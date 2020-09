Kuntaliiton pääekonomisti penää kuntapäättäjiltä jämäkämpiä säästötoimia. Tänä vuonna kuntien tuloja paikkaa valtion koronatuki.

Suomen kunnat näyttävät selviävän tästä vuodesta taloudellisesti paremmin kuin vielä viime keväänä uskottiin. Ansio tästä lankeaa osin valtion koronatukipaketille.

Sen sijaan ensi vuodesta on näillä näkymin tulossa hyvin vaikea.

”Näyttää siltä, että koronatuki tälle vuodelle paikkailee aika paljon kuntien tulopuolta”, sanoo pääekonomisti Minna Punakallio Kuntaliitosta.

Punakallion mukaan kuntien tulopuolta auttaa se, että tukipaketissa lisättiin kuntien yhteisövero-osuutta.

”Kunnallisverotkin ovat pysyneet odotettua parempina. Siinä mielessä tämä vuosi näyttää hitusen paremmalta kuin silloin, kun rajoitustoimia laitettiin liikkeelle ja oltiin koronan kynnyksellä”, Punakallio arvioi.

”Vaikeaa kuitenkin on, ja on joitakin isojakin kaupunkeja, joissa on tosi iso ja ruma alijäämä.”

Punakallion mukaan ”jättipaukkuja” ei ole kuitenkaan tulossa.

Kuntaliitto on kysynyt suurimpien kaupunkien ja kuntien talousjohtajien arvioita koronaviruskriisin vaikutuksista kuntien talouteen. Tuoreimpien elokuussa kerättyjen tietojen mukaan kriisi heikentää kuntataloutta ensi vuonna yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.

Summaa voidaan verrata esimerkiksi Vantaan kaupungin vuosibudjettiin, joka on suuruusluokaltaan noin 1,8 miljardia euroa.

1,7 miljardia euroa muodostuu siitä, että kuntien vero- ja maksutulot ovat koronaviruskriisin vuoksi vähentyneet. Samaan aikaan on syntynyt lisäkuluja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolelle. Kriisiajan hoitovelka pakottaa kuntia ostamaan palveluja yksityiseltä puolelta.

”Ensi vuosi näyttää huonolta. Kustannuksissa on normaali parin prosentin nousu, puhumattakaan kuntien laajenevista tehtävistä, hoitovelasta ja muusta. Monien kuntien pitää myös kattaa sairaanhoitopiirien jo vuosia sitten tekemiä alijäämiä.”

Valtion koronatuki on määräaikainen tuki kunnille tälle vuodelle, eikä sille ole tiedossa jatkoa ensi vuonna. Kunnilla voikin olla tiedossa isoja alijäämiä.

”Joissain kaupungeissa on jo tehty erittäin rankkoja sopeutustoimia, kuten Kouvolassa. Siellä näkymä on erityyppinen, sillä siellä talous on tietyssä mielessä tasapainottumassa.”

Kunnat joutuvat rahoittamaan toimintaansa ja investoimaan velaksi. Lainarahaa onkin nyt helppo saada. Jotkut kunnat todennäköisesti myös kiristävät verotusta ja lykkäävät investointeja.

Punakallion mukaan kunnilta vaadittaisiin nyt jämäkämpiä säästötoimia talouden kuntoon saattamiseksi.

”Toki kaikissa kunnissa on menossa jonkinlaisia säästötoimia, mutta niitä on välillä niin vähän, että niiden pitäisi olla rajumpia. Ne voivat olla joissakin kaupungeissa ja kunnissa vähän kosmeettisia, eikä niissä sitten saavuteta mitään viivan alle.”

Selviävätkö kaikki kunnat koronavirusepidemian aiheuttamista seurauksista?

”Sepä se, kyllä minä sanon, että tämä on tiukka ja aikaisempia vuosia vakavampi paikka. Tässä on nyt niin monta eri painetta liittyen vaikka siihen, että kuntien tulot ja niiden kehitys on koko ajan heikentynyt.”

Punakallion mukaan kunnat kyllä selviävät, jos ne tekevät järkeviä päätöksiä. Lisäksi valtion pitäisi myöntää lisää koronatukea ja jatkaa korotettua yhteisövero-osuutta yhdellä vuodella.

”Kyllä tämä tulojen riittämättömyys julkisella sektorilla on krooninen ongelma. En tiedä, miten se saataisiin käännettyä.”