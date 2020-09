KHO määräsi seksuaalista väkivaltaa kokeneen naisen turvapaikkahakemuksen uuteen käsittelyyn

Turvapaikkahakemus oli hylätty, turvapaikkapuhuttelussa sekä puhuttelija että tulkki olivat miehiä.

Maahanmuuttoviraston on käsiteltävä uudelleen seksuaalista väkivaltaa kokeneen naisen turvapaikkahakemus. Korkeimman hallinto-oikeuden KHO:n mukaan turvapaikkamenettely ei ollut asianmukainen, koska naisen turvapaikkapuhuttelussa sekä puhuttelija että tulkki olivat miehiä.

Nainen oli tullut Suomeen Somaliasta. Hän vetosi turvapaikkapuhuttelussa muun muassa siihen, että hän oli kokenut toistuvaa seksuaalista väkivaltaa ollessaan al-Shabaab -järjestön vankina.

Maahanmuuttovirasto hylkäsi turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksen ja päätti käännyttää naisen Somaliaan. Nainen totesi valituksessaan hallinto-oikeudelle, että hän ei ollut kyennyt kertomaan turvapaikkaperusteistaan kattavasti turvapaikkamenettelyssä, koska sekä puhuttelija että tulkki olivat miehiä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että naisen kotiseutu on al-Shabaabin hallinnassa ja al-Shabaab on kohdistanut hallitsemillaan alueilla siviileihin vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Sen mukaan kuitenkin ”tällaisilla alueilla elämään tottuneen siviiliväestön on kuitenkin todettu kykenevän välttämään järjestön jäsenten huomiota ja elämään suhteellisen rauhassa.”

Korkein hallinto-oikeus muistuttaa vuosikirjapäätöksessään, että Maahanmuuttoviraston tulee ottaa huomioon turvapaikanhakijan yksilöllinen asema ja olosuhteet. KHO:n mukaan valituksen tehneelle naiselle olisi pitänyt järjestää samaa sukupuolta oleva puhuttelija ja tulkki.

KHO katsoo, että turvapaikkamenettely ei ollut asianmukainen eikä Maahanmuuttovirasto voinut sen pohjalta luotettavasti arvioida naisen kertomuksen uskottavuutta.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uuden turvapaikkapuhuttelun järjestämiseksi.