Metsähallituksen mukaan Suomen kansallispuistoihin tehtiin heinäkuun loppuun mennessä 2,4 miljoonaa käyntiä.

Kolin kansallispuistoon tehtiin heinäkuun loppuun mennessä yli 155000 käyntiä, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.­

Koronakevät nosti luonnon uuteen arvoonsa, kun suomalaiset ovat suorastaan rynnänneet luontoon. Lähiretkeilykohteet nousivat keväällä ennen näkemättömään suosioon, ja kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat heinäkuun loppuun mennessä peräti viidenneksellä.

Tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä kansallispuistoihin tehtiin Metsähallituksen mukaan 2,4 miljoonaa käyntiä eli 400 000 enemmän kuin vuosi sitten. Käyntimäärät kasvoivat edellisvuoden tammi–heinäkuuhun verrattuna 20 prosenttia.

Keväällä lähiretkeily lisääntyi roimasti, ja kesän aikana suomalaiset lisäsivät laajasti kotimaan matkailua. Myös pohjoisemmat luontokohteet saivat paljon uusia asiakkaita.

Koronaepidemia karkotti matkailijat Lapista laajalti maalis-toukokuussa, mutta kesäryntäys korvasi jonkin verran perinteisesti korkean sesongin pudotusta. Metsähallitus uskoo, että iso osa uusista kävijöistä jää pysyviksi.

Valtion luonnonsuojelualueiden hoidosta vastaava Metsähallituksen Luontopalvelut sai tälle vuodelle 7,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta perusrahoitukseensa. Päälle tuli vielä niin sanottu tulevaisuusinvestointiraha, 19,2 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan luonnon köyhtymistä hillitään historiallisella sadan miljoonan euron lisärahoituksella.

Luontopalveluiden mukaan lisärahoitus kansallispuistojen maastopalveluiden korjausvelan kuromiseen tuli oikeaan aikaan: parannetut reitit ja taukopaikat tekivät kansallispuistoista entistä parempia vierailukohteita myös ensikertalaisille.

”Kansallispuistojen palveluille on kysyntää. Korona-aika on tuonut meille uusia asiakkaita, joista iso osa on varmaan tullut jäädäkseen. Kun pandemian helpottuessa kansainväliset asiakkaat palaavat kansallispuistojen kävijöiksi, uskomme tänä vuonna saavutettavan käyntimäärätason pysyvän ellei kasvavan tulevina vuosina”, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen tiedotteessa.

Hallituksen tulevaisuusinvestointirahoituksen avulla Metsähallitus pystyy kuromaan umpeen palvelurakenteiden korjausvelkaa, mutta kävijäryntäykset ovat Tannisen mukaan paljastaneet myös kehitys- ja uudistamistarvetta.

”Retkeilyrakenteiden ylläpito ei suju vain kertaluonteisina investointeina, vaan siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Tämä on välttämätöntä myös luontoarvojen turvaamisen kannalta. On välttämätöntä, että se on pysyvä, jotta voimme vastata suomalaisten ja matkailusektorin kysyntään sekä turvata kohteiden luontoarvot”, Tanninen sanoo.

Muun muassa liikennejärjestelyissä on Metsähallituksen mukaan parannettavaa, ja sekä pysäköintialueita että julkista liikennettä on kehitettävä suosituimmilla kohteilla. Kuluneena kesänä pysäköintialueilla oli paikoin ruuhkaa.

Lapissa kansallispuistojen käyntimäärät olivat Metsähallituksen mukaan ennätyskorkeat tammi–helmikuussa, mutta koronapandemian takia Lapille tärkeä kevättalven matkailusesonki menetettiin.

Kesä toi Lappiin suuren määrän kotimaan matkailijoita, mikä näkyi kansallispuistojen reiteillä, taukopaikoilla ja luontokeskuksessa.

Pohjanmaan ja Kainuu alueilla kävijöiden määrä kasvoi 24 prosenttia ja Järvi-Suomessa ja rannikolla 35 prosenttia verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon.

Uusien maastopalvelujen tuottaminen on nostanut kävijämääriä.

Esimerkiksi Tammisaaren saariston kansallispuistossa Jussarön saaren uudet laiturit ovat pitäneet saaren yrittäjät kiireisinä. Kansallispuistossa kävi heinäkuun loppuun mennessä yli 52 000 kävijää. Kasvua viime vuodesta oli 14 prosenttia.

Uudet laiturit ovat tuoneet uusia veneilijöitä Jussarön saareen Tammisaaren saariston kansallispuistossa.­

Pyhä-Luostolla Ukko-Luoston portaat olivat nähtävyys, joita kävijät tulivat katsomaan ja kokeilemaan. Repoveden kansallispuiston uusi silta ja Sipoonkorven kansallispuiston uudet palvelurakenteet olivat yksi syy puistojen käyntimääräennätyksiin.

Ulkomaalaisten asiakkaiden puute on näkynyt keväällä pohjoisen matkailukohteilla ja kesällä esimerkiksi Nuuksion kansallispuistossa ja Suomenlinnan kupeessa olevassa Vallisaaressa.

Luontokeskusten asiakasmäärät vähenivät 24 prosenttia verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon, sillä Metsähallitus sulki ne keväällä koronapandemian takia.