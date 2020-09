Pitäisikö asepalvelusta lyhentää? Varusmiespalvelukselle voidaan laskea hinta, mutta kansallinen turvallisuus on vaikeampi pähkinä

Vasemmistoliiton ajatus varusmiespalvelusajan lyhentämisestä on jäänyt puolitiehen, kirjoittaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa seuraava toimittaja Jarmo Huhtanen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esitti elokuun lopulla puolueen ministeriryhmän kesäkokouksessa, että siviilipalveluksen ja varusmiespalveluksen kestoa voitaisiin lyhentää. Andersson sanoi, että sillä voitaisiin lisätä työllisyyttä ”merkittävästi, jopa usealla tuhannella henkilöllä”.

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn lyhennysmalliin. HS:n tietojen mukaan puolue on kuitenkin teettänyt asiasta valtiovarainministeriössä laskelman.

Sen mukaan työllisyys lisääntyisi noin 4 700 ihmisellä, jos 347 päivää pitkän siviilipalveluksen kesto puolitettaisiin ja varusmiespalvelus muutettaisiin niin, että puolet varusmiehistä suorittaisi sen neljässä kuukaudessa.

Varusmiespalveluksen suorittaa Suomessa vuosittain runsaat 20 000 ihmistä. Palvelus kestää annettavasta koulutuksesta riippuen 165, 255 tai 347 päivää. Lyhimmän eli noin viiden ja puolen kuukauden palveluksen suorittaa noin 43 prosenttia varusmiehistä.

Andersson ja vasemmistoliitto ovat sikäli oikeassa, että jokainen varusmies- ja siviilipalveluksessa vietetty turha päivä on kansantalouden ja yksilöiden kannalta tuhlausta. Siksi palvelusaikojen pituuksista on viisasta käydä aika ajoin vakavaa keskustelua.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vasemmistoliitossa ei ole kovin syvällisesti pysähdytty miettimään, mistä asepalveluksessa on pohjimmiltaan kyse. Varusmiespalveluksen lyhentämisen perusteluissa on jääty puolitiehen.

Asepalveluksella tuotetaan yhtä kansakuntamme tärkeimmistä julkishyödykkeistä – joidenkin mielestä jopa tärkeintä – eli kansallista turvallisuutta.

Kansallinen turvallisuus jätetään usein määrittelemättä, mutta se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kykenemme turvaamaan Suomen alueellisen koskemattomuuden.

Turvallisuus on siitä merkillinen hyödyke, ettei sitä osata arvostaa silloin kun on turvallista. Se tulee ajatuksiin yleensä vasta silloin, kun uhka on päällä. Miten ylipäätään hinnoitella turvallisuutta?

Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen on tutkimuksissaan tullut siihen päätelmään, että yhteiskunnan hyvinvointi koostuu materiaalisen elintason lisäksi myös kansallisesta turvallisuudesta. Ilman toista ei ole toista.

Toisin sanoen asevelvollisuuden mukanaan tuoma turvallisuusvaikutus pitää huomioida kun pohditaan bruttokansantuotteella mitattavaa materiaalista hyvinvointia.

Palvelusaikojen lyhentämisen hyödyn arviointiin ei siis riitä työllisyyslaskelma vaan pitää myös arvioida sen vaikutus keskeiseen hyvinvoinnin julkishyödykkeeseen: kansalliseen turvallisuuteen.

Valtioneuvosto julkaisi runsas vuosi sitten Kanniaisen kirjoittaman selvityksen Kansallinen turvallisuus, asepalvelus ja kansantalous : Miksi yleinen asevelvollisuus on välttämätön ratkaisu joillekin maille – ja miksi toisille taas ei?

Selvitys on jäänyt julkisuudessa valitettavasti liian pienelle huomiolle. Sen toivoisi kuluvan puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneiden käsissä. Selvitys perustuu monin osin Kanniaisen edellisenä vuonna Maanpuolustuskorkeakoulussa tekemään väitöstutkimukseen.

” Kunnon koulutus auttaa selviytymään hengissä.

Kansallinen turvallisuus ei ole pelkkä valtioneuvoston selontekojen klisee. Kannattaa miettiä, mitä sen puuttuminen tarkoittaa.

”Joutuminen sotaan on mille tahansa maalle katastrofi. Se toteutuu pienellä todennäköisyydellä, mutta toteutuessaan sen hinta on hirvittävän suuri”, kirjoittaa Kanniainen.

”Kansallinen turvallisuus on sitä, että tämä katastrofi vältetään.”

Varusmiesten palvelusaikojen optimaalisen pituuden arviointi on toki vaikea tehtävä.

Modernin sodankäynnin yhä vain monimutkaistuessa voisi kuvitella, että olisi jopa painetta palvelusaikojen pidentämiseen. Kunnon koulutus auttaa selviytymään hengissä taistelukentällä.

Kun Venäjä miehitti yllättäen vuonna 2014 Krimin niemimaan, niin Suomessakin herättiin kehittämään maavoimien valmiutta uudelle tasolle. Maavoimien luomien uusien valmiussotilaiden palvelusaika on pisin mahdollinen, eikä se ole sattuma.

Myös yhä useamman asejärjestelmän käyttö on maa-, meri- ja ilmavoimissa siirretty täysin ammattisotilaiden hoiviin. Varusmiespalvelus ja kertausharjoitukset kun eivät riitä niiden käyttötaidon opetteluun ja ylläpitoon.

Palvelusaikojen pituuksista voisi tietysti kysyä neuvoa ammattisotilailta, mutta sitäkään vastausta ei voi ottaa ihan sellaisenaan: on inhimillistä, että eri hallinto-organisaatiot pyrkivät pelaamaan varman päälle ja maksimoimaan omia etujaan. Tästä huolimatta paras kuva asiasta lienee sittenkin puolustushallinnossa.

Vasemmistoliitto on oikeilla jäljillä siinä, että varusmies- ja siviilipalveluksen todellisia kustannuksia pitäisi arvioida uudestaan.

Varusmiespalveluksen aiheuttama kustannus yhteiskunnalle ei ole arvioitavissa puolustusbudjetista. Todellinen kustannus pitäisi laskea vaihtoehtoiskustannuksien kautta.

Vaihtoehtoiskustannus tarkoittaa yksinkertaistetusti saamatta jäävän potentiaalisen siviilipalkan ja päivärahojen erotusta.

Esimerkiksi kansantaloustieteen professori Panu Poutvaara on arvioinut, että nämä niin sanotut näkymättömät kustannukset ovat 1–2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ne olisivat siis samaa suuruusluokkaa kuin Suomen vuotuinen puolustusbudjetti.

Näkymättömät kustannukset syntyvät kun varusmies- ja siviilipalveluksen suorittaneiden opiskelut hidastuvat ja työura jää lyhyemmäksi. On tullut tavaksi puhua implisiittisestä verosta, jonka maksavat nuoret miehet.

Poutvaaran arvio on kiinnostava, ja hän onkin tullut tunnetuksi pakollisen asevelvollisuuden vastustajana.

Kylmän sodan vuosikymmeninä Suomessa oli tapana ulko- ja sisäpoliittisista syistä mieluummin vähätellä puolustusmenoja.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, joten olisi jo aika, että puolustushallintokin tekisi puolustusbudjetin rinnalle todenmukaisemman arvion kansallisen turvallisuuden hinnasta.

Se osoittaisi myös ulkomaailmalle, että suomalaiset eivät pihistele kansallisessa turvallisuudessa vaan ovat valmiita maksamaan alueellisesta koskemattomuudestaan.