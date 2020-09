Oikeudenkäynnit

Vuonna 1994 syntynyttä miestä syytetään muun muassa murhasta ja 20 murhan yrityksestä. Syytteet liittyvät viime vuoden lokakuussa tapahtuneeseen kouluhyökkäykseen Kuopiossa.

Kuopion käräjäoikeudessa alkaa tiistaina Savon ammattiopistossa viime vuoden lokakuussa tapahtuneen kouluhyökkäyksen käsittely.

Vuonna 1994 syntynyttä Joel Marinia syytetään murhasta, 20:sta murhan yrityksestä, tuhotyöstä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Kouluhyökkäys tapahtui kauppakeskus Hermanin tiloissa sijaitsevassa Savon ammattiopistossa 1. lokakuuta 2019.

Tapahtumat alkoivat, kun hätäkeskus sai tiedon epäillystä puukotuksesta Savon ammattiopiston tiloissa Kuopiossa kello 12.29.

Hyökkääjä oli tullut luokkahuoneeseen myöhässä opetuksen jo alettua. Hän hyökkäsi sapeli aseenaan luokkatovereidensa ja opettajan kimppuun haavoittaen useita ihmisiä. Hyökkääjällä oli mukanaan myös ilmapistooli.

Hyökkäyksessä kuoli vuonna 1996 syntynyt ukrainalainen nainen, joka opiskeli ammattiopistossa.

Poliisin mukaan epäilty poistui luokkahuoneesta itse, ja poliisi otti hänet kiinni sen ulkopuolella. Kiinniottotilanteen yhteydessä poliisi ampui epäiltyä jalkaan kaksi kertaa. Hyökkäyksessä loukkaantui kymmenen ihmistä. Heistä yksi oli tekijä ja yksi poliisi.

Kiinteistössä oli sytytetty aikaisemmin tulipalo, josta hyökkääjää myös epäillään.

Hyökkääjän motiivista tiedetään tässä vaiheessa hyvin vähän. Tiistaina oikeudenkäynnin alkaessa tulevat julkiseksi poliisin tekemä esitutkinta, syyttäjän haastehakemukset ja syytetyn kirjallinen vastaus.

Poliisi on ollut tutkinnan aikana hyvin vähäsanainen selvittämistään tiedoista. Poliisi ei ole julkisesti kommentoinut teon motiivia tai sitä, mitä epäilty on sanonut kuulusteluissa.

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs on kuitenkin sanonut, että poliisilla on jonkinlainen käsitys siitä, mikä hyökkääjän motiivi on ollut.

Töyräs on sanonut esitutkinnan aikana, ettei teon takana vaikuta olleen terroristista motiivia. Hänen mukaansa epäillyn taustalta ei ollut ainakaan tuolloin löytynyt mitään, minkä perusteella väkivallantekoa olisi voinut ennakoida tapahtuvaksi.

Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kerrottiin syksyllä, että suurin osa uhreista on naisia. Tähän mennessä julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella ei voi kuitenkaan päätellä, onko kyseessä ollut tietoinen valinta vai sattuma.

Poliisi sanoi aiemmin, että hyökkäys olisi keskittynyt yhteen luokkahuoneeseen, jossa oli toistakymmentä opiskelijaa. Tutkinnan perusteella hyökkääjää epäiltiin yhdestä murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä.

Syytteiden nostamiseen menneessä mukaan oli tullut useita uusia rikosnimikkeitä ja murhan yritysten määrä oli yli kaksinkertaistunut.

Apulaispäällikkö Ulla Oinonen Itä-Suomen syyttäjäalueelta ei ole kertonut, miksi syyteharkinnan aikana on ilmestynyt näin mittava määrä uusia epäiltyjä rikoksia.

Käräjäoikeuden käsittely alkaa tiistaiaamuna syytteiden lukemisella ja jatkuu asianomistajien vaatimuksilla ja vastaajan vastauksella.

Syytettyä kuullaan oikeudessa ensi viikon maanantaina.