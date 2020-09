Vielä 1980-luvulla kehitysvammaisille aikuisille oli tarjolla pääasiassa vain laitoshoitoa, ja usein he asuivat pysyvästi omaistensa luona. Vuosituhannen vaihteen jälkeen tavoitteena on ollut laitoshoidosta luopuminen.

Selvästi suurin osa kehitysvammaisista suomalaisnuorista muuttaa pois vanhempiensa luota suunnilleen samaan aikaan kuin muutkin nuoret. Yleisintä on, että uusi koti löytyy ryhmämuotoisesta asumispalveluyksiköstä, kertoo Kehitysvammaisten Tukiliiton vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen.

”Suomessa on vuosi vuodelta vahvistunut ajatus siitä, että myös kehitysvammaisilla nuorilla on oikeus muuttaa lapsuudenkodistaan pois yhtä lailla kuin muillakin nuorilla. Jokaiselle nuorelle pitää tarjota mahdollisuus itsenäistyä, ottaa etäisyyttä vanhemmista ja lähteä rakentamaan omannäköistään elämää”, hän sanoo.

Tärkeintä on huolehtia, että nuori saa asuinpaikassaan riittävästi tukea ja apua. Aina tällaista paikkaa ei ole saatavilla. Kunnan tarjoama asuinpaikka voi olla liian kaukana lapsuuden­kodista tai muuten epäsopiva.

”Valitettavan usein kunnat tarjoavat kaavamaisesti vain jotakin, mitä sattumalta tarjolla on, katsomatta asiaa yksilö­kohtaisesti. Tällainen ota tai ­jätä -tilanne voi johtaa siihen, että nuori ei saakaan muutettua omilleen.”

Näissä tilanteissa olisi Keski-Korhosen mukaan hyvä pitää mielessä asian tilapäisyys. Sopiva paikka voi löytyä muutaman kuukauden päästä. Kunnalta voi kysellä, löytyisikö nuoren tarpeita vastaava asumismuoto naapurikunnasta.

Joskus kehitysvammaisen nuoren lapsuudenkotiin jäämisen taustalla voi olla vanhempien pelko siitä, pärjääkö nuori omillaan. Kehitysvammainen nuori ei välttämättä saa kerrottua, jos uudessa asuinpaikassa on jotakin vialla. Joissakin tapauksissa pelkoa voivat selittää huonot kokemukset esimerkiksi tilapäishoitopaikoista.

Kehitysvammaliiton tutkija Hannu Vesala kertoo, että Suomessa on noin 50 000 kehitysvammaista, joista 19–29-vuotiaita on arviolta 8 000. Noin 90 prosentilla heistä kehitysvammaisuus ilmenee lievänä tai keskiasteisena.

Vielä 1980-luvulla kehitysvammaisille aikuisille oli tarjolla lähinnä laitoshoitoa. Oli tavallista, että kehitysvammaiset aikuiset asuivat pysyvästi vanhempiensa tai muiden omaistensa luona. Vuosituhannen vaihteen jälkeen Suomessa on ollut tavoitteena laitos­hoidosta luopuminen.

”Tähän tavoitteeseen tuskin päästään täysin, mutta muutos on ollut merkittävä. Vuosi­tuhannen alussa laitoshoidossa oli lähes 3 000 kehitysvammaista, kun vuonna 2018 luku oli tippunut noin 600:aan.”

Samaan aikaan autetun ja ohjatun asumisen muodot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Autettua asumista on ryhmämuotoinen asuminen, jossa henkilökunta on läsnä myös yöllä. Ohjattua asumista on ryhmämuotoinen asuminen, jossa henkilökuntaa on päiväsaikaan. Tuetussa asumisessa kehitysvammainen asuu omassa asunnossa, jonne hän saa säännöllisesti ja tarpeensa mukaan tukea.

Vesalan mukaan ennen vuosituhannen vaihdetta kehitysvammaiset aikuiset muuttivat lapsuudenkodistaan vasta noin 40-vuotiaina, kun asuminen omaisten luona ei enää onnistunut esimerkiksi omaisen kuoleman tai ikääntymisen vuoksi. Nykyään kotoa pois muuttavat kehitysvammaiset ovat useimmiten noin 20-vuotiaita.