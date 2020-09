Seksuaalivähemmistöt

Sateenkaariliputus on yleistynyt eri kunnissa Pride-viikolla – silti esimerkiksi Salo päätti olla liputtamatta

Myös Jokioisilla kunnanhallitus kaatoi aloitteen Pride-viikon liputuksesta. Sen sijaan naapurikunnassa Forssassa sateenkaarilippu liehuu nyt ensimmäistä kertaa.

Helsingissä vietetään tällä viikolla Helsinki Pride -viikkoa, jota juhlistetaan muun muassa liehuvilla sateenkaarilipuilla. 2010-luvulla Pride-viikkojen liputukset ovat levinneet myös muihin kaupunkeihin.

Kaikkialla sateenkaarilippuja ei kuitenkaan ole nostettu salkoihin, vaikka osa paikallisista ihmistä olisi sitä toivonutkin. Esimerkiksi Salossa kaupunginhallitus päätti olla liputtamatta Pride-viikolla.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu esitti aloitteessaan, että sateenkaariliput liehuisivat nyt esimerkiksi kaupungintalolla, mutta hallitus ei hyväksynyt aloitetta. Asiaa perusteltiin sillä, että kaupunki ei ole linjannut, kuinka se suhtautuu yhdistyksiä, yhteisöjä ja vastaavia tahoja koskeviin liputuksiin.

”Keskusteluissa tuli esiin, että kun erilaisten yhteisöjen merkkipäiviä on pyydetty liputettavaksi, siitä ei ole minkäänlaista liputusohjetta Salon kaupungilla. Kaupunki on noudattanut sisäministeriön virallisia liputuspäiviä ja muutamia suosituksia”, sanoo Salon kaupungin hallintojohtaja Laura Ala-Hannula.

”Henkilöstöpuolelta nousi esiin, ettei ole linjausta myöskään siitä, miten liputuksella huomioidaan, jos kaupungilta menehtyy työntekijä. Nyt kaikki liputukseen liittyvät käytännöt ohjeistetaan. Se on nyt mennyt valmisteluun.”

Myös esimerkiksi Jokioisilla Kanta-Hämeessä kunnanhallitus kaatoi jo toistamiseen kumoon valtuustoaloitteen Pride-liputuksen järjestämiseksi. Asiasta kertoi Hämeen Sanomat.

Jokioisten naapurissa Forssassa sen sijaan sateenkaarilippu nousi maanantaiaamuna salkoon. Asialle näytettiin vihreää valoa sekä kaupunginhallituksessa että -valtuustossa.

”Valtuustossa asiasta äänestettiin ja omasta mielestäni kävi hyvin. Lippu on kaupungintalon pihalla tällä hetkellä. Kyllähän siitä keskustelua käytiin, kuten demokratiassa kuuluukin. Mutta olen sitä mieltä, että meidän tulee kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja turvattava kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet tässä demokraattisessa järjestelmässä. Olen ylpeä, että lippu tuossa liehuu”, sanoo Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi.

Pride-viikkoja järjestetään eri alueella eri aikoihin, ja usein kaupungit liputtavat oman paikallisen juhlaviikkonsa aikaan. Kuntaliitossa ei ole tietoa siitä, kuinka laajalle sateenkaariliputus on yleistynyt.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja Salenius arvioi, että käytäntö on yleistymässä, mutta todennäköisesti enemmän on kuntia, joissa ei toistaiseksi liputeta. Yksittäisten kaupunkien ja kuntien liputuspäätöksistä on uutisoitu 2010-luvulla.

Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki sanoo, että Pride-viikon liputukset ja vastaavanlaiset vapaaehtoiset liputukset ovat kunnan päätettävissä.

”Viralliset liputuspäivät ovat selkeitä, mutta kysymys on siitä, milloin muulloin liputetaan. Onhan näitä epävirallisia liputuspäiviä, ja aika paljon liputetaan silloinkin. Se on mahdollista eikä siihen liputukseen sen kummempaa sääntöä ole”, Myllymäki sanoo.

Pride-viikon liputukset otetaan kunnissa yleensä käyttöön luottamushenkilöiden tai kuntalaisten aloitteesta. Myllymäen mukaan liputussäännöt eivät ole tiukkoja, joten kunta voi hyvin päättää sellaisesta.

”Minä voin vetää lipun salkoon vaikka joka päivä. Teen sen päätöksen ja sillä selvä. Kunnassa sitä kuitenkin arvioidaan monesta eri näkökulmasta ja joudutaan ottamaan kantaa, liputetaanko tämän vai tuon asian puolesta. Kaikkihan eivät välttämättä ole samaa mieltä siitä, että joku asia on liputtamisen arvoista”, Myllymäki sanoo.

Pride-viikolla muistutetaan kaikkien ihmisten yhtäläisistä oikeuksista seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Setan viestinnän asiantuntija Sohvi Hellstenin mukaan monet pitävät sateenkaarilippujen liehumista tärkeänä symbolina siitä, sateenkaari-ihmisten on hyväksyttävää näkyä.

”Lippu on toki tärkeä symboli, mutta symbolin takanakin pitää olla asioita. Lipun laittaminen ei välttämättä kerro, miten siinä kaupungissa muuten huomioidaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt”, Hellsten sanoo.

”Toisaalta jos jo se lipun laittaminen tuntuu liialliselta, kyllähän se monen mielestä voi tuntua raskaalta, ettei edes tällaista symbolista tekoa haluta tehdä. Kyllä se kertoo ehkä jostain.”

Tavallisesti Pride-viikkoa vietetään Helsingissä jo kesällä, mutta tänä vuonna koronavirus siirsi teemaviikon ajankohtaa ja tapahtuman järjestelyitä.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan tänä vuonna kaupungintalon lipputankoihin nostettiin uudenlaiset sateenkaariliput, progressiiviset Pride-liput.

Uusissa lipuissa perinteisiä sateenkaarilippuja enemmän värejä, joilla halutaan näkyvyyttä myös vähemmistöissä oleville vähemmistöille. Uudenlaisen lipun tarkoituksena on tehdä näkyväksi kaikki lhbtiq-ihmiset eli lesbo-, homo-, biseksuaali-, trans-, intersukupuoliset ja queer-yhteisöjen ihmiset.