Merenkulku

Merimies-unionin mukaan ainakin kuusi 21 hengen miehistöstä haluaa pois laivalta.

Rauman satamassa autettiin torstaina ulkomaalaista miehistöä pois laivalta, kertoo Merimies-unioni. Unionin mukaan poliisi turvasi operaatiota niin, että miehistön jäsenet pääsivät pois laivasta.

M/s ES Venus -niminen mukavuuslippulaiva on purjehtinut Panaman lipun alla. Se on ollut Rauman satamassa saarrossa maanantaista lähtien.

Aluksella on 21 hengen miehistö, josta noin puolet ovat Myanmarin ja puolet Kiinan kansalaisia. Merimies-unionin mukaan miehistö on ollut laivalla lähes 10 kuukautta, vaikka heillä on sopimukset vain yhdeksän kuukaudeksi. Miehistöstä ainakin kuusi haluaa unionin mukaan pois laivalta.

Merimies-unionin mukaan aluksella on ilmennyt suuria puutteita miehistön työoloissa. Miehistö on kokenut aluksella erittäin suurta turvattomuutta. Lisäksi on käynyt ilmi, että aluksella olevalla miehistöllä on noin 80 000 dollarin palkkasaatavat.

Miehistön jäsenet ovat valtuuttaneet Merimies-unionin ja Kansainvälisen kuljetustyöntekijöiden federaation hoitamaan heidän asioitaan.

Merimies-unionin ITF-koordinaattorin Kenneth Bengtsin mukaan aluksen kannelle on päästy tapaamaan miehistöä kipparin ankarasti valvovan silmän alla, mutta muuten puheyhteyttä miehistöön ei ole sallittu.

Miehistön ankea tilanne tuli Bengtsin mukaan ilmi sosiaalisen median kautta, kun yhden miehistön jäsenen vaimo otti yhteyttä ja kertoi, ettei miehistö ole päässyt laivasta maihin.

”Torstaiaamuna he pyysivät apua ja kertoivat, ettei heidän ole enää turvallista olla laivassa. Fyysisesti käsiksi ei ole käyty, mutta psyykkinen paine on ollut kova”, Bengts kertoo.

Bengtsin mukaan miehistö on ollut käytännössä vankeina laivassa, koska he eivät ole saaneet tavata suomalaisia Merimies-unionin edustajia eivätkä päässeet laivasta.

”Heillä on hyvin sorrettu olo.”

Unioni on Bengtsin mukaan ollut yhteydessä varustamon edustajaan, joka on luvannut, että palkat maksetaan.

”Nyt pitää saada palkkasaatavat ja lentoliput kuntoon, jotta miehistö saadaan kotiin”, Bengts sanoo.