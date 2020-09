Sunnuntaina 6. syyskuuta sivulla A 23 oikaisussa oli virhe, joka koski ruotsalaisen revyyn osion nimeä. Alkuperäinen virhe oli lauantaina 5. syyskuuta sivulla B 11, jossa kerrottiin että osion nimi on Den okända (tuntematon) hästen från Troja. Oikea muoto on on Den ökända (pahamaineinen) hästen från Troja. Oikaisussa kuitenkin oli sana ökandä.