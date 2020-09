Rikokset ovat kohdistuneet neljään alle 16-vuotiaiseen lapseen. Teot ovat olleet toistuvia.

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1964 syntyneen miehen viiden vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Käräjäoikeus itse luonnehtii rangaistustaan julkisessa selosteessa ankaraksi.

Kaikkiaan tuomio tuli kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kolmesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Rikokset ovat kohdistuneet alle 16-vuotiaisiin lapsiin 20 vuoden aikana. Teot ovat oikeuden mukaan kestäneet pitkään ja olleet asianomistajien kehityksen kannalta vahingollisia. Rikokset ovat kohdistuneet erityisen tuen tarpeessa oleviin lapsiin, mistä tuomittu on ollut tietoinen.

Tuomittu on myöntänyt osittain yhden syytteistä. Siinä oli kyse törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän on kiistänyt muut syytteet.

Julkisen selosteen mukaan tuomittu on useiden vuosien aikana ollut sukupuoliyhteydessä itseään huomattavasti nuorempien alaikäisten lasten kanssa. Tuomittu on ottanut lapsista useita kuvia, joissa nämä ovat olleet joko vähäpukeisia tai alasti.

Tuomion mukaan tekijän hallusta on löydetty noin 200 kuvatiedostoa, joissa esitetään lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa sisältöä.

Tuomittu on lisäksi kosketellut useampaa asianomistajaa ja tehnyt heille sellaisia seksuaalisia tekoja, jotka ovat vahingoittaneet heidän kehittymistään ja aiheuttaneet erityistä vahinkoa.

Yhtä asianomistajista on pidetty julkisen selosteen mukaan tuomitun läheisenä. Oikeus on katsonut että hän on voinut pitää tekijää erityisen luotettavana. Kyseessä ei kuitenkaan ole tuomitun oma lapsi. Selosteen mukaan tuomittu on myös asunut yhteistaloudessa yhden asianomistajan kanssa tekoaikana.

Julkisesta selosteesta ei käy ilmi, onko mies jotenkin muuten käyttänyt esimerkiksi rooliaan tai asemaansa hyväksi tekojen toteutumisessa. Kaupparekisteritietojen perusteella miehellä on ollut toiminimi, jonka toimialaksi on merkitty muun muassa kiinteistöhuolto ja siivouspalvelut sekä myöhemmin erilainen osto- ja myyntitoiminta.

HS ei julkaise tuomitun nimeä, sillä nimen julkaiseminen voi oikeuden mukaan johtaa asianomistajien tunnistamiseen.