Helsingin poliisin tekemän esiselvityksen perusteella Diarran luottamustoimen hoitamiselle ei ollut yhteyttä pyörän saamiseen.

Helsingin poliisi on päättänyt olla aloittamatta esitutkintaa vihreiden varapuheenjohtajan ja Helsingin kaupunginvaltuutetun Fatim Diarran kaupallisesta yhteistyöstä polkupyörävalmistaja Helkaman kanssa.

Diarra oli pyytänyt Helkamalta viime keväänä käyttöönsä sähköpolkupyörän, jonka hinta on tällä hetkellä runsaat 3 000 euroa. Diarra oli pyytänyt pyörää Helkamalta vastineeksi siitä, että hän markkinoisi pyörää ja pyöräilyä sosiaalisessa mediassa.

Kohun noustua Diarra ilmoitti maksavansa pyöränsä itse.

Helsingin poliisi suoritti asiassa esiselvityksen, joka ei johtanut tutkinnan aloittamiseen. Poliisin tiedotteen mukaan poliisi vastaanotti lukuisia ilmoituksia, joiden pohjalta esiselvitys päätettiin aloittaa. Esiselvityksen tarkoituksena oli selvittää, onko syytä epäillä rikoksen tapahtuneen ja jos on, mikä rikos voisi olla kyseessä.

Poliisin tiedotteen mukaan Diarran luottamustoimen hoitamisella ei ole ollut mitään yhteyttä hänen saamaansa pyörään tai pyörän antaneeseen yritykseen.

Esiselvityksen perusteella hän ei ole osallistunut pyörän antanutta yritystä tai sähköpyöriä koskevien hankinta-asioiden valmisteluun tai päätöksentekoon. Diarralla ei ole poliisin mukaan ole ollut mahdollisuutta edes vaikuttaa tällä valtuustokaudella kaupungin sähköpyöräilyn kehittämistä koskeviin yleisempiin ratkaisuihin.

Helsingin Sanomien haastatteleman emeritusprofessori Ari Salmisen mukaan poliitikkojen tulisi pysyä kaukana tällaisista järjestelyistä. Salminen on erikoistunut korruption ja etiikan tutkimiseen.

”Poliitikko on julkinen henkilö, jota tulee arvioida tiukoilla kriteereillä ulkopäin. Minusta tässä on sellainen taloudellinen lahja tai etu, joka on kohtuuton”, hän sanoi.