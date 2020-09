Hallitus neuvottelee matkustusrajoituksista, ja tiedottaa niistä mahdollisesti torstaina. Tartunnat ovat lisääntyneet myös Baltian maissa, joten jääkö enää yhtään maata, johon voi matkustaa ilman karanteenia? Lapissa pelätään, etteivät päätökset riitä pelastamaan tilauslentojen toteutumista.

Koronavirustartuntojen määrä on kahden viime viikon aikana kasvanut monessa Euroopan maassa huomattavasti. Koska Suomen matkustusrajoitukset ovat tiukat, jäljellä ei enää kohta ole maita, joista Suomeen voisi tulla ilman omaehtoista karanteenia.

Jos hallitus pitää kiinni aiemmin linjaamistaan matkustuskriteereistä, tähän saakka turvallisena maana pidetyssä Virossakin matkanneen pitäisi jäädä omaehtoiseen karanteeniin, koska koronaviruksen ilmaantuvuusluku kasvoi siellä vastikään yli sallitun rajan.

Käytännössä Suomeen voisi tulla Euroopan maista vapaasti ainoastaan Latviasta ja Kyprokselta, joissa ilmaantuvuusluku on pysynyt ainakin toistaiseksi pienempänä kuin Suomessa.

Hallitus neuvottelee matkustusrajoituksista ja rajaliikenteestä parhaillaan Säätytalolla, ja tiedottaa niistä mahdollisesti torstaina.

Hallituksen aiemman linjauksen mukaan maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan kahdeksan uutta tautitapausta sataatuhatta henkeä kohden edellisten 14 vuorokauden aikana.

Virossa ilmaantuvuus on nyt 20,3 sataatuhatta asukasta kohden, kun Suomessa se on 7,7. Esimerkiksi Ruotsissa ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 21,1 ja Britanniassa 37.

Suurin ilmaantuvuus Euroopan maista on Espanjassa, jossa tapauksia on ollut 260,8 sataatuhatta asukasta kohden.

Hallitus tosin saattaa muuttaa matkustuskriteereitä. HS kertoi maanantaina, että hallitus etsii matkustusrajoituksiin mallia, joka perustuu enemmän testeihin kuin karanteeneihin.

Matkustaja vapautuisi kahden viikon karanteenisuosituksesta, jos hänellä olisi näyttää lähtömaasta annettu negatiivinen tulos koronavirustestistä. Lisäksi matkustajan pitäisi ottaa vielä Suomessa toinen testi.

Esillä on myös ehdotus, että korkeintaan kolmen päivän työmatkalle tulevalle riittäisi lähtömaassa otettu testi. Lisäksi hänen pitäisi tehdä töitä karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on esittänyt, että Suomessa ilmaantuvuusluvun raja pitäisi nostaa ainakin 25:een.

Euroopan komissio julkaisi viime perjantaina uudet matkustussääntönsä, jotka ovat merkittävästi lievemmät kuin Suomen.

Komissio ehdotti, että vapaata liikkuvuutta ei saisi rajoittaa, jos tautitapausten määrä on alle 50 sataatuhatta henkeä kohden edellisten 14 vuorokauden aikana tai positiivisten testien määrä olisi korkeintaan kolme prosenttia testatuista. Lisäehtona on se, että lähtömaassa tehdään viikoittain yli 250 testiä sataatuhatta asukasta kohden.

Lapin matkailun toimijat pelkäävät, että vaatimukset testeistä sekä lähtö- että tulomaassa karkottavat mahdolliset matkustajat.

Lapin matkailuelinkeinon liiton (LME) puheenjohtaja ja muun muassa Lapland Hotels -konsernin omistaja Pertti Yliniemi pitää vaatimusta testauksesta kahdessa maassa hankalana.

Yliniemen mukaan vaatimus on haastava paitsi matkanjärjestäjille myös matkustajille.

”Se on ihmisille kustannuskysymys. Jos loma maksaa muutaman satasen, testaus saattaa maksaa saman verran.”

Finnairin heinäkuun matkustajamäärä oli vain noin kymmenesosa vuoden takaisesta. Syksyä kohden odotettiin kasvua, mutta elokuussa Suomen hallitus asetti matkustusrajoituksia uusille maille ja tiukensi omaehtoista karanteenia niin, että työpaikalle menemistä ei enää suositeltu.

Yliniemi muistuttaa, että Lapin talvimatkailu voitaisiin toteuttaa niin sanotulla matkailijan polku -konseptilla turvallisesti ilman testausta kahdessa maassa.

Matkailun toimijoiden ja viranomaisten yhteistyössä suunnittelemassa konseptissa matkailijan terveysturvallisuudesta huolehditaan tarkoin varotoimin ja suojataan matkailijat ”kuplaan”, jossa lähikontaktit paikalliseen väestöön ja matkailutoimijoiden henkilökuntaan ovat vähäisiä.

Matkustuskuplamallin avulla Lappiin on toivottu saatavan ainakin charter- eli tilauslentoja Britanniasta. ”Jos charterit eivät toteudu, Lapista lähtee suoraan valtava määrä työpaikkoja”, Yliniemi sanoo.

Yliniemen yhtiö North European Invest kertoi viime viikolla aloittavansa omistamissaan matkailuyhtiöissä koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelujen tulokset vaikuttavat yhteensä noin 2 000 työntekijään.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuoreen selvityksen mukaan matkailijoiden kulutus jää Suomessa tänä vuonna noin seitsemän miljardia euroa viime vuodesta.

Luvusta puolet koostuu ulkomaisten matkailijoiden määrän vähentymisestä. Toisen puolen muodostavat kotimaanmatkailun vähenevä kysyntä ja suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuva kulutus esimerkiksi lento- ja laivaliikenteelle.

Johtava asiantuntija Sanna Kyyrä ministeriöstä kertoo, että kulutuksen palautumiselle olennaista on erityisesti ulkomailta saapuvan matkailun elpyminen.

”Ulkomainen matkailu ei pysty käynnistymään, mikäli Suomeen saapumista ei pystytä helpottamaan.”

Ulkomaan matkailukulutuksen elpyminen on Kyyrän mukaan sidoksissa kolmeen asiaan: rajapäätöksiin ja maahantulon ehtoihin, markkinointiin sekä matkailijan turvallisuudentunteeseen.

Matkailun kokonaiskysyntä Suomessa oli viime vuonna noin 16,1 miljardia euroa. Ministeriön arvion mukaan palautuminen vastaaviin lukuihin kestää ainakin vuoteen 2023.

Ministeriön mukaan kotimaanmatkailu oli päättyneenä kesänä arvioitua voimakkaampaa, mutta se ei riitä kattamaan ulkomaisten turistien jättämää aukkoa. Kotimaisen matkailukysynnän palautumista puolestaan hidastaa työmatkustamisen puute.

Arviot ensi vuoden tilanteesta vaihtelevat vielä suuresti. Optimistisen arvion mukaan vuonna 2021 jäätäisiin viime vuoden tasosta enää runsaat kymmenen prosenttia. Pessimistinen arvio on puolestaan samalla tasolla kuin arviot tälle vuodelle, noin 40 prosenttia pakkasella.

Kyyrä uskoo, että matkailualan ahdinko on nostanut tietoisuuteen, kuinka merkittävästä elinkeinosta on kyse Suomen taloudelle.