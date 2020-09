Helposti tunnistettava punainen paloauto katosi yöllä Haukivuoren paloasemalta.

Mikkelistä Haukivuoren paloasemalta on varastettu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä paloauto.

Miehistön kuljettamiseen tarkoitettu auto on punainen Mercedes-Benz Vito ja sen rekisterinumero on NLC-66. Auto on helppo tunnistaa. Sen sivuilla on valkoinen raita, sivussa ja takana lukee ES167 sekä katossa RES167.

Autoa koskevista havainnoista pyydetään ilmoittamaan suoraan hätäkeskukseen eli numeroon 112.