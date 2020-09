Varhaiskasvatus

Nykyinen perhevapaajärjestelmä ei tutkijan mukaan täysin vastaa perheiden tarpeita. Se koetaan usein liian jäykäksi ja monimutkaiseksi.

Lapset leikkivät helsinkiläisen päiväkodin pihalla keväällä 2020. Suurin osa Kelan kyselyyn vastanneista vanhemmista oli sitä mieltä, että sopivin ikä viedä lapsi hoitoon on 1,5–2 vuotta.­

Jos vanhemmilta kysytään, sopiva ikä viedä lapsi kodin ulkopuoliseen hoitoon on 1,5–2 vuotta. Mielipiteet varhaiskasvatuksen aloitusiästä vaihtelevat kuitenkin muun muassa vanhempien koulutustaustan ja perheen lapsiluvun mukaan.

Koulutetut vanhemmat ovat valmiita viemään lapsensa hoitoon varhemmin kuin vähemmän koulutetut, ja monilapsisten perheiden vanhemmat pitäisivät lapset kotona kauemmin kuin muut.

Tiedot käyvät ilmi Kelan äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselystä. Kysely toteutettiin vuodenvaihteessa 2019–2020, ja siihen vastasi 1 202 äitiä ja 825 isää.

Vain hyvin harva vanhempi on kyselyn mukaan valmis viemään lapsen päivähoitoon alle yksivuotiaana eli siinä vaiheessa, kun ansiosidonnainen vanhempainvapaa päättyy. Kotihoidon tuen kannatus on siis vahvaa.

Enemmistö perheistä käyttää nyt kotihoidon tukea siihen asti, kun lapsi on 1,5–2-vuotias. Tavallisimmin lasta hoitaa kotona äiti.

Tutkijoiden mukaan kotihoidon tuen mahdolliset leikkausesitykset kohtaisivatkin oletettavasti vastustusta, ainakin jos tukijaksoon ehdotettaisiin merkittävää lyhennystä.

Vanhempien kesken jaettava vanhempainvapaa päättyy nykyisin lapsen ollessa 9–10 kuukauden ikäinen. Yli puolet isistä ei käytä vanhempainvapaan jälkeen käytettävissä olevaa isyysvapaataan.

Täysin tyytyväisiä nykyisiin vanhempainvapaisiin ei olla, vaan perheet kaipaisivat niihin muutoksia ja joustoja.

”Tutkimustulosten perusteella voisi sanoa, että nykyinen perhevapaajärjestelmä ei täysin vastaa perheiden tarpeita. Se koetaan usein liian jäykäksi ja monimutkaiseksi”, sanoo tutkija Miia Saarikallio-Torp Kelasta.

Vaikka kotihoidon tuella on vahva kannatus, perheet voisivat hyväksyä siihen leikkauksia – yhdellä ehdolla.

”Yhä useampi äiti on sitä mieltä, että kotihoidon tuen voisi poistaa, jos ansiosidonnainen vanhempainvapaa kestäisi siihen saakka, kun lapsi on 1,5-vuotias”, Saarikallio-Torp kertoo.

Hänen mukaansa muutos vaikuttaa tapahtuneen kohtalaisen nopeasti.

”Tulos on linjassa myös kotihoidon tuen käytön suhteen, sillä pitkät kotihoidon tukijaksot ovat harvinaistuneet ja lyhyet yleistyneet.”

Valtaosassa perheistä lasta hoidetaan kotihoidon tuen turvin kotona ainakin jonkin aikaa vanhempainvapaan päättymisen jälkeen.

Kelan tuoreen kyselyn perusteella isät ovat jonkin verran äitejä valmiimpia laittamaan lapsensa kodin ulkopuoliseen hoitoon jo siinä vaiheessa, kun lapsi on 1,5-vuotias tai sitä nuorempi.

Vain harva, 3–5 prosenttia vastanneista, katsoo alle vuoden ikäisen lapsen olevan valmis päivähoitoon. Harvat olivat myös sitä mieltä, että lapsen tulisi aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa vasta esikouluikäisenä.

Yleisimmin vanhemmat pitävät 1,5–2 vuoden ikää sopivana siirtyä kodin ulkopuoliseen hoitoon. Äideistä tätä mieltä on 42 prosenttia ja isistä 39 prosenttia.

Koulutetut vanhemmat ovat taipuvaisia viemään lapsensa varhaiskasvatukseen muita varhemmin, ja korkea koulutustausta vaikuttaa etenkin äitien kantoihin.

Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista äideistä vajaa kolmannes on sitä mieltä, että 1,5-vuotias tai sitä nuorempi lapsi on valmis aloittamaan varhaiskasvatuksessa. Vastaava osuus perus- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneilla äideillä on 20 prosenttia.

Vähemmän koulutetut äidit taas ovat muita äitejä useammin sitä mieltä, että lapsen tulisi olla vähintään 2,5-vuotias aloittaessaan varhaiskasvatuksessa.

Perus- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneista äideistä lähes 40 prosenttia on sitä mieltä, että sopiva aloitusikä kodin ulkopuolisessa hoidossa on 2,5 vuotta tai enemmän. Korkeasti koulutetuista äideistä sitä mieltä on viidennes.

Yllättävän iso osa vähän koulutetuista äideistä, 22 prosenttia, pitää vasta kolmen vuoden ikää sopivana ikänä siirtyä varhaiskasvatukseen. Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista äideistä vain joka kymmenes on tätä mieltä.

Isien tapauksessa ei ole suuria eroja koulutusryhmien välillä.

Perheen lapsiluvullakin on merkitystä siinä, mitä vanhemmat ajattelevat sopivasta varhaiskasvatuksen aloitusiästä.

Yksilapsiset äidit ovat muita useammin valmiita laittamaan 1,5-vuotiaan ja sitä nuoremman lapsen varhaiskasvatukseen. Heistä runsas neljännes oli tätä mieltä, kun vastaava osuus muilla äideillä oli noin 20 prosenttia.

Monilapsisten perheiden äidit taas ovat muita selvästi useammin sitä mieltä, että lapsen tulisi olla vähintään kolmivuotias mennessään hoitoon kodin ulkopuolelle.

Vanhempien käsitykset lapsen sopivasta varhaiskasvatuksen aloitusiästä voivat tutkijoiden mukaan kätkeä sisäänsä monenlaista. Osa perheistä pitää tärkeänä hoitaa lasta mahdollisimman pitkään kotona. Osa taas pitää tärkeänä, että lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Joillekin perheille kyse on taloudellisesta toimeentulosta ja työmarkkinoille hakeutumisesta.

Monet vanhemmat käyttävät kotihoidon tukea ikään kuin vanhempainvapaan jatkeena, koska eivät halua viedä noin kymmenen kuukauden ikäistä lasta vielä päivähoitoon.

Aikaisemmat tutkimukset täydentävät tulosta, jonka mukaan vähemmän koulutettujen äitien näkemys sopivasta päivähoidon aloitusiästä on selvästi korkeampi kuin muilla äideillä. Kotihoidon tukea käyttävät nimittäin pisimpään ne äidit, joiden työmarkkina-asema on heikko tai joilla ei ole työpaikkaa, johon palata.