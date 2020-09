Hammashoito

Vain joka toinen 15-vuotias poika harjaa hampaansa aamuin illoin.

Maailman terveysjärjestö WHO kokosi tietoja nuorten hyvinvoinnista ja elintavoista eri maissa.­

Suomalaiset nuoret harjaavat hampaitaan keskimäärin harvemmin kuin nuoret muissa Pohjoismaissa. Suositusten mukaan hampaat pitäisi harjata fluorihammastahnalla kaksi kertaa päivässä, aamuin ja illoin.

Osassa suomalaisperheitä hampaita pestään aamuin illoin, mutta kun tarkastellaan koko väestöä, nuorten hammashygienia on selvästi alemmalla tasolla kuin muissa Suomen kaltaisissa vauraissa OECD-maissa.

Tiedot käyvät ilmi Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkimuksesta, johon on koottu tietoja nuorten hyvinvoinnista ja elintavoista eri maissa. Nuorilta kysyttiin myös hampaidenpesutiheydestä.

Erityisesti suomalaiset pojat luistivat harjauksesta. Vuonna 2018 noin 60 prosenttia 11-vuotiaista pojista harjasi hampaansa aamuin illoin, 15-vuotiaista vain joka toinen. Esimerkiksi Sveitsissä ja Ruotsissa heidän osuutensa oli noin 80 prosenttia.

Tytöt olivat poikia ahkerampia harjaajia: 11–15-vuotiaista suomalaistytöistä suositusten mukaan hampaansa harjasi 70–80 prosenttia. Myös muissa maissa tytöt puhdistavat hampaitaan poikia useammin.

”Tilanne on parantunut hitaasti, mutta tuskastuttavan hitaasti”, sanoo sosiaalihammaslääketieteen emeritusprofessori Hannu Hausen HS:lle.

Hänen mukaansa vielä vuonna 2001 Suomi oli 35 maan vertailussa häntäpäässä: sijalla 33. Tuolloin joka kolmas 11-vuotias poika, ja tytöistäkin vain joka toinen harjasi hampaansa kaksi kertaa päivässä. 15-vuotiaista pojista vain 28 prosenttia tarttui hammasharjaan aamuin illoin.

Hausenin mukaan tytöt edustavat hammashygieniatilastoissa eurooppalaista keskitasoa, mutta kirittävää olisi yhä paljon. Pojat ovat jumittuneet alas.

”Matkaa keskitasolle on hurjasti, ja keskitasokin koostuu Balkanin maista ja uusista EU:n jäsenmaista. Ei se ole sitä, mitä meidän tulisi tavoitella, vaan meidän tulisi tavoitella Sveitsin ja muiden Pohjoismaiden tasoa”, Hausen sanoo.

Se, että osa ei harjaa hampaitaan aamuin illoin, ei ole ainakaan toistaiseksi näkynyt suomalaislasten hampaiden reikiintymisen lisääntymisenä keskimääräisesti. 12-vuotiaista 60 prosentilla ei ole hampaissa reikiä.

”Mutta siellä on se 40 prosenttia, joilla reikiä on. Ja viisi prosenttia, joilla on paljon reikiä. Sen pitäisi olla nolla”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

”Hampaiden harjaus on peruslähtökohta hyvälle suun terveydelle. Suusairaudet ovat yleisiä ja kalliita hoitaa, mutta helppoja ja edullisia ehkäistä. Harjaaminen fluoritahnalla aamuin illoin ja hammasvälien päivittäinen puhdistus on se perusjuttu.”

Harjunmaan mukaan hammaspesu kerran päivässä ei riitä, sillä hampaat tarvitsevat suojaavaa ja vahvistavaa fluoria vähintään kaksi kertaa päivässä.

Harjunmaa huomauttaa, että perheissä pienempien lasten hampaat puhdistetaan melko hyvin, koska vanhemmat hoitavat harjaukset tai valvovat sitä. Harjauskerrat vähenevät teini-iässä, kun vanhempien valvova silmä alkaa välttää.

”Kun mennään 8.–9.-luokkalaisiin, ammattioppilaisiin ja armeijaikään, hampaat kaksi kertaa päivässä harjaavien osuus vähenee todella paljon. Ero poikien ja tyttöjen välillä kasvaa. Ammattioppilaitoksissa olevat harjaavat vähemmän kuin lukiolaiset”, Harjunmaa sanoo.

”Tässäkin asiassa näkyy koulutustaso ja sosioekonominen tilanne. Polarisoituminen näkyy erityisesti suun terveydessä. Yhä enemmän on niitä, joilla suu on hyvässä kunnossa ja niitä, joilla suu on todella huonossa kunnossa.”

Epäterveelliset elintavat näkyvät monilla tavoin. Harjunmaan mukaan esimerkiksi armeijaikäisten tutkimuksissa huono suun terveys liittyy paitsi huonoon suuhygieniaan, myös naposteluun, tupakointiin ja nuuskan käyttöön.

Suomessa alle 17-vuotiaiden hammashoito on ollut ilmaista 1970-luvun alusta lähtien. Tuolloin yhteiskunta ohjasi pontevasti lapsia ja perheitä oikeanlaiseen hampaiden hoitoon. Ohjausta annettiin niin hammashoitoloissa, kouluissa kuin neuvoloissakin.

Tulokset näkyivät nopeasti lasten hampaiden reikiintymisen vähenemisenä. 1970- ja 1980-luvuilla syntyneet ikäluokat ovatkin saaneet elää tervehampaisina. Jostain syystä he eivät ole täysin onnistuneet siirtämään hyvän hammashygienian periaatteita omille lapsilleen.

Hannu Hausenin mielestä hampaiden harjauksessa on kyse kulttuurisesta ilmiöstä. Lännessä hampaita pestään ahkerasti, idässä harvemmin. Suomi sijoittuu välimaastoon. Suositusten mukainen hammashygienia ei ole onnistunut täysin juurtumaan suomalaisperheisiin.

”Lapset oppivat hampaidenharjaustottumuksensa ottamalla mallia vanhemmistaan. Aivan erityisesti tämä koskee poikalapsia. Pojille ei voi heristää sormeaan ja sanoa, että hampaat pitää harjata aamuin illoin, vaan he ottavat oppia siitä miten isä tai muu heille tärkeä aikuinen tekee”, Hausen sanoo.

Terveys 2011 tutkimuksessa vain 53 prosenttia yli 30-vuotiaista miehistä ilmoitti harjaavansa hampaat vähintään kaksi kertaa päivässä. Naisista 81 prosenttia harjasi hampaansa aamuin illoin.

Hausen kannustaakin erityisesti isiä pesemään hampaita yhdessä poikiensa kanssa aamuin illoin. Näin sekä miesten että poikien keskimääräinen hammashygienia paranisi.

Hausenin mukaan kulttuurinen muutos vaatii sinnikästä ohjausta myös hammashoitoloissa, kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja neuvoloissa.

Hausenin mukaan lasten hammasterveyskasvatuksessa pitäisi pyrkiä siihen, että kun 17-vuotias nuori jättää maksuttoman hammashuollon, hänellä olisi terveet hampaat, hän noudattaisi hyvää suuhygieniaa sekä söisi ja joisi kohtalaisen terveellisesti.

Silloin nuorella on erinomaiset lähtökohdat hyvän suuterveyden ylläpitämiseen myös aikuisiässä, Hausen toteaa.

Lähde: Lasten ja nuorten hammashoidon vaiheet ja sisällölliset kehityshaasteet, Hannu Hausen, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1/2020.