelkkä altistusilmoitus ei riitä karanteenipäätöksen tekemiseen eikä myöskään tarkoita, että tartunta on tullut. ”