Hammashoito

Nyt hammashoidossa voidaan taas varotoimin käyttää työvälineitä, jotka siirrettiin keväällä sivuun suuren tartuntariskin takia, THL arvioi. Tämä nopeuttaa hoitovelan purkua.

Keväällä koettu koronavirusepidemia kasvatti merkittävästi hoitojonoja myös suun terveydenhuollossa. Koronaviruskeväänä hammasklinikoilla jäi toteutumatta lähes miljoona potilaskäyntiä.

Kunnallisissa hammashoitoloissa toteutui heinäkuun loppuun mennessä noin 700 000 käyntiä vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana, yksityisklinikoilla taas noin 200 000 käyntiä vähemmän.

Kun koronavirus alkoi keväällä levitä, myös suun terveydenhuollon toimintoja ajettiin alas. Hammashoitoloissa keskityttiin hoitamaan vain kiireellinen ja välttämätön hoito. Kiireettömiä käyntejä peruttiin ja siirrettiin. Myös potilaat itse peruivat vastaanottoaikojaan koronaviruksen pelossa.

Esimerkiksi Helsingissä toteutui tammi–heinäkuussa yli 84 000 käyntiä vähemmän kuin edellisvuonna. Käyntejä oli noin 30 prosenttia vähemmän.

Käyntien peruuntuminen uhkaa näkyä monien suomalaisten suunterveydessä.

”Kyllä hoitovelkaa ehti kertyä. On riski, että suun sairaudet ovat päässeet etenemään, mikä voi osaltaan vaikuttaa myös yleisterveyteen. On aika ratkaisevaa, kuinka itse kukin on pitänyt korona-aikana huolta suustaan”, sanoo lääkintöneuvos Merja Auero sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lain mukaan suun terveydenhuollossa on päästävä kiireettömään hoitoon kuuden kuukauden kuluessa. Aueron mukaan kuusi kuukautta on kiireetöntäkin hammashoitoa odottavalle pitkä aika ja aiheuttaa monenlaisia kuluja. Osa on joutunut turvautumaan hammasvaivojen pahetessa esimerkiksi päivystykseen.

Auero kertoo, että ennen koronaviruksen tuloa kuntien hammashoitoloissa oli tehty kehittämistyötä ja pystytty valtaosin lyhentämään kiireettömään hoitoon pääsyä kolmeen kuukauteen. Hänen mukaansa 85 prosenttia suun terveydenhuollon käynneistä toteutui vielä tuolloin alle kolmessa kuukaudessa.

Koronavirus sotki tilanteen pahoin.

Alkukesästä klinikoilla alettiin taas vastaanottaa muitakin kuin akuuttipotilaita. Toiminta ei kuitenkaan pyörinyt täydellä teholla, koska osa hammashuollon henkilöstöstä oli siirretty koronaviruksen aiheuttamiin töihin, kuten neuvontaan tai näytteenottoon.

Keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) myös suositteli, että tartuntariskin vuoksi vastaanotoilla ei käytettäisi runsaasti aerosoleja tuottavia työvälineitä, kuten turbiiniporia tai hammaskiven poistoon käytettäviä ultraäänilaitteita. Tämän vuoksi kaikkia hoitotoimia ei voitu toteuttaa ja monet toimenpiteet olivat hitaita.

THL:n mukaan hammashoidon vastaanotoilta ei kuitenkaan ole raportoitu tartuntoja kansainvälisestikään. Hammashoidon varotoimien tehosta on puolestaan hyviä tutkimustuloksia.

Keskiviikkona THL päivittikin uudelleen suun terveydenhuoltoa koskevat ohjeensa koronaviruksen varalta. THL:n mukaan kaikkia työvälineitä saa taas käyttää tietyin varotoimin, kunhan potilas on terve eikä ole altistunut virukselle.

”Näiden varotoimien kanssa aerosoleja ei juurikaan pääse ilmaan, ja jos pääsee, siinä ei pitäisi olla mikrobeja. Tämä on suuri muutos vastaanotoille, koska se nopeuttaa huomattavasti työtä. Tällä pyritään nyt purkamaan hoitojonoja ja hoitovelkaa”, sanoo THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Maanantaina suun terveydenhuollon viranomaiset pitivät valtakunnallisen kokouksen. Siihen osallistui myös kuntien ylihammaslääkäreitä, jotka kertoivat hammashuollon ajankohtaisesta tilanteesta.

Merja Aueron mukaan suun terveydenhuollon työntekijät ovat nyt pääosin palanneet koronavirustehtävistä omiin töihinsä.

”Tämä on hyvä uutinen, koska meillä ei ole varaa siihen, että suun terveydenhuollon hoidot vielä viivästyisivät.”

Osa hammashuollon ammattilaisista jatkaa kuitenkin omien tehtäviensä ohella myös koronatöitä.

Aueron mukaan suurin osa ylihammaslääkäreistä kertoi myös, että kiireettömässä hoidossa toteutuu yhä hoitovelasta huolimatta laissa säädetty hoitotakuu: kiireettömään hoitoon pääsee valtaosin kuuden kuukauden kuluessa.

”Mutta riskinä on, että lähikuukausina hoitotakuu ylittyy. Sitä varten tehdään nyt paljon erilaisia toimenpiteitä. Jonoja puretaan lisätöinä ja palveluita ostetaan yksityissektorilta, jossa on kapasiteettia”, Auero sanoo.

”Syyskuussa alkavat näkyä hoitotakuun ylitykset, jos niitä tulee, mikäli tilanteeseen ei ole pystytty reagoimaan riittävän nopeasti.”